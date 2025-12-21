চাইল্ড কর্নার, কন্ট্রোলরুম থেকে ড্রোনের নজরদারি ! পৌষমেলায় পরিবেশ ও নিরাপত্তায় জোর

চাইল্ড কর্নার, কন্ট্রোলরুম থেকে ড্রোনের নজরদারি ! পৌষমেলায় পরিবেশ ও নিরাপত্তায় জোর
জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকা মেনে ব্যবস্থাপনা পৌষমেলায় ৷ প্রবীণ ও শিশুদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷
Published : December 21, 2025 at 4:42 PM IST
বোলপুর, 21 ডিসেম্বর: আঁটোসাটো নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে 23 ডিসেম্বর থেকে শান্তিনিকেতনে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ৷ চলবে 28 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ ইতিমধ্যে, বোলপুর-শান্তিনিকেতনে সমস্ত হোটেল, লজ, রিসর্ট, হোম-স্টেগুলির বুকিং ফুল হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷ তাই এবার অনেক বেশি সংখ্যায় শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় জনসমাগম হওয়ার আশা করছে প্রশাসন ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ৷
তাই যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ৷ পৌষমেলার আয়োজন নিয়ে বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত 1300 স্টলের প্লট বুক হয়ে গিয়েছে ৷ স্টলের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশাবাদী আয়োজকরা ৷ আর তাই দূষণের মাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও থাকছে ৷ তাই পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে দূষণ নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ নজর দিচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷
এ নিয়ে বিশ্বভারতীর অধিকর্তা অমিত হাজরা বলেন, "স্টল বুকিংয়ে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 1300 স্টল বুক হয়ে গিয়েছে, আর হবে ৷ 1450 থেকে 1500 স্টল হয়ে যাবে ৷ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ৷ দমকলের জন্য মাঠে বাড়তি জায়গা রাখা হচ্ছে ৷ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷"
23 ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা ও পৌষ উৎসব ৷ ছয় দিনে মেলা প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে আয়োজিত হবে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ বিশ্বভারতীতেও চলবে পৌষ উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বই প্রকাশ ৷ তবে, মেলা উপলক্ষে বোলপুর-শান্তিনিকেতনে হোটেল, রিসর্টগুলির ভাড়া আকাশছোঁয়া ৷ তাও একটি হোটেল, রিসর্ট, লজ, হোম-স্টে ফাঁকা নেই ৷ তাই এবার লক্ষ-লক্ষ মানুষের ঢল নামবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে ৷
বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল জানিয়েছেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও, ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসারদের নেতৃত্বে প্রায় আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী পৌষমেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন ৷ এর মধ্যে থাকছে মহিলা পুলিশ ও র্যাফ, বিশেষ উদ্ধারকারী দল ৷ ইভটিজিং ও কেপমারি রুখতে সাদা পোশাকের পুলিশ, অ্যান্টি ক্রাইম টিম ৷
যানজট নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও ৷ বোলপুর-শান্তিনিকেতন জুড়ে প্রায় 200টি স্থায়ী সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে ৷ পৌষমেলার পূর্বপল্লির মাঠ ও তার প্রবেশ পথগুলিতে নজরদারির জন্য আরও 300টি অস্থায়ী সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ পাঁচটি উচ্চমানের ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমেও মেলায় নজরদারি চালানো হবে ৷
পুরো মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পুলিশ কন্ট্রোল রুম থাকছে ৷ এই কন্ট্রোল রুমের তত্ত্বাবধানে প্রায় 36টি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র থাকছে মাঠ ও প্রবেশ পথে ৷ এছাড়া 10টি ওয়াচ টাওয়ার থাকছে ৷ সর্বক্ষণ সেখান থেকে বাইনোকুলারের মাধ্যমে নজর রাখবেন পুলিশ কর্মীরা ৷ থাকছে কুইক রেসপন্স টিম ও বাইক পুলিশ ৷ পৌষমেলায় প্রবেশের জন্য আটটি ড্রপ গেট বসানো হয়েছে ৷
চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কর্নার তৈরি করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণে ৷ যাতে মেলায় আগত কোনও শিশু খোয়া না-যায় ও খোয়া গেলেও দ্রুত খুঁজে পাওয়া যায় ৷ তার জন্য শিশুদের গলায় অভিভাবকের ফোন নম্বর-সহ একটি করে কার্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হবে ৷ বয়স্কদের জন্য পুলিশের তরফে থাকবে টোটো পরিষেবা ৷ থাকবে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও ৷ মেলার দুই প্রান্তে দমকল বিভাগের তরফে জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে ৷
বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল বলেন, "নিরাপত্তার কোনও খামতি রাখা হয়নি ৷ কোনও বাইক, গাড়ি মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ৷ পাস থাকলে তবেই নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে গাড়ি ৷ পুলিশ হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হবে ৷ আর মেলায় কারও কোনও রকম অভিযোগ থাকলে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে জানাতে পারবেন ৷"
প্রসঙ্গত, 1843 সালের 21 ডিসেম্বর (7 পৌষ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ৷ এরপরেই ব্রহ্মধর্মের প্রসার ও প্রচার বৃদ্ধি পায় ৷ দীক্ষিত হওয়ার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ও ব্রহ্মধর্মের প্রসারের স্বার্থে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1845 সালে কলকাতার গোরিটির বাগানে উপাসনা, ব্রহ্ম মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা করেন ৷ সেই ঘটনাকেই পৌষমেলার সূচনা বলে ধরা হয় ৷
1888 সালের 8 মার্চ মহর্ষি ন্যাস বা ট্রাস্ট ডিডে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষমেলা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছেন যে, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করবে ৷ এই মেলা মূলত, সকল ধর্মের মানুষের মিলন ক্ষেত্র হবে, কোনও প্রকার মূর্তি পুজো হবে না, কুৎসিত আমোদ উল্লাস হবে না, মদ-মাংস ব্যতীত এই মেলায় সকল প্রকার খাবার বেচাকেনা হবে ৷ ওই ডিডে আরও বলা হয়েছে, যদি এই মেলা থেকে কোনও প্রকার আয় হয়, তবে তা আশ্রমের উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে ৷