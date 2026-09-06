ডুয়ার্সে প্রস্তুতি সারছে প্রশাসন, সিকিমে ভূমিধসে স্তব্ধ তিস্তায় বন্যার আশঙ্কা

ডুয়ার্সে প্রস্তুতি সারছে প্রশাসন, সিকিমে ভূমিধসে স্তব্ধ তিস্তায় বন্যার আশঙ্কা
গ্রামের অর্ধেক এলাকা ইতিমধ্যেই তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে ৷ বাকি অংশ যে কোনও সময় তলিয়ে যেতে পারে। ক্রমাগত সাবধানতা অবলম্বনের জন্য মাইকিং চলছে প্রশাসনের তরফে।
Published : September 6, 2026 at 6:39 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 সেপ্টেম্বর: হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় ধস । তার সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির কারণে ডুয়ার্স এবং তরাই এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই সাবধানতা অবলম্বন করছে প্রশাসন ৷ জলপাইগুড়ি এবং মালবাজার মহকুমার তিস্তা এবং অন্য বড় নদীর আশপাশ এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সেল্টার হাউস বা উঁচু জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।
মালবাজারের মহাকুমাশাসক উৎকর্ষ খান্ডাল জানিয়েছেন, সতর্কবার্তা অনুযায়ী সমস্ত রকম অগ্রিম ব্যবস্থা মহকুমা প্রশাসনের তরফে তৈরি রাখা হয়েছে। প্রথমে নেপাল এবং গতকাল উত্তর সিকিমের মঙ্গনে ভয়াবহ ভূমিধস ঘটেছে। তার জেরেই সতর্কতা অবলম্বন করেছে প্রশাসন ।
পাহাড়ের এই বড় ধসের কারণে তিস্তা নদীর প্রবাহ সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে দোসর হয়েছে প্রবল বৃষ্টি। এমন অবস্থায় যে কোনওরকম দুর্ঘটনা এড়াতে ক্রমাগত সচেতনতামূলক প্রচার করছে প্রশাসন। সেইসঙ্গে সেল্টার হাউস-সহ উঁচু জায়গাগুলিতে বেশ কিছু এলাকার মানুষকে নিয়ে আসা হয়েছে।
তৈরি রাখা হয়েছে এনডিআরএফ-সহ সিভিল ডিফেন্সের টিমকেও। ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি এলাকার নদীর চরে বসবাস করা পরিবারগুলোকে প্রশাসনের তরফে উঁচু জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটগাঁও এলাকার বাসিন্দাদের সেল্টার হাউজের স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের জন্য সেল্টার হাউসগুলিতে খাদ্যদ্রব্য মজুত করা শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও বাসুসুবা, গজলডোবা, বাগড়াকোট এলাকার নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের সচেতনতার জন্য ক্রমাগত মাইকিং করা হচ্ছে ।
মহকুমা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অফিসার কাবেরি সুব্বা বেশ ক'য়েকবার এলাকা পরিদর্শন করেছেন ।স্থানীয় প্রশাসন তথা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকও করেছেন। তবে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা গ্রাস করছে বাগড়াকোটের টোটগাওকে। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক স্তরে দাবি জানানো হলেও এই এলাকায় বাঁধ নির্মাণ হয়নি। গ্রামের অর্ধেক এলাকা ইতিমধ্যেই তিস্তার গ্রাসে চলে গিয়েছে বাকি অংশ যে কোনও সময় তিস্তায় তলিয়ে যেতে পারে। এমন আশঙ্কায় স্থানীয় মানুষজন বিকল্প জায়গা প্রদানের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।
টোটগাঁওয়ের বাসিন্দা সুশান্ত শর্মা বলছেন, "তিন বছর আগে এভাবেই জল উঠে বাড়ি ভেসে যাওয়ায় এখন সুন্দরী বস্তিতে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে হচ্ছে। সরকারি তরফে বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাদের স্থানীয় এলাকার থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু বাঁধ তৈরি হয় না। আমরা চাই এলাকায় বাঁধ তৈরি করে সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক।"