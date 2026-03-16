দু'জনেই বহরমপুরের সম্ভাব্য প্রার্থী ! ভোটের বাদ্যি বাজতেই ঠোকাঠুকি শুরু গুরু-শিষ্যের

আর গুরু-শিষ্যের এই কাজিয়ার জেরে বন্ধ হয়েছে অধীর চৌধুরীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার জল প্রকল্পই ৷

কাজিয়ার জড়ালেন অধীর চৌধুরী ও নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 5:33 PM IST

বহরমপুর, 16 মার্চ: বিধানসভা ভোটের বাদ্যি বাজতেই বহরমপুরে গুরু (অধীর চৌধুরী) ও শিষ্যের (নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়) ঠোকাঠুকি শুরু হয়ে গিয়েছে । একে অপরের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ-সহ অভিযোগের ঝাঁপি খোলায় জেলা সদর শহরের রাজনৈতিক বাতাস সরগরম হয়ে উঠেছে ।

শুধু অভিযোগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ও একদা মুর্শিদাবাদের তথাকথিত 'রবিনহুড' অধীর চৌধুরীর কাজিয়া । একাধিক কারণ দেখিয়ে অধীরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'লালন সেবা সমিতির' জল প্রকল্পই বন্ধ করে দিয়েছেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ।

এরপরেই অধীর চৌধুরীর আরও কুকীর্তি ফাঁস করে দেওয়ারও হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছে নাড়ুগোপালের মুখে । কংগ্রেসের দাবি, যেসব কারণ দেখিয়ে জল প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তার কোনওটাই সত্য নয় । তারা আইনি পথেই যাবে । তবে তাঁদের কাজিয়ায় অধীরের হয়েই সওয়াল করেছেন তাঁর আরেক প্রাক্তন শিষ্য হুমায়ুন কবীর ।

মূলত অধীরের হাতে ধরেই রাজনৈতিক হাতেখড়ি হয়েছিল নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের । রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, নাড়ুর বহরমপুর শহরে পরিচিতিও অধীর ঘনিষ্ঠ হিসেবে । শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে নাম লেখান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় । শুধু নাড়ু নয়, সে সময় অধীরের কোল শূন্য করে অনেকেই ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন । একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুধির গড় । তিন দশকের মুর্শিদাবাদের দাপুটে নেতা অধীরের এমনই অবস্থা হয় । অপরাজেয় অধীর 2024-এর লোকসভাতে ক্রিকেট তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজিত হন ।

অধীর চৌধুরী (নিজস্ব ছবি)

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুরে গুরু শিষ্যের লড়াই দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে জেলা । নির্বাচনে অধীর চৌধুরী বহরমপুর বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে লড়ছেন বলে ইতিমধ্যে বাতাসে খবর ছড়াতে শুরু করেছে । কংগ্রেস মহল সূত্রে খবর, দিল্লি অনুমোদন দিলে অধীর বহরমপুরের প্রার্থী হচ্ছেন । অধীরের বিপক্ষে ঘাসফুল প্রতীকে লড়ছেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ।

2021 এর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্রের কাছে লজ্জার হার মেনে নিতে হয়েছিল নাড়ুকে । তবে অধীর প্রার্থী বহরমপুরে জিতেছিলেন বলেই আজও শোনা যায় । কারণ অধীর চৌধুরী এই জেলায় কংগ্রেসের হাল ধরার পর কোনদিনই কংগ্রেস বহরমপুরে পিছিয়ে থাকেনি । সে বিধানসভা নির্বাচন হোক বা লোকসভা । 2024-এর লোকসভায় অধীর পরাজিত হলেও বহরমপুর বিধানসভায় ব্যাপক ভোটে এগিয়ে ছিলেন । এবার সেই কেন্দ্রেই গুরু শিষ্যের লড়াই হতে চলেছে । আর তার আগেই শুরু হয়েছে কাদা ছেটাছেটি ।

নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার সূত্রপাত পুরসভার এক টেন্ডার নিয়ে । সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেন, বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের শাশুড়ির ফার্ম অবৈধভাবে 10 কোটি টাকার টেন্ডার পেয়েছেন । তার নথি সামনে এনে অধীর চৌধুরীর দাবি করে বলেন, "পুর আইনে বলা আছে পুরসভার চেয়ারম্যানের কোনও আত্মীয় টেন্ডার পেতে পারে না । তবে শাশুড়ির জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করেছেন নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় ৷"

অধীর চৌধুরীর এই অভিযোগ খন্ডন করে নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি পুরসভায় দীর্ঘদিন আছি ৷ জানি যে, জনপ্রতিনিধিদের পরিবারের নামে পুরসভায় কোনও কনট্র্যাকটরি কাজ করা যায় না ৷ অধীর চৌধুরীর কথা সম্পূর্ণ ভুল ৷ শাশুড়ির শারীরিক অক্ষমতার জন্য তিনি 2025 সালের জুলাই মাসে তাঁর নিজস্ব ফার্ম 32 লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন এবং সেই ফার্ম হস্তান্তরও হয়ে গিয়েছে ।" এরপরই নাড়ুগোপাল অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির ফিরিস্তি সামনে আনতে শুরু করেন । কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণেই নেমে আসেন গুরু শিষ্য । বন্ধ করে দেওয়া হয় লালন সেবা সমিতির জল প্রকল্প ।

জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, "লালন সেবা সমিতি ও পুরসভা নিজ উদ্যোগে এই জল প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে । যার জেরে বহু মানুষ 50 পয়সা লিটারে পরিশ্রুত পানীয় জল পাচ্ছিল । পুর কর দিয়েই জল প্রকল্প চলছিল ।"

অধীরের পাশেই দাঁড়িয়েছেন হুমায়ুন কবীর । তিনি বলেন, "এনজিও নামে জল প্রকল্পে কোনও দুর্নীতি হয়েছে বলে আমার জানা নেই ।" সব মিলিয়ে কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সম্ভাব্য প্রার্থীর ঠোকাঠুকিতে বহরমপুর সরগরম হয়ে উঠেছে ।

