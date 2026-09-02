খাবারে নিষিদ্ধ রং থেকে মিলল বাসি চিকেন ! জেলায় জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা প্রশাসনের

খাবারে নিষিদ্ধ রং থেকে মিলল বাসি চিকেন ! জেলায় জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা প্রশাসনের
রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ চলছে ৷ এই সময় পানাগড় থেকে বাঁকুড়া বিভিন্ন হোটেল থেকে রেস্তরাঁয় হানা দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷
Published : September 2, 2026 at 4:50 PM IST
দুর্গাপুর/বাঁকুড়া, 2 সেপ্টেম্বর: কোথাও বাসি চিকেন, কোথাও আবার খাবারে ক্ষতিকর রং ৷ রাজ্যজুড়ে খাদ্য সুরক্ষা দফতরের অভিযানে সামনে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । 1 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যে খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহ ৷ তারই অংশ হিসাবে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা প্রশাসন ৷ মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার বিভিন্ন জেলায় হোটেল-রেস্তরাঁয় হানা দিতে দেখা যাচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের ৷
বুধবার সকাল থেকেই পানাগড় বাজারে একের পর এক দোকানে চলে কড়া নজরদারি । বিভিন্ন দোকানে যৌথ অভিযান চালায় খাদ্য সুরক্ষা দফতর । অভিযানে ছিলেন ফুড সেফটি অফিসাররা । সঙ্গে ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি, কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা । এদিন পানাগড় বাজারের একাধিক বড় মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং বিরিয়ানি কাউন্টারে আচমকা ঢুকে পড়ে অভিযানকারী দল । রান্নাঘরের অবস্থা থেকে শুরু করে খাবার সংরক্ষণের পদ্ধতি, ব্যবহৃত তেল, মশলা এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীর মান খতিয়ে দেখা হয় সবই ।
কোথায় খাবার কীভাবে রাখা হচ্ছে, নির্দিষ্ট নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা । অভিযানের সময় কয়েকটি দোকানে খাবার নিয়ে গরমিল নজরে আসে । কোথাও সংরক্ষিত খাবার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কোথাও আবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরির অভিযোগ সামনে আসে । বেশ কিছু জায়গা থেকে খাদ্যের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়েছে । নিয়ম ভাঙা দোকানদারদের সতর্ক করা হয়েছে ।
মহকুমা শাসক দফতরের আধিকারিক মহাদ্যুতি অধিকারী বলেন, "খাবারের মান নিয়ে কোনও আপস নয় । হোটেল, রেস্তরাঁ কিংবা মিষ্টির দোকান চালাতে যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে, তা মানা হচ্ছে কি না, নিয়মিত খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায় এমন খাবার বিক্রি করলে আগামিদিনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । যেখানে যা অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অভিযান চালানো হচ্ছে । এই ধরনের খাবার বিক্রি হলে সেই মালিকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।"
অন্যদিকে বাঁকুড়া শহরের পর এবার খাতড়া মহকুমা সদর এবং বাঁকুড়ার অন্যতম পর্যটন ক্ষেত্র মুকুটমণিপুরের হোটেল-রেস্তরাঁগুলিতে অভিযান চালানো হল ৷ সেখানে খাবারের গুণমান ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে একাধিক অনিয়মের হদিশ পেল জেলা প্রশাসন । কোথাও ফ্রিজে রাখা মাংসের উৎস ও বিলের নথি দেখাতে পারেননি ব্যবসায়ী, কোথাও মিলেছে ফাঙ্গাস ধরা ভাজা মাছ ও ডিম । কয়েকটি রেস্তরাঁ থেকে উদ্ধার হয়েছে খাবারে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ রাসায়নিক রং ও কৃত্রিম সুগন্ধি । মুকুটমণিপুরের কয়েকটি হোটেলে আবার ব্যাচ নম্বর, উৎপাদন ও মেয়াদ শেষের তারিখহীন খাবার তৈরির সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে ।
মঙ্গলবার রাতে খাতড়া বাজারের প্রায় 15টি মিষ্টির দোকান ও রেস্তরাঁয় অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের দল । একই সঙ্গে মুকুটমণিপুরের একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁতেও পরিদর্শন করা হয় । অভিযানে ছিলেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) চিরন্তন প্রামাণিক, খাতড়ার মহকুমাশাসক তাপস ভট্টাচার্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আখতার আলী সহ জেলা খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকেরা ।
অতিরিক্ত জেলাশাসক চিরন্তন প্রামাণিক বলেন, "কয়েকটি জায়গায় মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে । রান্নাঘর এবং বিভিন্ন সরঞ্জামের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও চরম উদাসীনতা রয়েছে । এমন কিছু অনুমোদনহীন ফুড কালার ও এসেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলি খাবারে ব্যবহার করা যায় না । এই সমস্ত অনিয়মের জন্য সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং সাত দিনের মধ্যে তা সংশোধন করতে বলা হয়েছে । কিছু জায়গায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার অভিযান চলছে । তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডজুডিকেশনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ।"
তাঁর কথায়, "সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করা হবে না । খাবারের ব্যবসায়ীদের নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে । ক্রেতারাও যাতে তারা কী খাবার কিনছেন, তার গুণমান ও উপাদান সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পান, তা নিশ্চিত করাই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ।"