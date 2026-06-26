উত্তরবঙ্গের বন্যা রুখতে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, জানালেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক

উত্তরবঙ্গের বন্যা রুখতে স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, জানালেন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক
চলতি বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা ৷ পাহাড়ি এলাকায় এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ মোতায়েন ৷
Published : June 26, 2026 at 8:15 PM IST
কোচবিহার, 26 জুন: বন্যার আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সবরকমভাবে প্রস্তুত রয়েছে ৷ কোচবিহারে এসে এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷ পাশাপাশি, বন্যার হাত থেকে পাকাপাকিভাবে উত্তরবঙ্গকে রেহাই দিতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী ৷ সম্প্রতি উত্তরকন্যায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সেচ, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং উত্তরবঙ্গের শাসক ও বিরোধী দলের সকল বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন নিশীথ ৷
এ দিন মন্ত্রীকে বন্যা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "একমাস আগেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার শাসক ও বিরোধী সব দলের বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে বন্যা মোকাবিলা সংক্রান্ত একটি বৈঠক হয়েছে ৷ সেখানে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনই সকলের কাছ থেকে মতামতও সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান নিশীথ প্রামাণিক ৷
এই বর্ষায় পাহাড়ি নদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠে বন্যার পরিস্থিতি হলে, ত্রাণ, উদ্ধারকাজ-সহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনাগুলি তৈরি রয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ৷ তবে, পাকাপাকিভাবে বন্যা রোধ করতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আগামী বছরে যাতে বন্যার কবলে উত্তরবঙ্গকে না-পড়তে হয়, তার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷"
যার মধ্যে অন্যতম হল, পাহাড় ও তরাই-ডুয়ার্সের নদীগুলির পলি সংস্কার ৷ অতি বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে নেমে আসা পাথর, বালি ও কাদা পড়ে নদীর নাব্যতা কমে গিয়েছে ৷ তাই নদীগুলির নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে ৷ সেই সঙ্গে নদীর গতিপথ যাতে বদলে না-যায়, তার জন্য স্থায়ী ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ যার জন্য বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে বিগত দিনের বন্যায় নদী বাঁধ ভেঙে ক্ষতি হয়েছে ৷ সেগুলিকে সংস্কার করা হবে ৷ অনেক নদীর সংস্কার প্রয়োজন বলেও জানান তিনি ৷
নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "গত 15 বছর যেভাবে চলেছিল, সেভাবে আর কাজ হবে না ৷ তাই এ বছর বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে, যাতে মানুষের জনজীবন বিপন্ন না-হয়ে পড়ে সেই জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ আর সেই ব্যবস্থাগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসনও প্রস্তুত রয়েছে ৷" তিনি আরও জানান, কালিম্পং ও দার্জিলিং এই দুই পার্বত্য এলাকায় হড়পা বানের প্রবর্তনতা রয়েছে ৷ সেই জায়গাগুলিতে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ মোতায়েন করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, ভারী বৃষ্টিতে যে সব নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়ে যায়, সেগুলির উপর নজরদারি চলছে ৷ প্রসঙ্গত তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক থেকে মানসাই-সহ বিভিন্ন নদী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে ৷ প্রতিবছির বর্ষায় এই নদীগুলি প্লাবিত হয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ বহু মানুষকে ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয় ৷ তাই সেই পরিস্থিতি যাতে সামাল দেওয়া যায়, তার প্রস্তুতি বর্তমান সরকার নিয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৷