বালির কালোবাজারি রুখতে বেঁধে দেওয়া হল ট্রাক্টর পিছু দাম, সিদ্ধান্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের

বালির কালোবাজারি রুখতে বেঁধে দেওয়া হল ট্রাক্টর পিছু দাম, সিদ্ধান্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের
Administration Fixed Sand Price: পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের দফতরে বৈঠক ৷ বৃদ্ধি করা হবে সরকার অনুমোদিত বালিঘাটের সংখ্যা ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 25, 2026 at 11:38 PM IST
আসানসোল, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বালির আকাল দেখা গিয়েছিল পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে ৷ অভিযোগ, বেআইনি বালিপাচার তৃণমূলের আমলে এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তার জেরে অনুমোদিত ঘাট থেকেও বালি তোলায় রাশ টেনে ধরেছিল নয়া জেলা প্রশাসন ৷ এর ফলে বিগত কয়েকমাস ধরে জেলাজুড়ে চড়া দামে বালি বিক্রির অভিযোগ উঠছিল ৷
বালির জোগান না-থাকায় ও অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির কারণে ছোট-বড় সমস্ত ধরনের সরকারি ও বেসরকারি নির্মাণকাজ থমকে গিয়েছিল ৷ চরম বিপাকে পড়েছিলেন সাধারণ মানুষ । সমস্যা হচ্ছিল নির্মাণ সংস্থাগুলিরও ৷ এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির হস্তক্ষেপে অবশেষে নড়েচড়ে বসল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক ৷ আর এই বৈঠকে বালির দাম নিয়ন্ত্রণে আনা, সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং কালোবাজারি বন্ধে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত ও কঠোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক
কয়েকমাস ধরেই বালির দাম এবং প্রয়োজন মাফিক বালি না-পাওয়া নিয়ে সাধারণ মানুষ ও নির্মাণ সংস্থাগুলির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ে ৷ বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানার পরেই জেলায় জেলায় নির্দেশ দিয়েছেন বালির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে, বালির জোগান বাড়াতে ৷ সরকারি ঘাটগুলি প্রশাসনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এনে সেগুলি থেকে বালি উত্তোলন করতে ৷
সেই নির্দেশে আসানসোলে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলমের নেতৃত্ব একটি জরুরি বৈঠক হল ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, লক্ষণ ঘোড়ুই, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকরা ৷ ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ৷ জেলার সমস্ত অনুমোদিত বালির ঘাটের লিজ হোল্ডাররাও এই বৈঠকে অংশ নেন ৷
বৈঠকে কী কী সিদ্ধান্ত
বৈঠকের শেষে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "ঘাটে প্রতি ট্রাক্টর বালির সর্বোচ্চ দাম 1200 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ৷ এরপর থেকে একজন করে প্রশাসনিক আধিকারিক সরাসরি ঘাটে উপস্থিত থেকে নজরদারি চালাবেন ৷ প্রতিটি বালিঘাটে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ সিসিটিভি বিহীন ঘাটগুলিতে অবিলম্বে ক্যামেরা বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ আরও বেশি পরিবহণের লক্ষ্যে বিডিও এবং বিএলআরও-দের মাধ্যমে দ্রুত ট্রাক্টরের নথিভুক্তকরণ (রেজিস্ট্রেশন) বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷" জেলাশাসক আরও জানান, বালি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকারি আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন ও অন্যান্য সরকারি কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বালি দিতে হবে ৷
দালাল চক্র বরদাস্ত নয়
বালির কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দালাল চক্রের মাধ্যমে বালির কালোবাজারি করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এমনকী ঘাটের লিজ বাতিল করে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ৷ বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত লিজ হোল্ডারদের একথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক এস পোন্নামবলম ৷
জেলাশাসক বলেন, "বালির চড়া দাম কমানো এবং সরবরাহ বাড়ানোই এখন প্রশাসনের মূল লক্ষ্য ৷ ঘাটে ট্রাক্টর পিছু সর্বোচ্চ 1200 টাকা দাম স্থির করে দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ ঘাট থেকে এক ট্রাক্টর বালির জন্য 1200 টাকার বেশি দাবি করতে পারবেন না ৷ পরিবহনের খরচ কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্যও ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে ৷ আরও বেশি বেশি ট্রাক্টরের রেজিস্ট্রেশন করা হবে সেই কারণে ৷
জেলায় আরও বৈধ বালিঘাট বাড়ানোর পদক্ষেপ
পশ্চিম বর্ধমানে এখনও পর্যন্ত 15টি সরকারি বালি ঘাট আছে ৷ দামোদর ও অজয় নদ থেকে বালি তোলা হয় ৷ কিন্তু ঘাট কম থাকায় এবং দীর্ঘ পথ পরিবহনের জন্য বালির দাম অহেতুক বেড়ে যাচ্ছে বলে আলোচনায় উঠে এসেছে ৷
জেলাশাসক বলেন, "অন্ডাল, আসানসোল পুরনিগম এলাকা, দুর্গাপুর পুরনিগম এলাকা এবং দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে কোনও বৈধ বা আইনি বালির ঘাট নেই ৷ ফলে এসব এলাকার মানুষকে দূরবর্তী ঘাট থেকে বালি আনতে গিয়ে চড়া পরিবহন খরচ গুণতে হচ্ছে ৷ এই সমস্যা দূর করতে যেসব ব্লকে ঘাট নেই, সেখানে লিজ হোল্ডারদের মাধ্যমে বিশেষ 'স্টক পয়েন্ট' বা বালি মজুত করা যায় কি না, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে লিখিত ছাড়পত্র চাওয়া হবে ৷"
যদিও এই বিষয়টি এখনই সম্ভব কি না, সেই নিয়ে নিশ্চিত নয় জেলা প্রশাসন ৷ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ঘাট থেকে পাঁচ কিলোমিটারের বেশি দুরে বালি মজুত করা যায় না ৷ আর তাই খাদানের কাছাকাছি কোনও জায়গায় যদি বালিঘাট বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে সচেষ্ট হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন ৷
বালির কালোবাজারি রূখতে কড়া হুঁশিয়ারি বিধায়কের
আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "বালির দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ ও নির্মাণকর্মীদের চরম ভোগান্তি হচ্ছিল ৷ সর্বসম্মতভাবে, এক ট্রলি বা এক ট্রাক্টর বালির দাম 1200 টাকা ধার্য করা হয়েছে ৷ এর যদি অন্যথা হয় কিংবা এর মাঝে কোনও দালাল চক্র গজিয়ে উঠে দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তবে বিভাগীয় তদন্ত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ কোনও ঘাটমালিক নিয়ম ভাঙলে, তাঁর সরকারি লিজ চিরতরে বন্ধ ও বাতিল করে দেওয়া হবে ৷ এই নির্দেশ জেলার 15টি অনুমোদিত ঘাটে অবিলম্বে কার্যকর করা হল ৷"
বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 15টি বৈধ বালি ঘাট চালু রয়েছে ৷ জেলাশাসক জানিয়েছেন, আরও 12টি নতুন ঘাট পরিবেশগত ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে ৷ পরিবেশ দফতরের অনুমোদন মিললেই এই 12টি ঘাট চালু করে দেওয়া হবে ৷ ফলে মোট 27টি ঘাট থেকে বালি উত্তোলন সম্ভব হবে এবং বালির সংকট ও দাম সংক্রান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটবে ৷ যদিও বালির দাম কমায় আপাতত সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিনের বালি সংকট থেকে মুক্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷