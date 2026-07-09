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বন্যার আগেই সতর্ক প্রশাসন! ঘাটালে ত্রাণ বিলি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ সুপার

প্রতি বছর বর্ষায় বন্যা হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে৷ এবারও সেই আশঙ্কা রয়েছে৷ সেই কারণে আগে থেকে সতর্ক প্রশাসন৷

RELIEF DISTRIBUTION IN GHATAL
বন্যার আগেই সতর্ক প্রশাসন! ঘাটালে ত্রাণ বিলি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 5:31 PM IST

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ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর), 9 জুলাই: প্রতি বর্ষাতেই ঘাটালের পরিস্থিতি বানভাসি হয়ে যায়৷ বহু মানুষকে গৃহহীন হতে হয়৷ বন্যা পরিস্থিতিতে চরম সমস্যার মধ্যে দিন কাটাতে হয় ঘাটালের বাসিন্দাদের৷ এবার যাতে তেমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে না-হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের, তাই আগেভাগেই উদ্যোগ নিল পুলিশ-প্রশাসন৷ এখন থেকে শুরু হল ত্রাণ বিতরণ৷ প্রসূতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন৷ পাশাপাশি কোন এলাকার কী পরিস্থিতি, বন্যা হলে সেখানে কী অবস্থা হতে পারে, তাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে৷

উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্যতম মহকুমা এই ঘাটাল৷ ঘাটালবাসীর মূল মাথাব্যথার কারণ বন্যা। প্রায় 40 থেকে 50 বছর ধরেই বন্যা কবলিত ঘাটাল। এক সময়ে কংগ্রেস সরকার, পরবর্তীকালে বামেরা এবং তার পরবর্তীকালেও তৃণমূলের সময় ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে৷ ভোটের প্রতিশ্রুতি হিসেবে বহুবার ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানকে ব্যবহার করা হয়েছে৷ কিন্তু তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি৷

বন্যার আগেই সতর্ক প্রশাসন! ঘাটালে ত্রাণ বিলি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ সুপার (ইটিভি ভারত)

ফলে প্রতিবারের মতো এবারও বর্ষায় ঘাটালে বন্যা কবলিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে৷ সেই কারণে আগে থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে৷ সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের তরফে ঘাটালের পরিস্থিতি কী হতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে খবর৷ তার পর পথে নেমে আগাম পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা৷

Relief Distribution in Ghatal
ঘাটালে ত্রাণ বিলি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ সুপার (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি বুধবার তিনি ঘাটালের মনসুকা গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামের মানুষের হাতে তুলে দেন ত্রাণ সামগ্রী৷ দেওয়া হল শুকনো খাবার৷ পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা বলেন, "আমরা আগের ঘটনা দেখে শিক্ষা নিয়েছি৷ যেহেতু আমরা নতুন৷ তাই সমস্তরকম প্রস্তুতি রাখতে চাইছি। একদিকে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমারগুলোকে উপরে উঠানো হচ্ছে, যাতে জলমগ্ন না হয়৷ সেই সঙ্গে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে সাবমারসিবল থেকে জল নিয়ে মানুষ তার পানীয় এবং ব্যবহারিক জল ব্যবহার করতে পারেন।’’

Relief Distribution in Ghatal
ঘাটালে ত্রাণ বিলি, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ সুপার (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘এরই পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রসূতি মায়েদের আগেভাগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বন্যা কবলিত হতে পারে এমন এলাকা থেকে। এরই সঙ্গে যেকোনও প্রসূতিকে জরুরি প্রয়োজনে ডেলিভারি করানোর জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত চিকিৎসক এবং স্পেশাল বোটিং-এর ব্যবস্থা থাকছে। আমরা ইতিমধ্যে ত্রাণ যেমন বিলি করছি, সেই সঙ্গে বন্যা কবলিত হতে পারে, এমন এলাকা থেকে মানুষকে সরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’’

প্রসঙ্গত, ভারী বৃষ্টি ও জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে প্রতিবছরই প্লাবিত হয় ঘাটাল৷ একাধিক গ্রামের সঙ্গে সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বন্যা হলে ঘাটালের বেশ কয়েকটি এলাকায় পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই ত্রাণ সামগ্রী থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত থাকে ঘাটালের মানুষজন। এবার বন্যা পরিস্থিতির আগেই প্রশাসনের এই উদ্যোগ নিয়ে খুশি সাধারণ মানুষ৷ সম্প্রতি রাজ্যের সেচমন্ত্রী অরূপকুমার দাস ঘুরে গিয়েছেন ঘাটাল থেকে৷

প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, বিজেপির সরকার সবেমাত্র দু’মাস হয়েছে৷ এর মধ্য়েই ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব নয়৷ তাই সুষ্ঠুভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে, মানুষের দুর্ভোগ যতটা সম্ভব কমাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷

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TAGGED:

GHATAL FLOOD
ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান
বন্যা
ত্রাণ বিলি
RELIEF DISTRIBUTION IN GHATAL

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