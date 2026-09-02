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খাবারে নিষিদ্ধ রং থেকে মিলল বাসি চিকেন ! জেলায় জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা প্রশাসনের

রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ চলছে ৷ এই সময় পানাগড় থেকে বাঁকুড়া বিভিন্ন হোটেল থেকে রেস্তরাঁয় হানা দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷

Food Safety raid
খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহে তৎপর প্রশাসন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2026 at 4:50 PM IST

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দুর্গাপুর/বাঁকুড়া, 2 সেপ্টেম্বর: কোথাও বাসি চিকেন, কোথাও আবার খাবারে ক্ষতিকর রং ৷ রাজ্যজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানে সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ ৷ তারই অংশ হিসাবে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা প্রশাসন ৷ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার বিভিন্ন জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা দিতে দেখা যাচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের ৷

বুধবার সকাল থেকেই পানাগড় বাজারে একের পর এক দোকানে চলে কড়া নজরদারি । বিভিন্ন দোকানে যৌথ অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দফতর । অভিযানে ছিলেন ফুড সেফটি অফিসাররা । সঙ্গে ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা । এদিন পানাগড় বাজারের একাধিক বড় মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বিরিয়ানি কাউন্টারে আচমকা ঢুকে পড়ে অভিযানকারী দল । রান্নাঘরের অবস্থা থেকে শুরু করে খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতি, ব্যবহৃত তেল, মশলা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর মান খতিয়ে দেখা হয় সবই ।

খাবারে নিষিদ্ধ রং থেকে মিলল বাসি চিকেন ! জেলায় জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা প্রশাসনের (ইটিভি ভারত)

কোথায় খাবার কীভাবে রাখা হচ্ছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা । অভিযানের সময় কয়েকটি দোকানে খাবার নিয়ে গরমিল নজরে আসে । কোথাও সংরক্ষিত খাবার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কোথাও আবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অভিযোগ সামনে আসে । বেশ কিছু জায়গা থেকে খাদ্যের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে । নিয়ম ভাঙা দোকানদারদের সতর্ক করা হয়েছে ।

Food Safety raid
মুকুটমণিপুরের হোটেল-রেস্তরাঁগুলিতে অভিযান (ইটিভি ভারত)

মহকুমা শাসক দফতরের আধিকারিক মহাদ্যুতি অধিকারী বলেন, "খাবারের মান নিয়ে কোনও আপস নয় । হোটেল, রেস্তরাঁ কিংবা মিষ্টির দোকান চালাতে যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে, তা মানা হচ্ছে কি না, নিয়মিত খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায় এমন খাবার বিক্রি করলে আগামিদিনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । যেখানে যা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অভিযান চালানো হচ্ছে । এই ধরনের খাবার বিক্রি হলে সেই মালিকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"

Food Safety raid
খাতড়া মহকুমা সদরেও চলে অভিযান (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে বাঁকুড়া শহরের পর এবার খাতড়া মহকুমা সদর এবং বাঁকুড়ার অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র মুকুটমণিপুরের হোটেল-রেস্তরাঁগুলিতে অভিযান চালানো হল ৷ সেখানে খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একাধিক অনিয়মের হদিশ পেল জেলা প্রশাসন । কোথাও ফ্রিজে রাখা মাংসের উৎস ও বিলের নথি দেখাতে পারেননি ব্যবসায়ী, কোথাও মিলেছে ফাঙ্গাস ধরা ভাজা মাছ ও ডিম । কয়েকটি রেস্তরাঁ থেকে উদ্ধার হয়েছে খাবারে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ রাসায়নিক রং ও কৃত্রিম সুগন্ধি । মুকুটমণিপুরের কয়েকটি হোটেলে আবার ব্যাচ নম্বর, উৎপাদন ও মেয়াদ শেষের তারিখহীন খাবার তৈরির সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে ।

Food Safety raid
পানাগড়ে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযান (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার রাতে খাতড়া বাজারের প্রায় 15টি মিষ্টির দোকান ও রেস্তরাঁয় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের দল । একই সঙ্গে মুকুটমণিপুরের একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁতেও পরিদর্শন করা হয় । অভিযানে ছিলেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) চিরন্তন প্রামাণিক, খাতড়ার মহকুমাশাসক তাপস ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আখতার আলী সহ জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা ।

Food Safety raid
খাবারে নিষিদ্ধ রং মিলল (ইটিভি ভারত)

অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরন্তন প্রামাণিক বলেন, "কয়েকটি জায়গায় মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে । রান্নাঘর এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও চরম উদাসীনতা রয়েছে । এমন কিছু অনুমোদনহীন ফুড কালার ও এসেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলি খাবারে ব্যবহার করা যায় না । এই সমস্ত অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং সাত দিনের মধ্যে তা সংশোধন করতে বলা হয়েছে । কিছু জায়গায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অভিযান চলছে । তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডজুডিকেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ।"

তাঁর কথায়, "সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না । খাবারের ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে । ক্রেতারাও যাতে তারা কী খাবার কিনছেন, তার গুণমান ও উপাদান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পান, তা নিশ্চিত করাই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ।"

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FOOD SAFETY WEEK
FOOD SAFETY DEPARTMENT
খাদ্য সুরক্ষা অভিযান
খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ
FOOD SAFETY RAID

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