দু'বছর পার, আরজি করের বিচার কোথায় ? অধীরের নিশানায় তৃণমূল-বিজেপি

দু'বছর পার, আরজি করের বিচার কোথায় ? অধীরের নিশানায় তৃণমূল-বিজেপি
অধীর বলেন, আরজি কর নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল-বিজেপি ৷ তবে বিচার না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কংগ্রেস রাস্তায় থাকবে ৷
Published : August 9, 2026 at 8:04 PM IST
হাওড়া, 9 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের দু'বছর পেরিয়েও নির্যাতিতা চিকিৎসক-ছাত্রীর বিচার নিয়ে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, এই অভিযোগেই রবিবার হাওড়া ময়দানের সভা থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে একযোগে নিশানা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী । তাঁর অভিযোগ, আগের তৃণমূল সরকার আরজি করের ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে । আর ভোটে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার তিন মাস পরও এ ব্যাপারে বাংলার বিজেপি সরকার কিছু স্পষ্ট করল না । ফলে আজও বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় দিন কাটছে অভয়ার পরিবারের ।
সভায় অধীর বলেন, "অভয়ার মৃত্যুর দু'বছর হয়ে গেল । কিন্তু আজও সেই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারটা বিচারের জন্য হাহাকার করে বেড়াচ্ছে । বিজেপি অভয়ার মা-কে টিকিট দিয়ে ভোটে জিতিয়েছে, কিন্তু আজও তার মেয়ের বিচারের ব্যবস্থা করল না ।"
2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর গোটা রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন তৈরি হয়েছিল, তার অভিঘাত এখনও রাজনীতিতে স্পষ্ট । তদন্ত, প্রমাণ, হাসপাতাল-প্রশাসনের ভূমিকা এবং বিচার- প্রতিটি বিষয় নিয়েই সময়ে সময়ে রাজনৈতিক তরজা হয়েছে । সেই প্রেক্ষাপটেই অধীরের বক্তব্য, রাজনৈতিক বক্তব্য বা পরস্পরকে দোষারোপ নয়, এখন প্রয়োজন দ্রুত এবং নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করা ।
কংগ্রেস নেতার কথায়, "একটা মেধাবী মেয়ে, সরকারি হাসপাতালে নৃশংস ভাবে খুন হল । অথচ ক্ষমতায় থাকা আগের সরকার বা বর্তমান সরকার শুধু রাজনীতি করেছে । কেউ দায় নেয়নি, কেউ বিচার দেয়নি ।"
অধীরের আক্রমণের লক্ষ্যে এদিন ছিল কেন্দ্রও। আরজি করের তদন্তভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে যাওয়ার পরেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে বলে তাঁর দাবি । তাঁর বক্তব্য, ঘটনার তদন্ত এবং বিচার নিয়ে যে রাজনৈতিক চাপানউতোর হয়েছে, তার বাইরে গিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে । তাঁর কথায়, "বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস রাস্তায় থাকবে । আমরা অভয়ার পরিবারের পাশে আছি এবং আগামিদিনেও থাকব ।"
আরজি কর-কাণ্ডকে সামনে রেখে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করে অধীর বলেন, আরজি কর আন্দোলন কোনও দলের রাজনৈতিক সম্পত্তি নয় । একজন তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু এবং তাঁর পরিবারের ন্যায়বিচারের দাবি, তার ঊর্ধ্বে রাজনীতি হওয়া উচিত নয় । রবিবারের সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কয়েক জন কর্মী-সমর্থক কংগ্রেসে যোগ দেন । তাঁদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন অধীর ।