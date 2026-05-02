ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আরও 18 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ! নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস পুলিশ সুপারের

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে আরও 18 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ! নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বাস পুলিশ সুপারের
কাউন্টিং সেন্টারের বাইরে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে জেলাশাসককে নিয়ে স্ট্রংরুমগুলি ঘুরে দেখলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ৷
Published : May 2, 2026 at 2:57 PM IST
মেদিনীপুর, 2 মে: মাঝে মাত্র আর একটা দিন ৷ এরপরই বিধানসভা নির্বাচনের গণনা ও ফলপ্রকাশ । আর তারই এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে গোটা রাজ্যজুড়ে । যদিও ইতিমধ্যে গোটা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন কাউন্টিং সেন্টারগুলির নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে ৷ ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে অতিরিক্ত 18 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে ৷ এমনটাই দাবি করলেন জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ।
নির্বাচন কমিশন প্রতিদিনই দফায় দফায় নতুন নতুন নির্দেশিকা জারি করছে ৷ আর সেই নির্দেশিকা জারি হচ্ছে গোটা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়ও । ইতিমধ্যে প্রথম দফায় পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভায় ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে । পশ্চিম মেদিনীপুরের এই 15টি বিধানসভার জন্য তিনটি কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে ।
চন্দ্রকোনা, দাসপুর, ঘাটাল এই তিনটি বিধানসভার জন্য ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কলেজকে কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে খড়গপুর সদর, খড়গপুর গ্রামীণ,কেশিয়াড়ি সবং, পিংলা নিয়ে কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে খড়গপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে । গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, কেশপুর এবং সেই সঙ্গে দাঁতন, ডেবরা ও নারায়ণগড়ের কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে মেদিনীপুর কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলে । আগামী 4 মে সকাল 8টা থেকে শুরু হবে এই সেন্টারগুলিতে ভোটগণনা । তবে তার আগে নিরাপত্তার দিকটা আরেকবার ঝালিয়ে নিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ও জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ ।
স্ট্রংরুমগুলি ঘুরে দেখার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাপিয়া সুলতানা বলেন, "গণনা নির্বিঘ্নে করার জন্য যেমন আলাদা করে ফোর্স নেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনই ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে প্রায় 18 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে আমাদের জেলায় । এই ফোর্সকে থানায় থানায় আমরা ব্যবস্থা করেছি রাখার ৷ সেই সঙ্গে QRT টিম করে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরানো হচ্ছে । বিশেষ করে যেসব জায়গায় গন্ডগোল হয়েছিল সেসব জায়গাগুলোকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি । পাশাপাশি যে সকল লোকেদের নাম গন্ডগোলের জন্য আমাদের তালিকায় এসেছে, তাদের উপর আমরা বিশেষ নজর রাখছি ।"
তিনি ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে বলেন, "4 তারিখ যে ভোটের ফল বেরোবে সেই রেজাল্ট যেরকমই হোক না কেন, কোনও পার্টি যাতে কারও উপর হামলা না করতে পারে, পাশাপাশি প্রত্যেকটা নাগরিক যাতে সুস্থভাবে তাদের সাধারণ জীবনযাপন করতে পারে, কারও যেন না ক্ষয় ক্ষতি হয়, সেদিকে আমরা সদা দৃষ্টি রাখবো । সেই জন্য আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছি ।"
উল্লেখ্য, এবারে মোট দু'দফায় বিধানসভা ভোট হয়েছে ৷ প্রথম দফার ভোট পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ 152টি বিধানসভা আসনে অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল ভোট হয় কলকাতা-সহ প্রায় 142টি কেন্দ্রের । প্রথম দফায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর, ঘাটাল, দাসপুর, সবং, পিংলা খড়গপুর সহ মোট 15টি বিধান সভার নির্বাচন এক সঙ্গে হয় যা মেদিনীপুর,খড়গপুর ও ঘাটালের কাউন্টিং সেন্টারে বন্দি রয়েছে ইভিএম । এই ভোটে মনোনয়ন তোলা জমা দেওয়ার সময় ছিল 6 থেকে 9 এপ্রিল, ভোট গণনা আগামী 4 মে ।
জেলা নির্বাচন কমিশন তথা জেলাশাসকের তথ্য অনুযায়ী এবারে পশ্চিম মেদিনীপুর 15টি বিধানসভায় 122 জন প্রার্থী লড়াই করছেন । এবারে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 37 লক্ষ 70 হাজার 794 জন । যার মধ্যে পুরুষ ভোটার 19 লক্ষ 19 হাজার 546 জন ৷ মহিলা ভোটার 18 লক্ষ 51 হাজার 228 জন । তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 জন ।
পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভার মোট পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ছিল 4333টি ৷ অতিরিক্ত হিসেবে 4753টি ছিল । মহিলা বুথের সংখ্যা 408টি । মডেল বুথের সংখ্যা ছিল 15টি । কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে, ভোট গ্রহণে মহিলাদেরকে এগিয়ে আনার জন্যই পিঙ্ক বুথের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল ৷ নেওয়া হয় মহিলা বাহিনীও ।