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চাঁচলে পুরসভা গঠনের কাউন্টডাউন শুরু, প্রশাসনিক বৈঠকে চূড়ান্ত 9 মৌজা

রাজনৈতিক পালাবদলের পর চাঁচল ও গাজোলে নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই ঘোষণার পর প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু। 9 মৌজায় মিলল প্রশাসনিক সিলমোহর৷

Chanchal municipality
চাঁচল পুরসভা গঠন নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 3:37 PM IST

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চাঁচল, 2 অগস্ট: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ! রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর মালদায় নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণার বাস্তবায়নে প্রথম প্রশাসনিক পদক্ষেপ শুরু হল । শনিবার চাঁচল পুরসভা গঠন নিয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চিফ হুইপ অম্লান ভাদুড়ী, মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) ভাস্কর মজুমদার-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, চাঁচল মহকুমার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোট নয়টি মৌজা নিয়ে নতুন চাঁচল পুরসভা গঠন করা হবে। প্রস্তাবিত পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত থাকছে বকচোড়া, কলিগ্রাম, সিঙ্গিয়া, খেলিনপুর, পাহাড়পুর, সিহিপুর, চাঁচল, ভাকরি এবং বিদ্যানন্দপুর মৌজা । প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন পুরসভায় প্রায় 20টি ওয়ার্ড থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে চূড়ান্ত ওয়ার্ড সংখ্যা সীমানা নির্ধারণ এবং জনসংখ্যার হিসাবের ভিত্তিতে স্থির করা হবে ।

চাঁচলে পুরসভা গঠনের কাউন্টডাউন শুরু, প্রশাসনিক বৈঠকে চূড়ান্ত 9 মৌজা (ইটিভি ভারত)

বৈঠকের পর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার থেকেই প্রস্তাবিত পুর এলাকার সীমানা চিহ্নিতকরণ, জনগণনা, ওয়ার্ড বিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় নথি প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে । এই সমস্ত প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠানো হবে । এরপর আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নতুন পুরসভা গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

Chanchal municipality
প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু (নিজস্ব তচিত্র)

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্য বাজেটে চাঁচল ও গাজোলে নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা করেছিলেন । পাশাপাশি পরবর্তী পর্যায়ে কালিয়াচকেও পুরসভার আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানানো হয় । সেই ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল । শনিবারের বৈঠকের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হল ।

মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, "কোন কোন মৌজা নিয়ে চাঁচল পুরসভা হবে, তা নিয়ে আজকের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে । মোট 9টি মৌজা থাকবে । প্রায় 20টি ওয়ার্ড নিয়ে পুরসভা গঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ।"

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার চিফ হুইপ অম্লান ভাদুড়ী জানান, "রাজ্য বাজেটেই চাঁচল ও গাজোল পুরসভা গঠনের ঘোষণা করা হয়েছিল । সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে । কতগুলি ওয়ার্ড হবে, কোন কোন মৌজা থাকবে- সব বিষয়েই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।"

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান?

চাঁচলবাসীর একাংশের মতে, এই দাবি নতুন নয় । বহু বছর ধরেই মহকুমা শহর হিসেবে চাঁচলে পুরসভা গঠনের দাবি উঠেছে । কিন্তু বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি মিললেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি ।

চাঁচলের বাসিন্দা দীপঙ্কর রামের কথায়, "আগের সরকার একাধিক বার পুরসভা গঠনের কথা বলেছিল । ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি মিললেও পরে আর কোনও অগ্রগতি হয়নি । এবার সরকার ঘোষণা করার পর বাস্তবে কাজ শুরু হয়েছে । বহু দিনের দাবি পূরণের পথে এগোচ্ছে চাঁচল ।"

উন্নয়নের নতুন অধ্যায়ের প্রত্যাশা

পুরসভা গঠিত হলে চাঁচল শহর ও সংলগ্ন এলাকার নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত হবে বলেই আশা স্থানীয়দের । পানীয় জল, নিকাশি, রাস্তা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, আধুনিক নগর পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন গতি আসবে বলে মনে করছে প্রশাসন । বহু বছরের দাবি এবার বাস্তবের পথে কত দ্রুত এগোয়, সেটাই এখন দেখার । তবে শনিবারের বৈঠকের পর একটি বিষয় স্পষ্ট, চাঁচল পুরসভা আর শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক যাত্রাও শুরু হয়ে গেল ।

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MALDA
CM SUVENDU ADHIKARI
চাঁচল পুরসভা
CHANCHAL MUNICIPALITY

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