পড়াশোনায় না নেই, স্কুলছুট খুদেরা ছোটে 'সাঁজলি দিদিমুণি'র স্কুলে

পড়াশোনায় না নেই, স্কুলছুট খুদেরা ছোটে 'সাঁজলি দিদিমুণি'র স্কুলে
Adivasi dropouts: আসানসোলের কাঁটাগড়িয়ায় ছোট্ট কোচিং সেন্টার করেছেন সঞ্জলি সোরেন ৷ সেখানে আদিবাসী ভাষায় পড়াশোনা হয় বলে উৎসাহিত হয় শিশুরা ৷ তারক চট্টোপাধ্য়ায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 15, 2026 at 3:24 PM IST
আসানসোল, 15 অক্টোবর: নিজের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে অন্যের দুর্গতি ঘোচাতে যে পাশে দাঁড়ায়, সে-ই তো অন্য দুর্গা। সমাজের এই অন্য দুর্গারাই মানুষের দুর্দিনে ত্রাতা হয়ে ওঠে। যেমন আসানসোলের পলাশডিহা আদিবাসী পাড়ার যুবতী সঞ্জলি সোরেন। একসময় পারিবারিক অনটনে নিজেই প্রায় স্কুলছুট হয়ে যাচ্ছিলেন সঞ্জলি। আজ তিনিই বহু স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরাচ্ছেন ।
আসানসোলের কাঁটাগড়িয়ায় পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া শিশুদের নিয়ে গড়ে ওঠা স্কুলে এখন পড়ান সঞ্জলি । শিশুদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করে আবার স্কুলমুখী করেন তিনি । খুদে পড়ুয়াদের কাছে এখন তিনি 'সাঁজলি দিদিমুণি'। আসানসোলের পলাশডিহা আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা সঞ্জলি । বাড়িতে বাবা অসুস্থ, মা পরিচারিকার কাজ করেন । পরিচারিকার কাজে সামান্য বেতনে সংসারই টানতে পারতেন না সঞ্জলির মা । মেয়ের পড়াশোনা তাই বিলাসিতা । ফলে পঠনপাঠন ছাড়িয়ে পাড়ার আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সঞ্জলিকেও ছুটতে হত পাথর ক্রাশার কিংবা ইটভাটায় কাজ করতে । সঞ্জলি হারিয়ে যেতেন শিশুশ্রমের অন্ধকারে ।
কিন্তু বিষয়টি জানতে পারেন আসানসোলের সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুন্ডু । তিনি সঞ্জলিকে নিজের ক্যাম্পাসে নিয়ে আসেন । পড়াশোনায় উৎসাহ দেন । শুধু স্কুলে ফেরানো নয়, খাওয়াদাওয়া থেকে তাঁর পোশাক, বই, স্কুলব্যাগ সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা করেন । সঞ্জলি পড়াশোনার মূল স্রোতে ফেরেন । হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছেন । বাকি পঠনপাঠনও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজে যে পরিবেশ থেকে উঠে এসেছেন, সেটা তাঁর খুব চেনা ৷ সেই কারণেই এলাকার স্কুলছুট বাচ্চাদের নিয়ে তিনি কাঁটাগড়িয়া এলাকায় তৈরি করেছেন ছোট্ট একটি কোচিং সেন্টার । সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের আবার পড়ায় ফিরতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তারপর তাদের স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
অনেকে স্কুলে ফিরে গিয়েও 'সঞ্জলি দিদিমণির স্কুল' ছাড়েনি । কারণ সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আদিবাসী ভাষায় পড়াশোনা করতে পারে বলে বেশি উৎসাহিত হয় ৷ সঞ্জলি বলেছেন, "আমি জানি পড়াশোনা না করতে পারার কষ্ট কতটা...। এই সমস্ত শিশুরা প্রত্যেকেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণির পরিবার থেকে উঠে এসেছে । এদের পরিবারের লোকেরাও দিনমজুর । ফলে এরা স্কুলে যায় না । স্কুলছুট হয়ে যায় । আমি এদেরকে আবার পড়াশোনায় ফেরাতে চেষ্টা করছি । আমি যেভাবে কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি, আমি চাই ওরা যাতে সেই কষ্ট না পায় ।"
সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুন্ডু বলেন, "সঞ্জলির পরিবারে বাবা অসুস্থ, মা পরিচারিকার কাজ করেন। খুবই অভাব অনটন রয়েছে বাড়িতে। আমরা ওঁকে সহযোগিতা করেছিলাম, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছেন। তারপরে উনিই এখানকার বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল তৈরি করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন । আমরা সেই মতো শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ করে এই ছোট্ট স্কুলটি বানিয়ে দিয়েছি । এখানে উনি পড়াশোনা করান ।" এভাবেই সঞ্জলি বাচ্চাদের পড়াশোনায় উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছেন। আরও একটি বিষয় হল, সঞ্জলি যেহেতু আদিবাসী এবং সাঁওতাল ভাষা বলতে পারেন, স্থানীয় ভাষায় পঠনপাঠন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই স্কুলে আসার বাড়তি উৎসাহ তৈরি হয়েছে ।
কাঁটাগড়িয়া আদিবাসী এলাকায় সঞ্জলি এখন একটা বড় উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চন্দ্রশেখর জানান, সঞ্জলির মতো অন্য মেয়েরাও পড়াশোনা করুক এবং নিজের শিক্ষা ছড়িয়ে দিন অন্যদের মধ্যে ।