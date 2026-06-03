ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ! খেলা চলছে, শুধু বদলেছে আম্পায়ার; মমতাকে কটাক্ষ অধীরের

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ! খেলা চলছে, শুধু বদলেছে আম্পায়ার; মমতাকে কটাক্ষ অধীরের
মমতাকে অধীরের কটাক্ষ, যে দলবদলের খেলা একদিন আপনি শুরু করেছিলেন, সেই খেলায় রেফারি ছিলেন আপনি ৷ আজ সেই খেলোয়াড়রাই আছে, শুধু রেফারি বদলেছে ৷
Published : June 3, 2026 at 7:03 PM IST
বহরমপুর, 3 জুন: 'দো গজ কি দূরি, হ্যায় বহুত জরুরি' ৷ তৃণমূলের ঘরভাঙা নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর মুখে কোভিডের স্লোগান ৷ কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূলের জন্মের 28 বছরেই চূরমার হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ৷
তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' দলের মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা ! গতকালই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহ' ঘোষণা হয়েছিল ৷ আর বুধে মমতার পরিষদীয় দল চলে গেল সেই বিদ্রোহীদের দখলে ৷ তৃণমূলের 80 জন বিধায়কের মধ্যে 58 জনের সমর্থন পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হলেন তৃণমূল থেকে 'বহিষ্কৃত' ঋতব্রত ৷ উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে বিরোধী দলনেতার জন্য বিধানসভার ঘরের চাবি তুলে দেন স্পিকার রথীন্দ্র বসু।
তবে এর আগেই তৃণমূলের ভাঙন নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করেন অধীর চৌধুরী ৷ তাঁর অভিযোগ, 2016 সালে বিধানসভায় কংগ্রেসের বিরোধী আসনে বসা বানচাল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেদিন কীভাবে মমতা বিধানসভায় কংগ্রেসের বিরোধী আসনে বসা আটকে ছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টেনে অধীর জানান, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়, হয়ে আসছে ৷
এদিন বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে অধীর চৌধুরী বলেন, "যে দলবদলের খেলা একদিন আপনি শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন খেলা হবে, ডিজে বাজবে। সেদিন সেই খেলায় আম্পায়ার ও রেফারি ছিলেন আপনি ৷ আজ সেই খেলোয়াড়রাই আছে ৷ আজ একই খেলা চলছে ৷ শুধু রেফারি আর আম্পায়ার বদলে গিয়েছে ৷"
তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের বিজেপি'র দলে নেওয়া প্রসঙ্গে অধীরের মুখে কোভিডের স্লোগান, 'দো গজ কি দূরি, হ্যায় বহুত জরুরি' ৷ কারণ বিজেপি জানে, এই বিধায়কদের সরাসরি দলে জায়গা দিলে বিজেপি দলেও কোভিড ঢুকে যাবে ৷ আবার বিধায়করা মনে করছেন, তাঁরা যদি বিজেপিতে ঢুকে যায় তাহলে ভোটাররা তাঁদের ভুল বুঝতে পারে। কারণ আজ যাঁরা যাচ্ছে, তাদের অনেকেই মুসলিম ভোটে জিতে এসেছেন ৷ তাই জনরোষ থেকে বাঁচতে বিজেপি'র থেকে 2 গজ দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন ৷ সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না, কিন্তু যেহেতু এঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তাই শেষ পর্যন্ত বিজেপি'র কথাতেই উঠতে-বসতে হবে ৷
বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য পালাবদলের এক মাসের মধ্যে তৃণমূল দলটা কার্যত তাসের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে ৷ রাজ্যের বিভিন্ন, পুরসভা থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ মুর্শিদাবাদে এলাধিক তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ড ভেঙেছে ৷ দুর্নীতির হিসেব দিতে বহুজনের জায়গা হয়েছে জেলে ৷
এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যাই একদিন সোমেন মিত্রকে তীব্র অপমান করে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল করেছিলেন। কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম 1998 সালের জানুয়ারিতে হলেও এর বীজ বপন হয়েছিল অনেক আগে ৷ নয়ের দশকের শুরুতেই প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছিল ৷ একদল ছিল সোমেন মিত্র অনুগামী ৷ আর একদল ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী ৷
1992 সালের শুরুতে সাংগঠিক নির্বাচনে তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে লড়াই করেন তৎকালীন যুবকংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ হাজরা মোড়ের কাছে মহারাষ্ট্র নিবাস হলে সাংগঠিক নির্বাচনে সেদিন মমতাকে 27 ভোটে হারান সোমেন মিত্র ৷ কয়েক বছর পর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে একলা পথ চলা শুরু করেন মমতা ৷ 1998 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন দল তৃণমূল কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করে ৷ সেদিন কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ কর বহু নেতার পাশাপাশি মমতার হাত ধরেছিলেন দুই বিধায়ক হৈমী বসু ও শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷
সেই তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে 34 বছরের বাম জমানার অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে 2011 সালে ৷ তারপর 2016 ও 2021 ৷ টানা তিন বার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে জ্যোতি বসুকে ছুঁয়েছিলেন মমতা ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনে জিতে জ্যোতি বসুকে ছাপিয়ে অনন্য নজির গড়তেন ৷ কিন্তু 15 বছর পর ফের বঙ্গ দেখল পালাবদল ৷ সেই সঙ্গে মমতার দলের ভাঙন ৷