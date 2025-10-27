দেশের মধ্যে চিকিৎসক হিসেবে প্রথম ! তাইকোন্ডতে 'ফোর্থ ড্যান ব্ল্যাক বেল্ট' আরজি করের অতিরিক্ত সুপারের
প্রথমে চিকিৎসক হিসাবে নিরাপত্তার কারণে তাইকোন্ডো শেখা শুরু করেন তিনি । পরে জুনিয়র চিকিৎসকদেরও আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর উদ্যোগ নেন ।
কলকাতা, 27 অক্টোবর: চিকিৎসক সমাজে নজির গড়লেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট চিকিৎসক মেজর দ্বৈপায়ন বিশ্বাস (অবসরপ্রাপ্ত) । সম্প্রতি দেশের মধ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতালের একজন আধিকারিক বা চিকিৎসক হিসেবে তাইকোন্ডোতে 'ফোর্থ ড্যান ব্ল্যাক বেল্ট' অর্জন করলেন তিনি । তাঁর এই কৃতিত্ব চিকিৎসামহলে অনুপ্রেরণার ঝড় তুলেছে ।
মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজ সামলানো থেকে শুরু করে চিকিৎসার খুঁটিনাটি, সবই দ্বৈপায়ন বিশ্বাসের দৈনন্দিন দায়িত্ব । কিন্তু এই ব্যস্ততার মাঝেও নিজের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার কৌশল আয়ত্ত করেছেন আরজি করের অতিরিক্ত সুপার ৷
দ্বৈপায়ন বিশ্বাস দীর্ঘদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছেন । কাশ্মীরের প্রত্যন্ত এলাকায় পাঁচ বছরেরও বেশি সময় চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ মেজর পদে অবসর নেন । এরপর 2006 সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে কাজ শুরু করেন । তারপর সেখান থেকে বদলি হয়ে যান বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে ৷ ওখান থেকে দায়িত্ব নিয়ে আসেন কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷
সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনের সময় শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে যে মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন, তা পরবর্তী পেশাগত জীবনে কাজে এসেছে দ্বৈপায়ন বিশ্বাসের । 2016-17 সালে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তারদের উপর আক্রমণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তার কারণে তাইকোন্ডো শেখা শুরু করেন তিনি । কেবল নিজে নয়, জুনিয়র চিকিৎসকদেরও আত্মরক্ষার কৌশল শেখানোর উদ্যোগ নেন ।
তিনি যখন এনআরএস হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তখন তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে সপ্তাহে একদিন জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য তাইকোন্ডো ক্লাস চালু হয় । এখানে সাতজন চিকিৎসক ব্ল্যাক বেল্ট অর্জন করেন তাঁর নেতৃত্বে । অনুশীলনটি জুনিয়র ডাক্তারদের চাপ কমাতে ও মনোসংযোগ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে । তবে পরবর্তীতে তিনি বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে বদলি হলে এই ক্লাস ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় ।
2017 সালে প্রথম দ্বৈপায়ন বিশ্বাস তাইকোন্ডোতে 'ড্যান ব্ল্যাক বেল্ট' অর্জন করেন । দীর্ঘ অধ্যবসায় ও কঠোর অনুশীলনের পর এবার কোরিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার সিয়ংকুক জং-এর হাত থেকে 'ফোর্থ ড্যান ব্ল্যাক বেল্ট' গ্রহণ করেন । বাংলার মাটিতে এবং দেশের মধ্যে তিনিই প্রথম সরকারি চিকিৎসক যিনি এই সম্মান অর্জন করেছেন ।
চিকিৎসক দ্বৈপায়ন বিশ্বাসের কথায়, "তাইকোন্ডো কেবল আত্মরক্ষার কৌশল নয়, এটি মনোসংযোগ, ধৈর্য এবং মানসিক স্থিরতা শেখায় । চিকিৎসকদের মতো চাপে থাকা পেশায় এগুলো অপরিহার্য ।"