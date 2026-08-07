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তৃণমূল ঘনিষ্ঠ নেতার রিসর্টে চলল বুলডোজার, তাঁর আপ্তসহায়ক শুনে কী বললেন শোভনদেব ?

রিসর্টের মালিক সৌমেন মালাকারকে বহুবার ফোন করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রাক্তন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলছেন, সৌমেন নামের কোনও আপ্তসহায়ক তাঁর ছিল না ৷

ILLEGAL RESORT DEMOLISHED
তৃণমূল ঘনিষ্ঠ নেতার রিসর্টে চলল বুলডোজার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 9:08 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 7 অগস্ট: ডুয়ার্সের বুকে প্রথমবার অবৈধ রিসর্টের উপর চলল বুলডোজার। অভিযোগ, নদীবক্ষে অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল রিসর্টটি। এবার সেই রিসর্ট গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন। শুক্রবার মাল মহকুমা প্রশাসনের তরফে ওই রিসর্ট বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, রিসর্টের মালিক সৌমেন মালাকার ছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে শোভনদেব বলেন, "আমি টানা 19 বছর রাসবিহারী কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলাম। আপনারা যাঁর নাম করছেন সেই নামে আমার কোনও আপ্তসহায়ক ছিলেন না। উনি রাসবিহারী কেন্দ্রের একজন বাসিন্দা ৷ স্থানীয় হিসেবেই আমি তাঁকে চিনতাম। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই।"

প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি । যদিও সবরকম সরকারি নিয়ম মেনেই এদিন অবৈধ ওই রিসর্ট গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বলে সূত্র মারফত জানানো হয়েছে। রিসর্টের মালিক সৌমেন মালাকারকে বহুবার ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

নদীবক্ষে অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছিল রিসর্ট (ইটিভি ভারত)

এর আগে গত 7 জুলাই মালবাজার মহকুমা শাসকের নির্দেশে মাটিয়ালি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ও মেটেলি থানার পুলিশ আধিকারিকরা গিয়ে ওই রিসর্টে গিয়ে সরকারি বোর্ড ও নোটিশ লাগিয়ে দেন। মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবারি 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোয়ালডাঙা এলাকার কুর্তি নদীর ধারে তৈরি করা হয়েছিল এই 'গ্র্যান্ড ডুয়ার্স ইকো রিসর্ট'। অভিযোগ, প্রায় 10-12 বছর আগে তৃণমূলের কিছু নেতার সাহায্যে কুর্তি নদীর চরের ওই জমি নিজের দখল নেন সৌমেন মালাকার। তারপর শুরু হয় নদীর চরের উপর বিশাল রিসর্ট তৈরির কাজ।

বর্তমানে যে জায়গায় রিসর্টটি রয়েছে সেই জায়গার উপর দিয়ে একসময় প্রায়শই কুর্তি নদীও প্রবাহিত হত। কার্যত নদীর মূল প্রবাহের ধার ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে ওই রিসর্টটি। স্থানীয়দের তরফে মেল মারফত মহকুমাশাসকের কাছে এই রিসর্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছিল ৷ তারপরই মালবাজারের মহাকুমাশাসক উৎকর্ষ খাণ্ডালের নির্দেশে যাবতীয় প্রক্রিয়া চলেছে। 11 জুলাইয়ের মধ্যে রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে তাদের যাবতীয় জিনিস সরিয়ে নেওয়ার জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। এরপর এদিন পুরো রিসর্ট ধূলিসাৎ করা হল প্রশাসনের নির্দেশে।

ঘটনা প্রসঙ্গে নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা ফোনে বলেন, "দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি। আরও যে সমস্ত অবৈধ রিসর্ট সরকারি জমি দখল করে রয়েছে সেইগুলির বিরুদ্ধেও এমনই পদক্ষেপ নেওয়া হবে । এটা দিয়ে শুরু হল ।"

এদিকে ঘটনার পর থেকেই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের অন্যতম বড় ট্যুরিজম সার্কিট লাটাগুড়ি এবং মূর্তি। সেই এলাকায় প্রশাসনের এই অ্যাকশন মোড দেখে রীতিমতো আশঙ্কায় বেআইনি রিসর্ট এবং হোটেল মালিকরা। তৃণমূল আমলে দু'বছর আগে বেশ কিছু রিসর্টের দেওয়াল এবং কিছু বেআইনি অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতে সেই রিসর্টগুলি আরও বেশি ফুলেফেঁপে উঠেছে ৷ এবারে সেই সমস্ত রেসর্টের বিরুদ্ধেও কি কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন ? এমন প্রশ্নই ঘোরাফেরা করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

TAGGED:

DOOAR ADMINISTRATION
SOVANDEB CHATTOPADHYAY
ILLEGALLY CONSTRUCTED RESORT
তৃণমূল ঘনিষ্ঠ নেতার রিসর্ট ভাঙা হল
ILLEGAL RESORT DEMOLISHED

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