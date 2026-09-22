দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ: বাংলার হেরিটেজকে নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ আদানিদের

দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ: বাংলার হেরিটেজকে নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ আদানিদের
Adani Durga Puja Website: নির্বাচিত আটটি পুজোকে 25 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে আদানি গ্রুপ । পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : September 22, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: বাংলার দুর্গাপুজো নিয়ে বেনজির পদক্ষেপ আদানি গ্রুপের ৷ ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি (Intangible Cultural Heritage of Humanity) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দুর্গাপুজোকে এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছে দিতে নেওয়া হল বিশেষ উদ্যোগ ৷ আজ থেকে চালু হল দেশের অন্যতম প্রধান শিল্পগোষ্ঠী পরিচালিত দুর্গাপুজো কেন্দ্রিক ওয়েবসাইট (http://durgapujaadani.in) ৷
এশিয়া মহাদেশের প্রথম উৎসব হিসেবে বাংলার দুর্গাপুজো ইউনেস্কো দ্বারা আগেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে । আর এবার রাজ্যে প্রশাসনিক পালাবদলের পর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ উদ্যোগ নিল আদানি গ্রুপ । মঙ্গলবার আদানি গ্রুপের পক্ষ থেকে 'দুর্গা পুজো আদানি প্রিভিউ' (DPAP) 2026 নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে ।
অবসরপ্রাপ্ত IAS আধিকারিক তথা আদানি গ্রুপের অ্যাডভাইজার সঞ্জয় থাড়ের তত্ত্বাবধানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন যে, এই নতুন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এ বছরের শিল্পী ও পুজো কমিটিগুলি তাদের শিল্পকর্ম ও ভাবনার সেরা নিদর্শনগুলি তুলে ধরার সুযোগ পাবেন । আদানি গ্রুপের এই বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে বাছাই করা মোট আটটি দুর্গাপুজোকে আর্থিক সহায়তা করা হবে । নির্বাচিত আটটি পুজোকে 25 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে আদানি গ্রুপ ।
যে ওয়েবসাইটটি আজ প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, শিল্পী এবং পুজো কমিটিগুলি তাদের প্রজেক্ট বা থিম সংক্রান্ত ভাবনা ও বাকি তথ্য জমা দিতে পারবেন আগামী 25 সেপ্টেম্বর রাত 11:59 মিনিট পর্যন্ত । আরও বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র কলকাতা পুরনিগম, বিধাননগর পুরনিগম ও দক্ষিণ দমদম পুরনিগমের অন্তর্গত দুর্গাপুজো কমিটিগুলি এই মনোনয়ন জমা দিতে পারবে । একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করা হয়েছে, যারা মনোনয়ন ঝাড়াই-বাছাই করে সেরা আটটি পুজো বেছে নেবে ।
বাংলা ও বাঙালির আবেগ এবং শিল্পকলার অন্যতম সেরা ক্ষেত্র দুর্গাপুজো । সেই দুর্গাপুজোর আড়ম্বর, শিল্পগুণ ও ঐতিহ্যকে জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও সুদৃঢ় করতেই আদানি গ্রুপের এই উদ্যোগ । সঞ্জয় থাড়ে আরও জানিয়েছেন যে, বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আটটি সেরা পুজোকে বেছে নেওয়ার পর তাঁদের 25 লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হবে । এই অনুদানের 10 লক্ষ টাকা প্রধান শিল্পীকে দেওয়া হবে এবং বাকি 15 লক্ষ টাকা পুজো কমিটি পাবে ।
এছাড়াও আরও দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে । তবে দুর্গাপুজোর বিপুল জনস্রোতের মধ্যে নয়, বরং মণ্ডপে যে বিপুল জনস্রোত হয় তার আগেই বিশিষ্ট অতিথিদের ফাঁকায় ফাঁকায় এবং শান্ত পরিবেশে পুজো ঘুরিয়ে দেখানো হবে ।
10, 11 এবং 12 অক্টোবর - এই তিনদিন দেশ বিদেশের নির্বাচিত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এই বিশেষ পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে । প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টা থেকে পরের দিন ভোর চারটে পর্যন্ত নির্বাচিত পুজো মণ্ডপগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হবে । এছাড়াও সংস্থার পক্ষ থেকে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাও করা হবে । নির্বাচিত আটটি পুজোও পরিক্রমার মধ্যে থাকবে । শিল্পী এবং পুজো কমিটির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অতিথিরা তাঁদের ভাবনা আদানপ্রদান করতে পারবেন এবং তাঁদের শৈল্পিক দিক সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন ।
তবে এই পুজো পরিক্রমার ফলে সাধারণ দর্শনার্থীদের ঠাকুর দেখতে কোনওরকম বাধা পেতে হবে না বলেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন সঞ্জয় থাড়ে ।