পেঁয়াজের দামে লাগাম টানতে বাজার ও হিমঘরে অভিযান প্রশাসনের
চাঁচল দৈনিক বাজারে পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম খতিয়ে দেখেন মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা ।
Published : August 26, 2026 at 5:33 PM IST
মালদা, 26 অগস্ট: পেঁয়াজের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির অভিযোগ সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন ৷ এবার মালদার চাঁচলে বাজার ও হিমঘরে চলল অভিযান । বুধবার অভিযান চালান মহকুমা শাসক হৃত্বিক হাজরা-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা । পাশাপাশি হিমঘরগুলিতেও পেঁয়াজের মজুত ও বাজারদর খতিয়ে দেখা হয় ।
এমনিতেই চিনির দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে । তার উপর এবার পেঁয়াজের বাড়তি দাম কার্যত মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তের সংসারে চাপ বাড়িয়েছে । মালদার বিভিন্ন বাজারে পেঁয়াজ 50 থেকে 60 টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে ৷
এরপর এদিন চাঁচল দৈনিক বাজারে পৌঁছে পেঁয়াজ-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম খতিয়ে দেখেন মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা । ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পেঁয়াজের কেনা ও বিক্রির দরের হিসাবও জানতে চাওয়া হয় । অন্যদিকে, হিমঘরগুলিতে বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ মজুত রয়েছে বলেও প্রশাসনের নজরে এসেছে । ফলে পর্যাপ্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও কেন খুচরো বাজারে পেঁয়াজের দাম এতটা বাড়ছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রশাসনের দাবি, বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে । তবে কালোবাজারি বা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে কি না, তা জানতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে । খুচরো বাজারের পাশাপাশি পাইকারি বাজারেও প্রশাসনের নজরদারি রয়েছে । কোথাও অনিয়ম ধরা পড়লে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে । চাঁচলে পেঁয়াজের দাম এখনও ঊর্ধ্বমুখী । বুধবার পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে প্রায় 45 টাকা দরে ।
অন্যদিকে, পাইকারদের কাছ থেকে সেই 45 টাকা কিলো দরে পেঁয়াজ এনে 55 থেকে 60 টাকা কেজিতে বিক্রি করছেন খুচরো ব্যবসায়ীরা । প্রশাসনের তরফে বাজারে অভিযান চালানো হলেও এখনও দামে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি । ফলে বাড়তি দামের বোঝা বইতে হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের ।
চাঁচলের হোটেল ব্যবসায়ী সুবল সাহা বলেন, "প্রথমেই ইটিভি ভারতকে ধন্যবাদ জানাই । তারা লাগাতারভাবে এই পেঁয়াজের দামের বৃদ্ধির খবরটা তুলে ধরেছে । প্রসাশন হুঁশ ফিরেছে । প্রশাসন নজরদারিতে নেমেছে । পেঁয়াজের দাম কমলে অনেকটাই স্বস্তি হবে আমাদের ।
খুচরো বাজারে ব্যবসায়ী অজয় সিং বলেন, "মহকুমা শাসক-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা বাজারে এসে অভিযান চালিয়েছেন । তাঁরা আমাদের পেঁয়াজের দাম কমানোর কথা বলেছেন । কিন্তু আমরা দাম কমাব কীভাবে ? পাইকারদের কাছ থেকেই 45 থেকে 50 টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনে আনছি । এরপর সামান্য লাভ রেখে বিক্রি করছি । তাই খুচরো বাজারে দাম কমাতে হলে আগে পাইকারি বাজারেই পেঁয়াজের দাম কমাতে হবে ।"
পাইকারি ব্যবসায়ী টিংকু সাহা বলেন, "আমাদের রাজ্যে পেঁয়াজের চাষ হয় না । মধ্যপ্রদেশ থেকে পেঁয়াজ এনে আমরা খুচরো বাজারে বিক্রি করছি । আমাদের কাছে দাম বেশি নিচ্ছে, তাই লাভ কিছু রেখে বিক্রি করছি । আমরাও চাই দাম কমুক ।"
যদিও প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি প্রশাসনের নজরে রয়েছে । বাজারে পেঁয়াজের পাইকারি ও খুচরো দামের উপর নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে । ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রি বা কালোবাজারির অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"