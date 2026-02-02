জঙ্গিপুর-বহরমপুর রেঞ্জের আইজি মুকেশ কুমার, রক্তাক্ত নির্বাচনের আশঙ্কা অধীরের
বহরমপুর, 2 ফেব্রুয়ারি: মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাক্তন পুলিশ সুপার মুকেশ কুমার ৷ তাঁকে জঙ্গিপুর-বহরমপুর রেঞ্জের আইজি করায় সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী । ফের মুর্শিদাবাদে আর একটা রক্তাক্ত অধ্যায়ের আশঙ্কা করছেন তিনি ।
অধীরের দাবি, তৃণমূল বুঝতে পেরেছে মুর্শিদাবাদে তাদের বেহাল দশা । তাই হাল ফেরাতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে । বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের 'ফৌজ' হয়ে কাজ করবে পুলিশ প্রশাসন (এসপি ও ডিএম) । রবিবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠকে অধীর চৌধুরী বলেন, "আবার মুর্শিদাবাদে ভোট সন্ত্রাস হবে । তার ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে । এই রাজনৈতিক হিংসার মোকাবিলায় আমরাও বসে থাকব না । সন্ত্রাসের মোকাবিলার জন্য আমাদের গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হবে । আমাদের পথে নামতে হবে ।"
মূলত শনিবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজকে বদলি করা হয়েছে । তাঁর জায়গায় আসছেন ধৃতিমান সরকার । মাত্র দশ মাস আগে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুমার সানি রাজ । বেলডাঙা-কাণ্ডের জন্যই তাঁকে বদলি করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত ।
পুলিশ সুপারের বদলির পাশাপাশি জঙ্গিপুর-বহরমপুর রেঞ্জের জন্য আলাদা আইজি করা হচ্ছে । এতদিন আইজি দক্ষিণবঙ্গ মুর্শিদাবাদ-জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা দেখতেন । আর এই পদে আনা হচ্ছে এই জেলারই প্রাক্তন পুলিশ সুপার মুকেশ কুমারকে । ধৃতিমান সরকার মুকেশ কুমারের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত । বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রদবদল নিয়ে চিন্তায় বিরোধী শিবির । মুর্শিদাবাদের তথাকথিত 'রবিনহুড' এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তাঁরই ইঙ্গিত দিয়েছেন ।
কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বলেন, "এই মুকেশ কুমার 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে রক্তাক্ত অধ্যায় রচনা করেছিলেন । মুকেশ কুমারের জন্য বিরোধীরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেনি । তৃণমূলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় নিশ্চিত করেছিলেন এই মুকেশ । জেলা পরিষদ ভাঙা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কংগ্রেসকে ভাঙার সুপারি নিয়ে এসেছিলেন তিনি ।"
তিনি আরও বলেন, "মুকেশের সঙ্গে বিজেপির সখ্যতা বাড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন । আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আসার চেষ্টা করছেন তিনি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝে গিয়েছেন মুর্শিদাবাদে তাঁদের বেহাল দশা । তাই গুটি সাজাতে শুরু করেছেন । ফৌজ মোতায়েন করছেন ৷ এগুলো রাজনৈতিক ফৌজ নয় সরকারি ফৌজ ৷ যার মধ্যে রয়েছেন জেলাশালক, পুলিশ সুপার, বিডিও থেকে এসডিও ৷"