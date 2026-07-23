চলতি মরশুমে প্রথম গঙ্গা ভাঙন মালদায়, ভূতনিকে রক্ষা করতে ময়দানে প্রশাসন

চলতি মরশুমে প্রথম গঙ্গা ভাঙন মালদায়, ভূতনিকে রক্ষা করতে ময়দানে প্রশাসন
বুধবার ভূতনির কেশরপুরে গঙ্গার পাড় ভাঙে ৷ কালুটোনটোলা গ্রামে 24 ঘণ্টা নদীগর্ভে 50 মিটার ৷ ভাঙন ঠেকাতে সেচ দফতর ও ব্লক প্রশাসন ৷
Published : July 23, 2026 at 5:50 PM IST
মালদা, 23 জুলাই: চলতি মরশুমে প্রথমবার পাড় ভাঙল গঙ্গার ৷ তবে এবার রতুয়া নয়, ভাঙন শুরু হল মানিকচক ব্লক থেকে ৷ বুধবারই ভূতনির কেশরপুরে পাড় গিলেছে গঙ্গা ৷ ভাঙন দেখা দিয়েছে কালুটোনটোলা গ্রামেও ৷ 24 ঘণ্টায় নদীগর্ভে চলে গিয়েছে প্রায় 50 মিটার এলাকা ৷ ভাঙন শুরু হতেই ছড়িয়েছে আতঙ্ক ৷ আবারও কি একবার ভিটেমাটি হারাতে হবে ?
এদিকে গঙ্গার ভাঙন শুরু হতেই সবার চোখ এখন পশ্চিম রতনপুরের দিকে ৷ কারণ, এই এলাকা দিয়েই গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ৷ যে কোনও উপায়ে গঙ্গাকে তার মূল জায়গায় ধরে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেচ দফতর ৷ বৃহস্পতিবার ওই এলাকা পরিদর্শন করেন দফতরের আধিকারিকরা ৷ যান মানিকচকের বিডিও নিজেও ৷ যদিও রাজ্যের নির্দেশিকার জেরে তাঁরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি ৷
উত্তর ভারতে চলছে প্রবল বৃষ্টি ৷ এর জেরে টানা সাতদিন ধরে বেড়ে চলেছে গঙ্গার জলস্তর ৷ অবশেষে সেই স্রোত ধাক্কা মেরেছে নদীপাড়ে ৷ গঙ্গার ভাঙন শুরু হতেই আবারও ভাঙন রোধের কাজ নিয়ে সরব হয়েছেন কেশরপুর কলোনির বাসিন্দারা ৷
তাঁদের একজন, তপন মণ্ডলের কথায়, “গত বছর কালুটোনটোলা আর বসন্তটোলায় ভাঙন শুরু হয়েছিল ৷ গঙ্গায় তলিয়ে যায় বিস্তীর্ণ চাষজমি ৷ একটি প্রাইমারি স্কুলও নদীতে চলে গিয়েছে ৷ অথচ তারপরেও ভাঙন রোধের কোনও কাজ করা হয়নি ৷ শুখা মরশুমে এক বস্তা বালিও পড়েনি ৷ এবার আমাদের এলাকাতেই ভাঙন শুরু হল ৷ এখন নদী থেকে গ্রামের দূরত্ব 50-60 মিটারে এসে ঠেকেছে ৷ যদি জল এভাবেই বাড়তে থাকে তবে এবারই আমাদের গ্রাম নদীতে চলে যাবে ৷ কী করব, আমরা এলাকার কেউই বুঝে উঠতে পারছি না ৷”
বিধানসভার অধিবেশন চলায় এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷ সেখান থেকে তিনি বলেন, “ভাঙন শুরুর খবর পেয়েই আমি মানিকচকের বিডিও সৌরভকুমার মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ কথা বলি জেলা সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও ৷ ভাঙন প্রতিহত করতে তাঁদের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছি ৷ এলাকার দলীয় নেতৃত্বকেও ভাঙন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পরিস্থিতির উপর আমরা সবাই নজর রেখে চলেছি ৷ যেভাবেই হোক, এবার গঙ্গার ভাঙন প্রতিহত করতেই হবে ৷ এবার আর ভূতনিকে বন্যা কিংবা ভাঙনের মুখে পড়তে দেওয়া যাবে না ৷”
বুধবার কেশরপুরের গঙ্গা ভাঙন প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিডিও সৌরভকুমার মণ্ডল ৷ গিয়েছিলেন সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ররাও ৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র শুভঙ্কর গুড়িয়া ৷ যদিও তাঁরা কেউ পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷ তবে দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “গঙ্গার ভাঙন ঠেকাতে অস্থায়ী কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে ৷ আমরা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ৷”
এদিনও বিডিও-সহ সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ররা পশ্চিম রতনপুর এলাকা পরিদর্শন করেন ৷ সেখানে অবশ্য আগে থেকেই অস্থায়ীভাবে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ চলছে ৷ তাঁরা এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সবাইকে আশ্বস্ত করেন, এবার যাতে এই এলাকায় ভাঙন না হয়, তার জন্য তাঁরা সব ধরনের পদক্ষেপ করবেন ৷
স্থানীয় বাসিন্দা খেদন চৌধুরীর কথায়, “কয়েকদিন ধরে জল ক্রমাগত বাড়ছে ৷ নদীর পাড়ে যে বালির বস্তা রাখা আছে, তার উপর আরও বস্তা দিতে হবে ৷ তাহলে নদীর জল আটকে থাকবে ৷ তা না হলে গঙ্গার জলে ভূতনি আবার ডুবে যাবে ৷ এখন বস্তা থেকে সামান্য দূর দিয়েই নদী বইছে ৷ আজ সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ররা এসেছিলেন ৷ বিডিও ছিলেন ৷ তাঁরাও জানিয়েছেন, আরও বস্তা দিতে হবে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যদি কাজ ভালোমতো হয়, তবে আমরা বাঁচব ৷ আর কাজ ঠিকমতো না হলে গত দু’বছরের মতো এবারও আমরা ভাসব ৷ এখনও পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তাতে আমরা খুশি ৷ ভালোই কাজ হয়েছে ৷ কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত ভালো থাকতে হবে ৷ তবে আমরাও বাঁচব ৷ আমরা গ্রামবাসীরা কাজের উপর নজর রেখেছি ৷ কাজ ঠিকমতো না হলে আমরা সেই কাজ বন্ধ করে দেব ৷”
বুধবারের মতো এদিনও সরকারি কর্তাদের সঙ্গে বিপন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়কের প্রতিনিধি তথা বিজেপির মানিকচক 2 নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি সুভাষ যাদব ৷ তিনি বলেন, “আমরা খবর পেয়েছিলাম, জেলা সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে আমাদের বিডিও ভাঙন রোধের কাজ দেখতে পশ্চিম রতনপুর পরিদর্শনে এসেছেন ৷ সেই খবর পেয়ে আমরাও এলাকায় চলে আসি ৷ এলাকার বিধায়ক হয়েই গৌরচন্দ্র মণ্ডল গঙ্গা ভাঙনের হাত থেকে ভূতনিকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছেন ৷ এলাকায় যাতে নদীর জল না ঢোকে তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ৷ তিনি বিধানসভাতেও বিষয়টি উত্থাপন করেছেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ সকালে তিনি আমাদের নির্দেশ দেন, আমরা যেন সেচ আধিকারিক ও বিডিও-র সঙ্গে দেখা করতে পশ্চিম রতনপুর যাই ৷ বিডিও-র নির্দেশ পেয়ে আমরা এখানে আসি ৷ সেচ আধিকারিকরা আগামিদিনের কাজের টেন্ডার নিয়ে বিডিও-সহ আমাদের সঙ্গে কথা বললেন ৷ ইতিমধ্যে ভূতনির ভাঙন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে 59 লাখ টাকার একটি অস্থায়ী কাজ হয়েছে ৷ এবার সেই বালির বস্তার পিছনে একটি মাটির বাঁধ তৈরি করা হবে, যাতে কোনওভাবে বালি-মাটির বস্তা তলিয়ে গেলেও গঙ্গার জল ভূতনি চরে ঢুকতে না পারে ৷’’
সুভাষ যাদবের আরও বক্তব্য, ‘‘কয়েকদিনের মধ্যে এই কাজ শুরু হবে ৷ যেসব এলাকায় ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে সেসব জায়গায় জরুরি ভিত্তিতে কাজ শুরু করা হচ্ছে ৷ আমরা বিধায়ককে বিষয়টি জানাব ৷ তবে এখন এখানে যে কাজ হচ্ছে তাতে এলাকাবাসী খুশি ৷ গত দু’বছর বস্তায় 12 থেকে 15 কেজি মাটি ভরা হত ৷ এবার কিন্তু 40-50 কেজি মাটি প্রতি বস্তায় ভরা হচ্ছে ৷ আশা করছি, এবার ভাঙন রোধের অস্থায়ী কাজ ভালোভাবে হবে ৷”