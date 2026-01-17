ETV Bharat / state

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে পাথর বৃষ্টির আশঙ্কা ! মোদিকে দেখানো হতে পারে কালো পতাকা

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে পাথর বৃষ্টির আশঙ্কা থেকে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আরপিএফ ৷ সতর্ক করা হয়েছে সমস্ত থানাকেও ৷

first vande Bharat Sleeper train
দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন শনিবার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 17, 2026 at 12:47 PM IST

মালদা, 17 জানুয়ারি: এর আগে মালদার বিভিন্ন জায়গায় চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে একাধিকবার পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল ৷ দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেও পাথর ছোড়া হতে পারে ৷ রেল সূত্রে খবর, এনিয়ে রেলের কাছে গোপন খবর এসে পৌঁছেছে ৷ সেই খবর পেতেই নড়েচড়ে বসেছেন রেলের শীর্ষকর্তা থেকে শুরু করে খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ শুক্রবার রাতে মালদা পৌঁছেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷

রেলের কাছে আরও খবর এসেছে, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও কালো পতাকাও দেখানো হতে পারে ৷ এসব যাতে না-হয় তার জন্যই রেলের তরফে পুলিশ প্রশাসনকে আবেদন জানানো হয়েছে ৷

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারে পাথর বৃষ্টির আশঙ্কা ! মোদিকে দেখানো হতে পারে কালো পতাকা (ইটিভি ভারত)

স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিরাপত্তায় ইতিমধ্যে মালদায় নিয়ে আসা হয়েছে অতিরিক্ত পাঁচ কোম্পানি আরপিএফ ৷ জানা যাচ্ছে, এই বাহিনীকে মালদা থেকে কুমেদপুর পর্যন্ত রেল লাইনের দু'ধারে নিয়োগ করা হচ্ছে ৷ রেলের তরফে প্রতিটি থানাকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি রেলকর্তাদের কেউই ৷

প্রসঙ্গত, এই রাজ্যে প্রথমে হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হয় ৷ কিছুদিন পরেই খালতিপুর, কুমারগঞ্জ ও কুমেদপুর স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটে ৷ পাথরের আঘাতে বন্দে ভারতের জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ আঘাত পান যাত্রীরাও ৷ তদন্তে নেমে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ্যে নিয়ে আসে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ ওই ফুটেজে দেখা যায়, নদী ধারে দাঁড়িয়ে থাকা চার কিশোর চলন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছে ৷ এবারও সেই ঘটনা ঘটতে পারে বলে রেলের কাছে খবর এসেছে ৷

first vande Bharat Sleeper train
প্রধানমন্ত্রীর হাতে হবে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন (নিজস্ব ছবি)

এদিন বেলা 12টা 45 মিনিটে স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করার কথা প্রধানমন্ত্রীর ৷ মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছে প্রথমেই তিনি 10 জন পড়ুয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারেন ৷ কথা বলবেন প্রথম ট্রেনের সওয়ারি হতে চলা আরও 60 জন পড়ুয়ার সঙ্গে ৷ এই পড়ুয়ারা মালদা টাউন থেকে বারসই স্টেশন পর্যন্ত সফর করবে বলে জানিয়েছেন মালদার ডিআরএম মণীশকুমার গুপ্তা ৷ স্টেশনেই প্রধানমন্ত্রী 3250 কোটি টাকার রেল প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন ৷

নয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে স্টোন থ্রোয়িং-এর আশঙ্কা নিয়ে রেলকর্তারা কিছু বলতে না চাইলেও বিষয়টি নিয়ে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল চায় না পশ্চিমবঙ্গের কোনও উন্নয়ন হোক ৷ তারা সিঙ্গুরে টাটাকে সরিয়েছে ৷ যখন বন্দে ভারত কোচ চালু করা হয়েছে, তখন একাধিক জায়গায় ইট ও পাথর বৃষ্টি করে বন্দে ভারতকে অবরুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷ রেল সতর্ক ছিল বলে বন্দে ভারত এখনও বন্ধ হয়নি ৷"

তিনি আরও বলেন, "আজ মালদায় 11টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন হবে ৷ তার মধ্যে দু’টি স্লিপার বন্দে ভারত ৷ আমাদের ও রেলের আশঙ্কা, গোয়েন্দা বিভাগের কাছে খবর রয়েছে, নতুন এই বন্দে ভারতে সমস্ত জায়গায় পাথর ও ইটি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ রেলের তরফে সমস্ত থানাকে সেকথা জানানো হয়েছে ৷ আমরা বলতে চাইছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনে যাঁরা রাস্তায় নেমে পাথর বৃষ্টি করছেন, জেল কিন্তু তাঁদের হচ্ছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ফিরহাদ হাকিমের বাড়ির লোকরা কিন্তু জেলে নেই ৷ তাই তাঁদের কথায় আনন্দিত হয়ে পাথর ও ইট বৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন ৷"

পালটা তৃণমূলের মালদা জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সফরের জন্য মালদা শহরের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে ৷ আর ট্রেনে পাথর ছোড়ার রাজনীতি তৃণমূল করে না ৷ ভোটে কলকে পাবে না জেনে এখন বিজেপি এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে ৷ এরা মানুষের সঙ্গে নেই ৷"

