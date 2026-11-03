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কালীপুজোয় রাত জাগলেও চিন্তা নেই ! শেষরাতে শহর-শহরতলিতে ছুটবে 6 জোড়া স্পেশাল

Sealdah Division: কালীপুজোর রাতে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন মণ্ডপে অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা দর্শন করেন। তাঁদের বাড়ি ফেরার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই বিশেষ ব্যবস্থা।

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ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 3:44 PM IST

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কলকাতা, 3 নভেম্বর: দুর্গাপুজোর পর এবার কালীপুজো ও দীপাবলিতেও রাতভর প্রতিমা দর্শনের সুযোগ করে দিতে উদ্যোগী পূর্ব রেল । গভীর রাত পর্যন্ত মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঠাকুর দেখার পর বাড়ি ফেরার পথে যাতে যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে না হয়, তার জন্য শিয়ালদা ডিভিশনে চালানো হবে অতিরিক্ত রাত্রিকালীন ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন । আগামী 8 থেকে 11 নভেম্বর রাতে মোট 6 জোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল । শিয়ালদা, ডানকুনি, বারাসত, বনগাঁ, হাসনাবাদ, রানাঘাট এবং ব্যারাকপুরের মধ্যে চলবে এই ট্রেনগুলি ।

রেল সূত্রে খবর, কালীপুজোর রাতে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ে । অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা দর্শন করেন । তাঁদের বাড়ি ফেরার সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই অতিরিক্ত পরিষেবার ব্যবস্থা । বিশেষ ট্রেনগুলি যাত্রাপথের প্রতিটি স্টেশনে থামবে । ফলে ছোট স্টেশনের যাত্রীরাও এই পরিষেবার সুবিধা পাবেন ।

কোন পথে কখন চলবে বিশেষ ট্রেন?

আপ ট্রেনগুলির সময়সূচি—

03161: শিয়ালদা থেকে রাত 11টায় ছেড়ে ডানকুনি পৌঁছবে রাত 11টা 42 মিনিটে।

03163: শিয়ালদা থেকে রাত 12টা 50 মিনিটে ছেড়ে বারাসত পৌঁছবে রাত 1টা 35 মিনিটে।

03165: বারাসত থেকে রাত 1টা 50 মিনিটে ছেড়ে বনগাঁ পৌঁছবে রাত 3টেয়।

03167: বারাসত থেকে রাত 1টা 10 মিনিটে ছেড়ে হাসনাবাদ পৌঁছবে রাত 2টা 36 মিনিটে।

03169: শিয়ালদা থেকে রাত 12টা 40 মিনিটে ছেড়ে রানাঘাট পৌঁছবে রাত 2টা 30 মিনিটে।

03171: ব্যারাকপুর থেকে রাত 1টা 25 মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদা পৌঁছবে রাত 2টা 10 মিনিটে।

ডাউন ট্রেনগুলির সময়সূচি—

03162: ডানকুনি থেকে রাত 11টা 55 মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদা পৌঁছবে রাত 12টা 37 মিনিটে।

03164: বারাসত থেকে রাত 1টা 10 মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদা পৌঁছবে রাত 1টা 55 মিনিটে।

03166: বনগাঁ থেকে রাত 11টায় ছেড়ে বারাসত পৌঁছবে রাত 12টা 10 মিনিটে।

03168: হাসনাবাদ থেকে রাত 11টা 30 মিনিটে ছেড়ে বারাসত পৌঁছবে রাত 12টা 56 মিনিটে।

03170: রানাঘাট থেকে রাত 11টা 45 মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদা পৌঁছবে রাত 1টা 40 মিনিটে।

03172: শিয়ালদা থেকে রাত 12টা 30 মিনিটে ছেড়ে ব্যারাকপুর পৌঁছবে রাত 1টা 15 মিনিটে।

উৎসবের রাতে যাত্রীসংখ্যা আচমকা বেড়ে গেলে পরিস্থিতি সামাল দিতেও প্রস্তুতি রাখছে রেল । শিয়ালদা উত্তর, রানাঘাট এবং বারাসতে চালকদল-সহ একটি করে ইএমইউ রেক স্ট্যান্ডবাই রাখা হবে । প্রয়োজন অনুযায়ী সেই রেক ব্যবহার করে অতিরিক্ত ট্রেন চালানো হবে । এর ফলে অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যেও যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করবে রেল কর্তৃপক্ষ ।

নৈহাটি স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম বদল, 8 থেকে 13 নভেম্বর বিশেষ ব্যবস্থা

কালীপুজোর সময়ে নৈহাটি জংশনে যাত্রীদের ভিড় ও যানজট এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । আগামী 8 থেকে 13 নভেম্বর দুপুর 2টো থেকে রাত 12টা পর্যন্ত 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও ট্রেন চলবে না । ওই সময়ে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ট্রেন 5 ও 6 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে চালানো হবে । ফলে যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছে প্ল্যাটফর্মের পরিবর্তিত ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে ।

রবিবারও কর্মদিবসের সময়সূচিতে চলবে লোকাল

এ ছাড়াও 8 নভেম্বর রবিবার এসি ইএমইউ লোকাল-সহ শিয়ালদা ডিভিশনের সমস্ত শহরতলির ট্রেন কর্মদিবসের সময়সূচি মেনে চলবে । সাধারণত সোমবার থেকে শনিবার চলা শিয়ালদা–কৃষ্ণনগর সিটি–শিয়ালদা এসি ইএমইউ লোকাল (ট্রেন নম্বর 31845/31846) ওই দিন 31847/31848 নম্বর ট্রেনের পরিবর্তে চালানো হবে । সব মিলিয়ে, কালীপুজো ও দীপাবলিতে রাত জেগে প্রতিমা দর্শনের পরিকল্পনা করা শহর ও শহরতলির যাত্রীদের জন্য বাড়তি স্বস্তির খবর । তবে বিশেষ ট্রেনের সময়সূচি এবং নৈহাটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংক্রান্ত পরিবর্তন মাথায় রেখেই যাত্রার পরিকল্পনা করা জরুরি ।

TAGGED:

KALI PUJO SPECIAL TRAINS
SEALDAH DIVISION
LATE NIGHT SPECIAL TRAINS
কালীপুজোর রাতে স্পেশাল ট্রেন
গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা দর্শন

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