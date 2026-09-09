চর থেকে গঙ্গার জল বের করতে ফুলহরের বাঁধ কেটে দিল প্রশাসন, স্বস্তি উত্তর চণ্ডীপুরে
গঙ্গার বাঁধভাঙা জলে বানভাসি দশা ভূতনির প্রায় 78টি গ্রামের ৷ ভাঙা বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ ৷
Published : September 9, 2026 at 7:31 AM IST
মালদা, 9 সেপ্টেম্বর: গঙ্গার জলে কার্যত ভাসতে থাকা ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করল প্রশাসন ৷ মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে কেটে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলহর নদীর বাঁধ ৷ বাঁধের কাটা অংশ দিয়ে উত্তর চণ্ডীপুর এলাকা থেকে গঙ্গার জল ফুলহর নদীর দিকে এগোতে শুরু করেছে ৷
এদিকে, বিভিন্ন ফ্লাড শেল্টারে আশ্রয় নেওয়া কিংবা বন্যার মধ্যেও বাড়িতে থেকে যাওয়া পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন ৷ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্যও বুধবার সেই ব্যবস্থা চালু করা হবে ৷ ফ্লাড শেল্টারগুলিতে আশ্রয় নেওয়া পড়ুয়াদের পড়ানোর কাজও শুরু হয়েছে ৷ তবে ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে এক অঘটন ৷ বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক চরবাসীর ৷
গঙ্গার বাঁধভাঙা জলে বানভাসি দশা ভূতনির প্রায় 78টি গ্রামের ৷ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি ৷ ইতিমধ্যে জল ঢুকে পড়েছে ভূতনি থানা থেকে শুরু করে সেখানকার হাইস্কুলেও ৷ ভাঙা বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়ে রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ ৷ প্রশাসনের তরফে অবশ্য দুর্গত মানুষজনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সরকারি ত্রাণ ৷ প্রতিদিন সেখানে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, থাকছেন এলাকার বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল ৷ যাচ্ছেন জেলাশাসক রাজনবীর সিংও ৷ যদিও উত্তর চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত এলাকা থেকে জল বেরোনোর কোনও রাস্তা না থাকায় পরিস্থিতি দিন দিন ঘোরালো হচ্ছিল ৷
এই অবস্থায় সোমবার থেকেই সিপিআইএম-এর স্থানীয় নেতৃত্ব দাবি তুলতে শুরু করে, দক্ষিণ চণ্ডীপুর পঞ্চায়েতের নদীবাঁধ কেটে দিতে হবে ৷ সেই দলের নেতা দেবজ্যোতি সিনহা ভূতনিকে হাতের তালুর মতো চেনেন ৷ তিনি জানান, “এই মুহূর্তে গঙ্গার জলস্তর ফুলহর নদীর তুলনায় অনেক বেশি উচ্চতায় রয়েছে ৷ ভূতনির একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে ফুলহর ৷ তাই যদি দক্ষিণ চণ্ডীপুরের বাঁধ কেটে দেওয়া যায় তবে চর থেকে গঙ্গার জল দ্রুতগতিতে ফুলহরে গিয়ে মিশবে ৷ উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ তাতে স্বস্তি পাবে ৷ এলাকার মানুষও সেই দাবি তুলছে ৷ গতকাল রাত থেকে আমি বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ আজ ভোরে তাঁকে চিঠিও দিয়েছি ৷ অবশেষে তিনি আমাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে আজই বাঁধ কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁকে ধন্যবাদ ৷ এতে ভূতনির বানভাসি মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবেন ৷”
এরই মধ্যে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক চরবাসীর ৷ তাঁর নাম দ্বিজেন মণ্ডল ৷ বয়স 32 বছর ৷ দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাল্লিটোলার গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি ৷ পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এদিন ভোরে দ্বিজেনবাবু জল ভেঙে শৌচকর্ম করতে যাচ্ছিলেন ৷ সেই সময় গর্তে পড়ে মারা যান তিনি ৷ এবারের বন্যায় প্রথম বলি হলেন তিনি ৷ জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, “দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে ৷ কী কারণে মৃত্যু তা রিপোর্ট পাওয়ার পরেই বোঝা যাবে ৷”
এদিকে বানভাসি পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা প্রশাসন ৷ এদিন প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, বন্যা পরিস্থিতিতে মালদা জেলায় মোট 82টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে পাঁচটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলও ৷ সেগুলি হল উদয়পুর হাইস্কুল, ভূতনি চণ্ডীপুর হাইস্কুল, উত্তর চণ্ডীপুর হাইস্কুল, আমতলা ননীটোলা হাইস্কুল এবং কাটাহা দিয়ারা হাইস্কুল ৷ আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকে উচ্চমাধ্যমিকের সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে ৷ তাই বন্যা ও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে ৷
আগামিকাল 9 সেপ্টেম্বর থেকে নবম ও দশম শ্রেণির ক্লাসও শুরু হবে ৷ দুর্গতদের জন্য এখনও পর্যন্ত জেলায় 23টি ফ্লাড শেল্টার খোলা হয়েছে ৷ সেখানে আশ্রয় নেওয়া পড়ুয়াদের জন্য মথুরাপুর মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদান করছেন ৷ বন্যা ও ভাঙন কবলিত এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷
মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল জানিয়েছেন, “প্রশাসনের পাশাপাশি আমরাও পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷ দুর্গত মানুষজনের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা সবাই যেন ফ্লাড শেল্টারে চলে যান ৷ এই সময় জলের মধ্যে বাস করা ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ ৷ ইতিমধ্যে একজনকে আমরা হারিয়েছি ৷ তাছাড়া বন্যার সময় বিষধর সাপের উপদ্রবও বাড়ে ৷ সরকারি ফ্লাড শেল্টারগুলিতে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে আরও ফ্লাড শেল্টার খোলা হবে ৷”
এরই মধ্যে গত 24 ঘণ্টায় বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে গঙ্গার জলস্তর ৷ জলস্তর বৃদ্ধি হচ্ছে মহানন্দারও ৷ তবে এখনও পর্যন্ত মহানন্দার পরিস্থিতি ততটা বিপজ্জনক নয় ৷