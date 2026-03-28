জঙ্গিপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অশান্তি, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ অধীরের

রামনমবীর শোভাযাত্রার কথা আগে থেকে জানার পরও অশান্তি রুখতে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধীর ৷

অশান্তি রুখতে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 28, 2026 at 12:08 PM IST

কলকাতা, 28 মার্চ: রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে জঙ্গিপুরে অশান্তির ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনকে দায়ি করলেন অধীর চৌধুরী ৷ ঘটনার পরপরই শুক্রবার রাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই সদস্য এক ভিডিও বার্তায় জেলাবাসীকে সংঘর্ষ এবং উত্তেজনা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান ৷ অধীর বলেন, "রামের জন্মদিনে পালিত হয় রামনবমী। ছোট থেকে এই উৎসব দেখে আসছি। কিন্তু জঙ্গিপুরের ঘটনা কোনওভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। পুলিশের কাছে যখন আগে থেকেই মিছিলের খবর ছিল তখন কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"

অন্যদিকে, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, "পুলিশের পক্ষ থেকে একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা-সহ মোট তিনটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 34 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছেন ডিআইজি (মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ) অজিত সিংহ যাদব।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা মোড়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রা আসার কথা আগে থেকেই ছিল। পুলিশ প্রশাসনের কাছে তার নির্দিষ্ট খবরও ছিল। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে সেভাবে প্রস্তুতি নেওয়া হয়নি বলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়েছে । তারপরই পরিস্থিতি দ্রুত হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে থাকে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের একটি বড় অংশের দাবি, নির্বাচনের কাজে জেলায় প্রায় 47 কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতির আঁচ করেও কেন প্রথমেই কেন্দ্র বাহিনীকে কেন কাজে লাগানো হয়নি ? কেন হামলা বড় আকার নেওয়ার পর বাহিনীকে কাজে লাগানো হল ? এরকমই নানা প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

শুক্রবার প্রথম মিছিলটি আসে আইলের উপর এলাকা থেকে। জঙ্গিপুরের বিজেপি সভাপতি সুবলচন্দ্র ঘোষ বলেন, "আইলের উপর থেকে আসা শোভাযাত্রায় দুস্কৃতীরা ইট পাথর ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। হানলার কারণে সেই মিছিল ফিরে যায়। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর হামলা দেখেছে।"

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ম্যাকেঞ্জি পার্ক থেকে আসা মিছিলের উপরও হামলা চলে। ওই মিছিলের কিছু সমর্থক ফুলতলা মোড়ে একটি বড় পতাকা টাঙান। কিছুক্ষণের মধ্যে কেউ বা কারা সেই পতাকা খুলে ফেলে। এরপরই উত্তেজনা ছড়ায়। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে আক্রমণ পালটা আক্রমণ। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পরিস্থিতি। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি অজিত সিংহ যাদব। এরপর নামানো হয় কেন্দ্র বাহিনী।

সোশাল মিডিয়ায় জঙ্গিপুরের ঘটনা ছডিয়ে পড়তেই আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভাল্লার মোড়ে একটি যাত্রীবাহী বাস ও বেশ কয়েকটি টোটোতে ভাঙচুর চালানো হয়। বেশ কয়েকটি দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিরি আয়ত্বে আনতে শুরু হয় ধরপাকর। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে 34 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফুলতলা মোড়ের কাছেই রয়েছে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সূত্রের খবর এখানেই প্রায় 60-70 জনের চিকিৎসা করা হয়েছে। অনেককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজন ভর্তিও রয়েছেন। ঘটনার পরদিনও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে ৷

