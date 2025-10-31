ETV Bharat / state

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরে ভারী বৃষ্টি, নদীতে জলস্তর বৃদ্ধির আশঙ্কা, আগাম সতর্ক প্রশাসন

জলপাইগুড়ি জেলার তিন হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছে। বাঁধ যাতে নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় সেদিকেও নজর রাখছে প্রশাসন৷

RAIN DUE TO CYCLONE MONTHA
ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরে ভারী বৃষ্টি (নিজস্ব ছবি)
জলপাইগুড়ি, 31 অক্টোবর: কথায় আছে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়! পাহাড় থেকে ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রশাসনের অবস্থা এখন অনেকটা সেই রকমই৷ ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে পাহাড়-সহ বেশ কিছু জায়গায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে৷ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে৷ সেই কারণে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছেন প্রশাসনের আধিকারিক৷ বাঁধ মেরামতের কাজ যেমন শুরু হয়েছে, তেমনই বহু মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়ার কাজও চলছে৷ লক্ষ্য একটাই৷ গত 4 অক্টোবর রাতের ভারী বৃষ্টিতে 5 অক্টোবর ও তার পরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা যেন কোনোভাবে আর না-হয়৷

ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল আবহাওয়া দফতর৷ শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে৷ জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে 99.2 মিলিমিটার, দার্জিলিং-এ 64.8 মিলিমিটার, সেভকে 75 মিলিমিটার, বানারহাটে 103.5 মিলিমিটার, আলিপুরদুয়ারের বক্সাদুয়ারে 82.4 মিলিমিটার, মূর্তিতে 73.6 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। সকাল থেকে লাগাতার বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে হয়েই চলেছে।

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

এর জেরে বালাসন নদীর জলস্তর বেড়েছে। দুধিয়াতেও জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে৷ এর পর বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেলে বেড়ে যেতে পারে একাধিক নদীর জলস্তর৷ তখন বিপদ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা৷

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

গত 4 অক্টোবর রাতে ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ভয়ঙ্কর ক্ষয়ক্ষতি হয় পাহাড় থেকে ডুয়ার্সে৷ নদীর জলের তোড়ে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে বিপর্যস্ত হয় ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। কয়েক হাজার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি জমি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাটের জলের তোড়ে উড়ে যায়। বানভাসি হন প্রচুর মানুষ।

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

জলঢাকা নদীর মূল বাঁধ বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে৷ সব মিলিয়ে প্রায় 230 মিটার ভেঙে গিয়েছে। আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়িতে দু’টি স্থানে 80 মিটার ও 70 মিটার, খাটোরবাড়িতে 45 মিটার, ডাঙ্গাপাড়ায় 15 মিটার, ছবিরবাড়িতে 12 মিটার বাঁধ ভেঙে যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ উত্তর পূর্ব সেচ বিভাগের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিককে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বাঁধগুলো প্রায় ঠিক করে ফেলা হয়েছে।

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

এবারও সিকিম থেকে নেমে আসা তিস্তা নদীর জল বাড়লে সমতলে বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে৷ একই সঙ্গে ভুটান থেকে নেমে আসা জলঢাকা নদীতে জল বাড়লে বিপদ আসন্ন। তাই উত্তর পূর্ব সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জলঢাকা নদীর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত করছেন৷ ময়নাগুড়ি ব্লকের তারারবাড়ি, খাটোরবাড়ি, ডাঙ্গাপাড়া, ছবিরবাড়ি এলাকার বাঁধ নির্মাণ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়৷ নতুন বাঁধের ওপর পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোনোভাবেই নতুন বাঁধের মাটি বৃষ্টির জলে ধ্বসে না-যায়। সেচ দফতরের ময়নাগুড়ির বিশেষ দায়িত্বে থাকা বাস্তুকার দেবাশিস মুস্তাফি বলেন, "উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত করা হয়েছে। বাঁধের দু’পাশের বোল্ডার বাধাইয়ের কাজ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজ শেষ হবে।"

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

তাছাড়া বুধবার থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী তীরবর্তী এলাকায় নদীর জলস্তর বৃদ্ধিতে সচেতনতা আরও জোরদার করা হচ্ছে। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় অনেক মানুষই আগাম সতর্কতা অবলম্বন করতে আশ্রয় নিয়েছেন উঁচু জায়গায়। বন্যার পর অনেকেই বাঁধের ওপর সরকারের থেকে ত্রিপল টাঙিয়ে দিন গুজরান করছিলেন। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে তারাও দিশেহারা৷ একদিকে বাড়ি ঘর নেই, অন্যদিকে ভারী বৃষ্টির জেরে ত্রিপলের ভেতরে জল ঢুকছে।

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই সব মানুষদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকেই যাচ্ছেন৷ আবার অনেকেই রাজি হচ্ছেন না। বিশেষ করে ময়নাগুড়ি চারেরবাড়ি নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুল ও আমগুড়ি হাইস্কুলে বানভাসিদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতিতে সতর্ক রয়েছে ব্লক প্রশাসন।

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, "আজ সকাল থেকেই জলঢাকা নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের আমরা নিরাপদ স্থানে তুলে নিয়ে গিয়েছি। অনেকেই গিয়েছেন৷ আবার কেউ কেউ যাননি। সব রকমের পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা সতর্ক রয়েছি। দু’টি স্কুলে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। ভারী বৃষ্টিপাত হলে যাতে বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় কোনও সমস্যা না-হয়, সেই দিকে আমাদের নজর রয়েছে। আমরা আগে থেকেই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হয়েছে৷"

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ির জেলাশাসক শামা পারভিন বলেন, "জেলার নদী তীরবর্তী ও বানাভাসি এলাকার প্রায় তিন হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে তুলে এনেছি আমরা৷ মন্থার যে প্রভাব রয়েছে, তার জন্য সব ধরনের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি আছি৷"

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, ‘‘মন্থার পূর্বাভাস অনুযায়ী আমরা সতর্ক আছি। জলপাইগুড়ি জেলার ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। সিকিম ও ভুটানে বৃষ্টিপাত হলে আমাদের সতর্কতা রাখতেই হয়। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের নিরাপদ জায়গা উঠিয়ে আনা হবে। জলঢাকার ক্ষেত্রে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির নিয়ে সতর্কতা মাইকিং করা হয়েছে। প্রতিটি মহকুমায় নৌকা ও স্পিড বোট তৈরি রাখা হয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ-সহ সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের অ্যালার্ট করে রাখা হয়েছে।’’

Rain due to Cyclone Montha
ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গে ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা (নিজস্ব ছবি)

এদিকে পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে বেড়েছে বালাসন নদীর জলস্তর। অন্যদিকে বন্যার জলের তোড়ে ভেসে যাওয়া দুধিয়াতে হিউম পাইপ দিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী সেতুর কাছ দিয়ে নদীর জল বইছে। জলের স্রোত বৃদ্ধি পাওয়ায় ফের নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছে পাহাড়বাসী। তবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। অস্থায়ী সেতু দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ। অন্যদিকে সকালে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে ছোট ধস হয়৷ কিছুক্ষণ পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

