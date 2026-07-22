সাগরের রুদ্ররূপে ভয়াবহ ভাঙন নদী-বাঁধে, কপিলমুনির আশ্রম বাঁচাতে তৎপর প্রশাসন

সাগরের রুদ্ররূপে ভয়াবহ ভাঙন নদী-বাঁধে, কপিলমুনির আশ্রম বাঁচাতে তৎপর প্রশাসন
দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি এবং প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা । তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন ৷
Published : July 22, 2026 at 4:08 PM IST
গঙ্গাসাগর, 22 জুলাই: গঙ্গাসাগরে অমাবস্যার কোটাল মানেই নতুন করে আতঙ্ক । এবার সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হল । প্রবল জোয়ারের চাপে কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন নদী-বাঁধের একাধিক অংশে ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে । আশ্রম চত্বরে এক নম্বর ঘাট থেকে ছয় নম্বর ঘাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী এবং মৎস্যজীবীরা । বর্ষা এখনও বড় আকারে প্রভাব না-ফেললেও, এখনই নদীর এমন রুদ্ররূপে উদ্বেগ আরও বেড়েছে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তৎপরতা দেখা গিয়েছে প্রশাসনে ৷
নদী-বাঁধে ভাঙনে আতঙ্ক গ্রাস করায় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন সাগর ব্লকের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার ওসি এবং প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা । তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ভাঙনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে রাজ্য সরকার ও সেচ দফতরের কাছে পাঠানো হবে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, এই চিত্র নতুন নয় । প্রতি বছর অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমার কোটালে নদী-বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয় । মেরামতির নামে অস্থায়ীভাবে মাটি ফেলে কাজ করা হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই সেই বাঁধ আবার ভেঙে যায় । ফলে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও স্থায়ী সমাধান মিলছে না বলে অভিযোগ ।
স্থানীয় বাসিন্দা শিখা জানা বলেন, "প্রতি বছর একই ঘটনা ঘটে । বর্ষা এলেই বাঁধ ভেঙে নোনা জল গ্রামে ঢুকে পড়ে । ঘরবাড়ি, চাষের জমি সব ক্ষতিগ্রস্ত হয় । শুধু মাটি ফেলে লাভ নেই, কংক্রিটের স্থায়ী বাঁধই একমাত্র সমাধান ।" একই দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দা রেখা মাইতিও । তাঁর কথায়, "অমাবস্যা আর পূর্ণিমার কোটাল এলেই আমরা আতঙ্কে থাকি । রাত জেগে পাহারা দিতে হয় । কখন বাঁধ ভেঙে সব ভেসে যাবে, সেই ভয় নিয়েই বাঁচতে হয় ।"
এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে । স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবাশিস মাইতি বলেন, "আমরা আগেই স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ তৈরির দাবি তুলেছিলাম । বিশেষজ্ঞরাও এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন । কিন্তু বাস্তবে কাজ হয়নি । এখন আশা করছি দীঘা-শঙ্করপুরের মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে এখানে স্থায়ী নদী-বাঁধ নির্মাণ করা হবে ।"
তবে এবার প্রশাসনের বক্তব্য কিছুটা আশাব্যঞ্জক । বিডিও কানাইয়া কুমার রাও জানান, শুধুমাত্র অস্থায়ী সংস্কার নয়, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে । তিনি বলেন, "আমরা সরেজমিনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি । বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্য সরকার ও সেচ দফতরের কাছে পাঠানো হবে । কীভাবে স্থায়ীভাবে নদী-ভাঙন রোধ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা চলছে ।"
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, 2027 সালের গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের মেলা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করার প্রস্তুতি চলছে । তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মেলার আগে কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন নদী-বাঁধকে নিরাপদ করা প্রশাসনের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ।
প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে গঙ্গাসাগর । সেই তীর্থক্ষেত্রের নিরাপত্তা এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার স্বার্থে স্থায়ী নদী-বাঁধ নির্মাণের দাবি আরও জোরালো হয়েছে । এখন দেখার, বহু বছরের এই সমস্যার সত্যিই কোনও স্থায়ী সমাধান হয়, নাকি আগামী অমাবস্যার কোটালেও একই আতঙ্কের পুনরাবৃত্তি ঘটে ।