তারাপীঠকে জতুগৃহে পরিণত করেছে তৃণমূল: অধীর ! 'অনিয়ম বরদাস্ত নয়', হুঁশিয়ারি সুকান্তের

তারাপীঠকে জতুগৃহে পরিণত করেছে তৃণমূল: অধীর ! 'অনিয়ম বরদাস্ত নয়', হুঁশিয়ারি সুকান্তের
সোমবার ভোরে তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন একটি হোটেলে আগুন লাগে । এখনও পর্যন্ত আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে । আহত 27 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
Published : August 17, 2026 at 8:20 PM IST
বহরমপুর ও কলকাতা, 17 অগস্ট: তারাপীঠে হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নয়জন পুণ্যার্থীর মৃত্যুর পর এ বার সরাসরি রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এল তারাপীঠের পরিকাঠামো ও হোটেল ব্যবসা । সোমবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের আমলে তারাপীঠের 'পরিকল্পনাহীন' নগরায়ণ এবং নজরদারির অভাব নিয়ে সরব হলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী । তাঁর অভিযোগ, তীর্থস্থানের চরিত্র বদলে দিয়ে তারাপীঠকে 'জতুগৃহে' পরিণত করা হয়েছে । অন্যদিকে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একই ঘটনার প্রেক্ষিতে আগের তৃণমূল সরকারের আমলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও । তাঁর বক্তব্য, কীভাবে একের পর এক হোটেল ও কাঠামো তৈরি হল এবং সেখানে মানুষের নিরাপত্তা কী ভাবে উপেক্ষিত রইল, তা খতিয়ে দেখা দরকার ।
সোমবার ভোরে তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন একটি হোটেলে আগুন লাগে । এখনও পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে । আহত 27 জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । মৃতদের মধ্যে পাঁচ জন মেঘালয়ের এবং তিন জন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে হোটেলের বিদ্যুৎ সংযোগে গোলমাল থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে অনুমান করা হচ্ছে । ঘটনার পর হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে ।
অগ্নিকাণ্ডের পরেই বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন অধীর । সেখান থেকেই আগের তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, ধর্মীয় পর্যটনের নামে তারাপীঠের চরিত্রই বদলে দেওয়া হয়েছে । অধীরের কথায়, "তারাপীঠ তীর্থস্থান । কিন্তু তৃণমূলের আমলে তারাপীঠকে জতুগৃহ বানানো হয়েছে ।" তাঁর দাবি, পরিকল্পিত পরিকাঠামোর বদলে সেখানে একের পর এক কংক্রিটের নির্মাণ হয়েছে । তাঁর ভাষায়, "তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে ব্যবসা বাড়লেও সেই অনুপাতে মানুষের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোর উন্নতি হয়নি ৷ বরং কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করা হয়েছে ।"
তারাপীঠের হোটেল ও ব্যবসা নিয়েও একের পর এক অভিযোগ করেন অধীর । তাঁর দাবি, সেখানে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, নজরদারিও নেই । তিনি বলেন, "মদ, গাঁজা, জুয়া, পয়সা দিলে তারাপীঠে সব কিছু পাওয়া যায় !"
শুধু তাই নয়, তারাপীঠে দেবী দর্শনের ব্যবস্থাতেও অর্থের প্রভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেন অধীর । তাঁর দাবি, টাকা দিলে দ্রুত দর্শনের সুযোগ মিললেও সাধারণ মানুষকে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । তাঁর বক্তব্য, "ধর্মের নামে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করে শোষণ চলছে ।"
অন্যদিকে, কলকাতা বিমানবন্দরে তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তিনিও আগের সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । তাঁর বক্তব্য, তারাপীঠে কী ভাবে একের পর এক হোটেল ও অন্যান্য কাঠামো তৈরি হল, এবং সেখানে মানুষের নিরাপত্তা কেন প্রশ্নের মুখে পড়ল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন ।
সুকান্ত বলেন, সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে । তবে তাঁর বক্তব্য, "যে ভাবে একাধিক কাঠামো তৈরি হয়েছে, তা রাতারাতি সারিয়ে ফেলা যাবে না ।" একই সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, সরকারের তরফে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না ।অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের পাশাপাশি তারাপীঠে হোটেল ও অন্যান্য নির্মাণের বৈধতা, অগ্নিনিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক নজরদারি নিয়েও বড়সড় পর্যালোচনার ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
এ দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের 'ডিমের বদলা পিস্তল' মন্তব্য নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন সুকান্ত । তাঁর দাবি, কীর্তির বক্তব্যের মধ্যে উস্কানির সুর রয়েছে । লোকসভায় সিগারেট খাওয়ার পুরনো বিতর্কের প্রসঙ্গ টেনে সুকান্ত বলেন, 'উনি ওই ধরনেরই লোক' । সুকান্তর বক্তব্য, বাংলায় যা খুশি করার মানসিকতা বরদাস্ত করা হবে না । রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।
এ দিন তৃণমূলের দলীয় তহবিল এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফান্ড ফ্রিজ করা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সুকান্ত বলেন, তৃণমূলের তহবিল এবং তার উৎস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে । পুলিশ তার তদন্ত করছে ৷ ফলে তদন্তের অংশ হিসাবেই প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট তহবিল 'সিজ' করা হয়েছে বলে জানান তিনি ।
তবে তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডই এ দিনের রাজনৈতিক চাপানউতোরের মূল কেন্দ্র । নয়টি প্রাণহানির পর এখন প্রশ্ন শুধু আগুন লাগার কারণ নিয়ে নয় । হোটেলটি কীভাবে অনুমতি পেল, অগ্নিনিরাপত্তার ছাড়পত্র ছিল কি না, জরুরি পরিস্থিতিতে বেরোনোর ব্যবস্থা কতটা কার্যকর ছিল, নিয়মিত পরিদর্শন হয়েছিল কি না, এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে প্রশাসন ৷ তদন্তে শেষ পর্যন্ত কার গাফিলতি সামনে আসে, এখন নজর সেদিকেই ।