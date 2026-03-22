সিকিমে ভয়ংকর তুষারধসের সতর্কতা, হাই-অ্যালার্ট জারি প্রশাসনের

সিকিমে ভয়ংকর তুষারধসের সতর্কতা, হাই-অ্যালার্ট জারি প্রশাসনের
নাথুলা, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি এলাকায় তুষারধসের পূর্বাভাস ডিআরডিও-র ৷ পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরানোর কাজ শুরু ৷
Published : March 22, 2026 at 2:13 PM IST
শিলিগুড়ি, 22 মার্চ: তিনবছর আগের ভয়াবহ স্মৃতি এখনও সিকিমের মানুষের মনে রয়ে গেছে ৷ এবার ভয়াবহ তুষারধসের সতর্কতা জারি করল সিকিম প্রশাসন ৷ এই পরিস্থিতিতে তুষারধস নিয়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে সিকিমের একাধিক এলাকায় ৷ সতর্কতায় বলা হয়েছে, আগামী 24 ঘণ্টা নাথুলা, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি এলাকায় তুষারধস নামতে পারে ৷ যার জন্য ওই এলাকা থেকে পর্যটক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন ও সেনা ৷
উল্লেখ্য, উত্তর ও পূর্ব সিকিমে বিগত কয়েকদিনে লাগাতার তুষারপাত হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে লাচেন থেকে থাঙ্গু এবং থাঙ্গু থেকে গুরুদোংমার যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ ৷ ফলে বিভিন্ন হোটেলে পর্যটকরা আটকে পড়েছেন ৷ তার মধ্যেই আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে সিকিম জুড়ে তুষারধসের পূর্বাভাস জারি করেছে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন বা ডিআরডিও-র অধীনে থাকা 'ডিফেন্স জিওইনফরমেটিক রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্ট' ৷
পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাতের পূর্বাভাস, ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ এবং দুর্গম অঞ্চলে অভিযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে ডিআরডিও ৷ তাদের এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, শনিবার বিকেলের পর 24 ঘণ্টার মধ্যে 'ভয়ংকর' তুষারধসের কবলে পড়তে পারে সিকিম ৷ ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা ছাঙ্গু ও নাথুলা সংলগ্ন এলাকাগুলোয় বেশি রয়েছে ৷ সতর্ক বার্তা পৌঁছানোর পরেই সিকিম প্রশাসন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
এর আগে ঠিক তিনবছর আগে 2023 সালে, সিকিমের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয় এখনও মানুষের মনে আতংক তৈরি করে ৷ সেই ভয়াবহ স্মৃতি সিকিমের মানুষ এখনও ভুলে উঠতে পারেনি ৷ তার আগেই ফের নতুন আতংক সিকিমের মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, ইয়ুমথাং থেকে জিরো পয়েন্টের রাস্তা তুষারপাতের কারণে অচল হয়ে পড়েছে ৷ চুংথাং থেকে লাচুং ও মঙ্গন যাওয়ার একাধিক রাস্তা খোলা থাকলেও, হালকা যানবাহন ছাড়া বড় গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ সিকিম আবহাওয়া দফতরের ডিরেক্টর ডক্টর গোপীনাথ রাহা বলেন, "উঁচু পার্বত্য এলাকাগুলিতে তুষারপাত জারি থাকবে ৷ সান্দাকফু-সহ সিকিমে তুষারপাত চলবে ৷ বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি করে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে ৷ পাহাড় ও সমতলে সমানতালে বৃষ্টি হবে ৷ রবিবারের পর থেকে পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
অন্যদিকে, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, 28 মার্চ পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ৷ দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় 24 মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ৷ তারপর থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হবে ৷ 24 মার্চ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের চার জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় 24 মার্চ পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷