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অবৈধ খনন রুখতে কড়া প্রশাসন, তিন মাসে আদায় রেকর্ড জরিমানা

বালি ও পাথর পাচার রুখতে সক্রিয় পুলিশ এবং ভূমি রাজস্ব দফতর ৷ তার প্রমাণ মিলেছে বেআইনি খননের অভিযোগে আদায়কৃত জরিমানার অঙ্ক থেকে।

illegal mining
অবৈধ খনন রুখতে কড়া প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 3:36 PM IST

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শিলিগুড়ি, 28 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর নদীর বুক থেকে বেআইনিভাবে বালি ও পাথর উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে প্রশাসন। প্রশাসনিক এই তৎপরতা ও কঠোর নজরদারির সুফল মিলতে শুরু করেছে হাতেনাতে। গত মাত্র তিন মাসের অভিযানেই রেকর্ড পরিমাণ জরিমানা আদায় করা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেছে প্রশাসন।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর দার্জিলিং জেলায় অবৈধভাবে বালি ও পাথর পাচার রুখতে পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দফতর নজিরবিহীন সক্রিয়তা দেখিয়েছে ৷ তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বেআইনি খননের অভিযোগে আদায়কৃত জরিমানার পরিসংখ্যান থেকে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী, বিগত অর্থবর্ষে অবৈধ খননের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে জরিমানা বাবদ মোট আয়ের পরিমাণ ছিল 38.17 লক্ষ টাকা। সেখানে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মে মাস থেকে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মাত্র তিন মাসের প্রশাসনিক সক্রিয়তার ফলেই দফতরের কোষাগারে জমা পড়েছে 33.71 লক্ষ টাকা।

illegal mining
তিন মাসে আদায় রেকর্ড জরিমানা (ইটিভি ভারত)

মে মাস থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত পাহাড় ও সমতলের ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকরা যৌথভাবে যে ধারাবাহিক তদারকি ও অভিযান চালিয়েছেন, তাতেই গত বছরের পুরো লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি জরিমানা আদায় করা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছরে দার্জিলিং জেলায় রাজকোষে রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায় হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করছেন জেলা আধিকারিকরা।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, "প্রশাসনকে দুর্নীতি ও বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা বা 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ তার ইতিবাচক ফল এখন সমতল থেকে পাহাড় প্রায় সর্বত্রই লক্ষ করা যাচ্ছে। আগে তৃণমূল নেতারাই জরিমানা করার প্রক্রিয়া আটকে দিতেন ৷ যার ফলে সেই বেআইনি টাকা সরকারের রাজকোষে না গিয়ে ঘুরপথে দলীয় নেতাদের পকেটে ঢুকত।"

রাজস্ব আদায়ের এই অভাবনীয় সাফল্য সামনে আসতেই সাবেক তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে পদ্ম শিবির। বিজেপির অভিযোগ, প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলে শাসকদলের প্রভাবশালী নেতারা বেআইনি বালি ও পাথর পাচারকারীদের সুরক্ষা ছাতা প্রদান করতেন। পাহাড়ের দু'জন প্রভাবশালী নেতা এবং নকশালবাড়ি মহকুমার এক জনপ্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা পাচারকারীদের আড়াল করতেন বলে বিজেপির দাবি। তৃণমূল নেতাদের এই তীব্র রাজনৈতিক চাপের কারণে পুলিশ কিংবা ভূমি সংস্কার দফতর অভিযান চালানোর সাহস পেত না। প্রতিনিয়ত রেইড না হওয়ার ফলেই জরিমানা আদায় হওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না বললেই চলে।

তবে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি অনুযায়ী বর্তমানে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপমুক্ত পরিবেশে এখন সরকারি আধিকারিকরা স্বাধীনভাবে নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছেন। শুধুমাত্র নকশালবাড়ি এলাকা থেকেই গত তিন মাসে 7 লক্ষ টাকা জরিমানা বাবদ আদায় হয়েছে। বর্তমানে ধরা পড়ার পর অভিযুক্তরা পার পাওয়ার উদ্দেশে দলীয় নেতাদের দ্বারস্থ হলেও কোনও সুবিধা পাচ্ছে না। নেতারা কোনও প্রকার বেআইনি ছাড় না দিয়ে অভিযুক্তদের সরাসরি দেশের আইন ও নিয়ম মেনে চলার কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন।

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ILLEGAL MINING
CURB ILLEGAL MINING
অবৈধ খনন রুখে ব্যবস্থা
SAND AND STONE SMUGGLING
ILLEGAL MINING

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