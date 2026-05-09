নবান্ন ছেড়ে রাইটার্সে ফিরছে বাংলার নতুন সরকার ! ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে লাল দালান
অয়ন নিয়োগীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 9, 2026 at 2:36 PM IST
কলকাতা, 9 মে: বিকেলের পড়ন্ত আলোয় এখনও লালচে হয়ে ওঠে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দীর্ঘ দেওয়াল । বিবাদী বাগের ব্যস্ততার মাঝেও যেন সময় থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সেই বিশাল অলিন্দে । পুরনো জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া হাওয়ায় মিশে থাকে ইতিহাসের গন্ধ । ব্রিটিশ শাসন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, ক্ষমতার পালাবদল, রাজনৈতিক সংঘাত - সব কিছুরই নীরব সাক্ষী এই মহাকরণ ।
নতুন সরকারের ভাবনায় ফের সক্রিয় মহাকরণ
পালা বদলের বাংলায় এখান থেকেই আবার প্রশাসন চালানোর ভাবনা শুরু হয়েছে । প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যের নতুন সরকার মহাকরণকে ফের সক্রিয় করার সম্ভাবনা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছে । ইতিমধ্যেই পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট বা PWD-কে দিয়ে প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । কোন অংশ দ্রুত সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করা সম্ভব, কোথায় মুখ্যমন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ দফতর বসতে পারে, কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে মানিয়ে নেওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা চলছে ।
নবান্ন বনাম রাইটার্স: আবেগের রাজনীতি
তবে শুধু ভবন সংস্কারই এই আলোচনার মূল বিষয় নয় । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মহাকরণে প্রশাসন ফেরানোর ভাবনার মধ্যে রয়েছে এক গভীর প্রতীকী তাৎপর্য । কারণ, গত এক দশকে বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল নবান্ন । কিন্তু নবান্ন সব সময়ই ছিল একটি আধুনিক প্রশাসনিক ভবন । সেখানে ইতিহাসের আবেগ নেই, নেই রাজনৈতিক স্মৃতির স্তর । অন্যদিকে রাইটার্স বিল্ডিং মানেই বাংলার রাজনৈতিক আত্মপরিচয়ের এক বড় অংশ ।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে প্রশাসনের হৃদস্পন্দন
ব্রিটিশ আমলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ‘রাইটার’ বা করণিকদের জন্য তৈরি হয়েছিল এই ভবন । 1777 সালে স্থপতি টমাস লিয়নের পরিকল্পনায় শুরু হয় নির্মাণকাজ । পুরনো ফোর্ট উইলিয়ামের কাছেই গড়ে ওঠা এই স্থাপত্যই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে বাংলার প্রশাসনের হৃদস্পন্দন । ইতিহাসবিদ বিশ্বজিৎ দে-র কথায়, "রাইটার্স বিল্ডিং কেবল একটি অফিস নয়, এটি বাংলার প্রশাসনিক স্মৃতির অংশ ।"
ক্ষমতার অলিন্দ থেকে ইতিহাসের জন্ম
সময়ের সঙ্গে এই ভবন শুধুই প্রশাসনিক দফতর থাকেনি, হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতীক । স্বাধীনতার পর থেকে একের পর এক মুখ্যমন্ত্রী এই মহাকরণের অলিন্দ থেকেই পরিচালনা করেছেন রাজ্য । বাংলার বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, রাজনৈতিক সংঘাত, আন্দোলন এবং প্রশাসনিক ইতিহাসের জন্ম হয়েছে এই ভবনের ঘরগুলিতে ।
বিনয়-বাদল-দীনেশের রক্তমাখা ইতিহাস
সবচেয়ে বড় কথা, এই ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগও । 1930 সালের 8 ডিসেম্বর বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত প্রবেশ করেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে । তাঁদের লক্ষ্য ছিল কুখ্যাত ব্রিটিশ অফিসার সিম্পসন । সেই ঐতিহাসিক অলিন্দযুদ্ধ শুধু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নয়, বাংলার আত্মমর্যাদারও প্রতীক হয়ে রয়েছে আজও । তাই মহাকরণে ফেরা মানে অনেকের কাছেই যেন ইতিহাসের কাছেই ফিরে যাওয়া ।
ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তনের রাজনৈতিক বার্তা
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্তের মধ্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে । নতুন সরকার যদি সত্যিই মহাকরণে ফেরে, তবে তা হতে পারে 'ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন' এর প্রতীক । একদিকে ব্রিটিশ আমলের ঐতিহাসিক স্থাপত্যকে পুনর্জীবিত করা, অন্যদিকে বাংলার পুরনো প্রশাসনিক সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার বার্তা, দুই-ই একসঙ্গে তুলে ধরা সম্ভব হবে ।
যাতায়াতের সুবিধা, প্রশাসনিক কাজেও গতি
এছাড়াও বাস্তব কারণও রয়েছে । আমজনতার মতে, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় মহাকরণে যাতায়াত অনেক বেশি সুবিধাজনক । শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ- বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে বিবাদী বাগ এখনও সহজ যোগাযোগের জায়গা । মেট্রো, বাস, ট্রাম, রেল সব ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার কেন্দ্র এই এলাকা । তুলনায় নবান্নে পৌঁছনো অনেক ক্ষেত্রেই সময়সাপেক্ষ । ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও মহাকরণ অনেক বেশি কার্যকর হতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকে ।
বড় চ্যালেঞ্জ সংস্কার
তবে চ্যালেঞ্জও কম নয় । দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় ভবনের একাধিক অংশে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে । আধুনিক প্রশাসনিক পরিকাঠামো, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, নিরাপত্তা ব্যবস্থা- সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলতে হবে । ইতিমধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসনিক কর্তারা একাধিকবার ভবন পরিদর্শন করেছেন । কাঠামোগত নিরাপত্তা থেকে শুরু করে তথ্যপ্রযুক্তি পরিকাঠামো, সব কিছুই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
নিরাপত্তায় বিশেষ নজর
বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও । শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় মহাকরণ ঘিরে নিরাপত্তার আলাদা পরিকল্পনা করতে হবে বলেই মনে করছে প্রশাসনের একাংশ । কারণ প্রশাসনিক সদর দফতর হিসেবে ফের ব্যবহার শুরু হলে এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা বাড়বে ।
পুরনো ঠিকানায় ফিরবে বাংলার প্রশাসন?
তবে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি । একাধিক দফায় রিপোর্ট, পর্যালোচনা ও নিরাপত্তা মূল্যায়নের পরই চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত জল্পনা চলবেই । কারণ রাইটার্স বিল্ডিং কেবল একটি পুরনো দালান নয় । এটি বাংলার রাজনৈতিক স্মৃতি, প্রশাসনিক ঐতিহ্য এবং আবেগের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । তাই প্রশ্ন এখন একটাই, আবার কি লাল ইটের সেই ঐতিহাসিক অলিন্দ থেকেই পরিচালিত হবে বাংলা ? নাকি মহাকরণে ফেরার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে শুধুই ইতিহাসঘেরা এক রাজনৈতিক প্রতীকে ? সময়েই মিলবে সদুত্তর ৷
