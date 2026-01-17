দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে পাথর বৃষ্টির আশঙ্কা ! মোদিকে দেখানো হতে পারে কালো পতাকা
দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর বৃষ্টির আশঙ্কা থেকে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আরপিএফ ৷ সতর্ক করা হয়েছে সমস্ত থানাকেও ৷
Published : January 17, 2026 at 12:47 PM IST
মালদা, 17 জানুয়ারি: এর আগে মালদার বিভিন্ন জায়গায় চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে একাধিকবার পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল ৷ দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেও পাথর ছোড়া হতে পারে ৷ রেল সূত্রে খবর, এনিয়ে রেলের কাছে গোপন খবর এসে পৌঁছেছে ৷ সেই খবর পেতেই নড়েচড়ে বসেছেন রেলের শীর্ষকর্তা থেকে শুরু করে খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ শুক্রবার রাতে মালদা পৌঁছেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷
রেলের কাছে আরও খবর এসেছে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও কালো পতাকাও দেখানো হতে পারে ৷ এসব যাতে না-হয় তার জন্যই রেলের তরফে পুলিশ প্রশাসনকে আবেদন জানানো হয়েছে ৷
স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিরাপত্তায় ইতিমধ্যে মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে অতিরিক্ত পাঁচ কোম্পানি আরপিএফ ৷ জানা যাচ্ছে, এই বাহিনীকে মালদা থেকে কুমেদপুর পর্যন্ত রেল লাইনের দু'ধারে নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ রেলের তরফে প্রতিটি থানাকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি রেলকর্তাদের কেউই ৷
প্রসঙ্গত, এই রাজ্যে প্রথমে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হয় ৷ কিছুদিন পরেই খালতিপুর, কুমারগঞ্জ ও কুমেদপুর স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ পাথরের আঘাতে বন্দে ভারতের জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ আঘাত পান যাত্রীরাও ৷ তদন্তে নেমে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ ওই ফুটেজে দেখা যায়, নদী ধারে দাঁড়িয়ে থাকা চার কিশোর চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছে ৷ এবারও সেই ঘটনা ঘটতে পারে বলে রেলের কাছে খবর এসেছে ৷
এদিন বেলা 12টা 45 মিনিটে স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর ৷ মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছে প্রথমেই তিনি 10 জন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারেন ৷ কথা বলবেন প্রথম ট্রেনের সওয়ারি হতে চলা আরও 60 জন পড়ুয়ার সঙ্গে ৷ এই পড়ুয়ারা মালদা টাউন থেকে বারসই স্টেশন পর্যন্ত সফর করবে বলে জানিয়েছেন মালদার ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তা ৷ স্টেশনেই প্রধানমন্ত্রী 3250 কোটি টাকার রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন ৷
নয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে স্টোন থ্রোয়িং-এর আশঙ্কা নিয়ে রেলকর্তারা কিছু বলতে না চাইলেও বিষয়টি নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল চায় না পশ্চিমবঙ্গের কোনও উন্নয়ন হোক ৷ তারা সিঙ্গুরে টাটাকে সরিয়েছে ৷ যখন বন্দে ভারত কোচ চালু করা হয়েছে, তখন একাধিক জায়গায় ইট ও পাথর বৃষ্টি করে বন্দে ভারতকে অবরুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷ রেল সতর্ক ছিল বলে বন্দে ভারত এখনও বন্ধ হয়নি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আজ মালদায় 11টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন হবে ৷ তার মধ্যে দু’টি স্লিপার বন্দে ভারত ৷ আমাদের ও রেলের আশঙ্কা, গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর রয়েছে, নতুন এই বন্দে ভারতে সমস্ত জায়গায় পাথর ও ইটি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রেলের তরফে সমস্ত থানাকে সেকথা জানানো হয়েছে ৷ আমরা বলতে চাইছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে যাঁরা রাস্তায় নেমে পাথর বৃষ্টি করছেন, জেল কিন্তু তাঁদের হচ্ছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ফিরহাদ হাকিমের বাড়ির লোকরা কিন্তু জেলে নেই ৷ তাই তাঁদের কথায় আনন্দিত হয়ে পাথর ও ইট বৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন ৷"
পালটা তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য মালদা শহরের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে ৷ আর ট্রেনে পাথর ছোড়ার রাজনীতি তৃণমূল করে না ৷ ভোটে কলকে পাবে না জেনে এখন বিজেপি এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে ৷ এরা মানুষের সঙ্গে নেই ৷"