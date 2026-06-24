মালদার আমের ফলন ও চাষিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় একাধিক পরিকল্পনা প্রশাসনের

মালদার আমের ফলন ও চাষিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় একাধিক পরিকল্পনা প্রশাসনের
আমভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনাকে একসূত্রে গাঁথতে 'আমার মালদা' প্রজেক্ট ৷ মালদায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট প্রজাতির আমের ব্র্যান্ডিং ও রফতানিতে বিশেষ নজর প্রশাসনের ৷
Published : June 24, 2026 at 7:57 PM IST
মালদা, 24 জুন: মালদা জেলার আম চাষ এবং আমচাষিদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ আগামী 1 জুলাই থেকে আম উৎপাদক এলাকাগুলিতে বিশেষ ব্যাংকিং শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে ৷ এই শিবিরগুলিতে আমচাষিদের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার সুবিধে প্রদানে সাহায্য করা হবে ৷ বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাটিল ৷
আমের সরবরাহ শৃঙ্খল, সুসংগঠিত করা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা এবং জেলায় আমভিত্তিক পর্যটনের প্রসার ঘটাতে বেশ কিছুদিন ধরেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলেছে জেলা প্রশাসন ৷ আমভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনাকে একসূত্রে গাঁথতে তৈরি করা হয়েছে 'আমার মালদা' প্রজেক্ট ৷ প্রশাসনের লক্ষ্য, জেলায় আমের বাজার সংযোগ শক্তিশালী করা ৷ যাতে দূরবর্তী এলাকার চাষিরাও নিজেদের উৎপাদিত আম দ্রুততার সঙ্গে মালদা শহরে থাকা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে নিয়ে আসতে পারেন ৷
শুধু তাই নয়, মরশুমে আমের হারভেস্টিং শেষ হয়ে গেলে বাগানের পরবর্তী ব্যবস্থাপনার দিকেও এবার নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ যাতে পরবর্তী মরশুম শুরুর আগেই আমগাছগুলি আবারও ফলনের জন্য তৈরি হয়ে উঠতে পারে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, জেলায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট প্রজাতির আমের ব্র্যান্ডিং ও রফতানির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে প্রশাসন ৷
ইতিমধ্যেই, এই জেলার হিমসাগর, ফজলি ও লক্ষ্মণভোগ জিআই ট্যাগ পেয়েছে ৷ আরও কয়েকটি প্রজাতির আম সেই ট্যাগ পাওয়ার অপেক্ষায় আছে ৷ প্রশাসনের বক্তব্য, যত বেশি প্রজাতির আম জিআই ট্যাগ পাবে, মালদার আমের ব্র্যান্ডিং তত ভালো হবে ৷ এর জন্য বিভিন্ন দফতর নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করে চলেছে ৷
এ নিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাটিল বলেছেন, "সম্প্রতি জেলা প্রশাসন মালদার বিভিন্ন কলেজের ফুড প্রসেসিং বিভাগের পড়ুয়াদের কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে সহযোগিতার আবেদন করেছে ৷ এই শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্যই এই আবেদন ৷ জেলার যেসব এলাকায় আমচাষের পরিমাণ বেশি, সেই এলাকাগুলিতে সামাজিক সেবা শিবিরেরও আয়োজন করা হচ্ছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আগামী 1 জুলাই থেকে আম উৎপাদক এলাকাগুলিতে ব্যাংকিং শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে ৷ সেই শিবিরগুলিতে আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার সুবিধে প্রাপ্তিতে কৃষকদের সহায়তা করা হবে ৷ পুরো বিষয়টি 'আমার মালদা' উদ্যোগের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে ৷ এর জন্য একটি বিশেষ ওয়াবসাইটও চালু করা হয়েছে ৷ আগামীতে জেলা প্রশাসন আমচাষিদের জন্য মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করার পরিকল্পনা নিয়েছে ৷ এর মাধ্যমে চাষিরা আয়ের নতুন উৎস তৈরি করতে পারবেন ৷ একইসঙ্গে তাঁরা ফলন পরবর্তী ক্ষতি কমিয়ে আনতে সমর্থ হবেন ৷ এতে তাঁরা জেলার আমের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে প্রসারিত করতে পারবেন ৷"