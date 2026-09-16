24 সেপ্টেম্বর মহাকরণে আদানিদের প্রতিনিধি দল, সংস্কার নিয়ে হতে পারে বড় সিদ্ধান্ত

24 সেপ্টেম্বর মহাকরণে আদানিদের প্রতিনিধি দল, সংস্কার নিয়ে হতে পারে বড় সিদ্ধান্ত
Writers Building Renovation: মহাকরণের সংস্কারের কাজে গতি আনতে চাইছে রাজ্যের নতুন সরকার । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : September 16, 2026 at 11:31 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: মহাকরণ বাংলার ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব হাতে নিতে আগ্রহী আদানি গ্রুপ।নবান্ন বলছে, এই হেরিটেজ ভবনটির ঐতিহাসিক রূপ ফিরিয়ে আনতে আদানি গোষ্ঠী আনুমানিক 100 থেকে 120 কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করেছে।
কিন্তু কী অবস্থায় মহাকরণকে আদানিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তা নিয়েই এই মুহূর্তে চূড়ান্ত ব্যস্ততা নবান্নে। আগের সরকারের আমলে প্রশাসনিক ভবন নবান্নে স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন সময় মহাকরণ সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কাজ শেষ হয়নি
13 বছরের হিসেব
2013 সালের অক্টোবর থেকে 2026 সালের সেপ্টেম্বর - এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও সংস্কার আজও অধরা। নতুন সরকার সেই সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই ভবনকে তার পুরনো চেহারায় হেরিটেজের মর্যাদা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে চাইছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কিন্তু সমস্যা হল, আগের সরকারের আমলে শুরু হওয়া কাজ নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে মনে করছে বর্তমান রাজ্য সরকার।
এই মুহূর্তে মহাকরণ সংস্কারের দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যের পূর্ত দপ্তর। বুধবার রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার নবান্নের অলিন্দে ঘুরে সংস্কার কাজ পর্যালোচনা করেন। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে বাংলার প্রশাসনিক কাজকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা পাওয়া এই মহাকরণ সঠিক পরিকল্পনামতো সংস্কার করা হয়নি বলছেন তিনি।
তাঁর অভিযোগ, "পূর্ববর্তী সরকার বহু ক্ষেত্রে হেরিটেজ ভবন পুনরুদ্ধারের জন্য যে পদ্ধতি আছে তা মানেনি। কিন্তু নতুন সরকার চাইছে দেশের অন্য হেরিটেজ ভবনের মতোই নবান্নকে তার পুরনো ঐতিহ্যের ফিরিয়ে দিতে। আর সেই জায়গা থেকেই ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে রক্ষার দায়িত্ব আদানিদের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করছে বর্তমান সরকার।"
শুভেন্দু-সহ পাঁচ মন্ত্রী
পূর্তমন্ত্রী জানিয়েছেন, আপাতত মহাকরণের দুতলায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার পাঁচ সদস্যের বসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের জন্য বরাদ্দ থাকছে মোট তিনটি ঘর। এর মধ্যে একটি ঘরে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। বাকি দু’টি ঘর তাঁর নিরাপত্তারক্ষী এবং সঙ্গে থাকা অন্যান্য আধিকারিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও এই ভবনে বসবেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শরদ্বত মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, পর্যটন ও পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং পূর্তমন্ত্রী অজয় কুমার পোদ্দার । মন্ত্রীদের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং পুলিশের ডিজির জন্যও আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
এদিন পরিদর্শনের সময় দীর্ঘ কয়েক দশকের পুরনো এই ভবনের বর্তমান অবস্থা এবং সংস্কার কাজের অগ্রগতি নিয়ে মন্ত্রীর সামনে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন আধিকারিকরা। তবে কাজের হালহকিকত দেখতে গিয়ে কিছুটা ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী। তিনি জানতে পারেন, ভবনের একাংশের মেঝেতে থাকা বহু পুরনো ইউরোপীয় টাইলস ভেঙে সেখানে মার্বেল বসানো হয়েছে। এই ঘটনাতেই উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। পূর্তমন্ত্রীর কথায়, "যেদিন থেকে আমাদের সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, সেদিন থেকেই আমরা নিশ্চিত করেছি যাতে সমস্ত সংস্কারের কাজ ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অটুট রেখে করা হয়।" তাঁর স্পষ্ট বার্তা এই বক্তব্যকে মাথায় রেখেই সংস্কারের কাজ করতে হবে ।
দায়িত্বে অঞ্জন মিত্র
এই হেরিটেজ কাঠামোর প্রস্তাবিত সংস্কার ও ভোলবদলের দৌড়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে আদানি গোষ্ঠী। আগামী 24 সেপ্টেম্বর তাদের একটি প্রতিনিধি দলের মহাকরণ পরিদর্শনে আসার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যে আদানি গোষ্ঠীর তরফে স্থপতি অঞ্জন মিত্রকে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি ও তাঁর দল এই বিশাল হেরিটেজ ভবনের প্রাথমিক মূল্যায়ন এবং সংস্কারের রূপরেখা খতিয়ে দেখেছেন। পূর্ত দফতর সূত্রের খবর, রাইটার্সের ঐতিহ্যবাহী রূপ এবং প্রশাসনিক জাঁকজমক ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট আগ্রহী ওই শিল্পগোষ্ঠী।
নবান্ন সূত্রে খবর বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়র অঞ্জন মিত্রের নেতৃত্বে এই টিম কীভাবে এই কাজ করবে তা রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে বসে ঠিক করবে। সেখানেই ঠিক হবে কোন পথে হবে মহাকরণের সংস্কার। স্বাধীনতার আগের সময় থেকে মহাকরণের অনেক ছবি রয়েছে পূর্ত দফতরের আর্কাইভে। সেই ছবি ধরে ধরে পুরনো চেহারায় মহাকরণকে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ হবে বলছেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার।
নষ্ট হয়েছে ইতিহাস
আগামী 24 সেপ্টেম্বর এই বৈঠক থাকলেও রাজ্য পূর্ত দফতরের কাজ তরফ থেকে যে সংস্কারের কাজ এই মুহূর্তে চলছে তা সম্পূর্ণভাবে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে আগামী 10 অক্টোবরের মধ্যে। তারপর পুরো কাজটাই করবে আদানি গ্রুপ বলছেন মন্ত্রী।
এই সংস্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, পূর্ববর্তী সরকার সংস্কারের নামে এমন বহু জিনিসপত্র নষ্ট করেছে যার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। আর সেই জায়গা থেকে মহাকরণকে আবার পুরনো চেহারায় পৌঁছে দেওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু রাজ্য সরকারের আশা, তারা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে ।
নজরে 24 সেপ্টেম্বর
আদানি গোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের শীর্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মহাকরণ পরিদর্শন করে প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ সেরেছে। আগামী 24 তারিখে সংস্কারের পুরো দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। এবং এরপর আগামী 10 অক্টোবরের পর থেকে আদানি গোষ্ঠী পুরোপুরি সংস্কারের কাজে লেগে যেতে পারে বলেই খবর নবান্নে।
নবান্ন সূত্রে খবর, আদানি গোষ্ঠীর সংস্কার কাজের মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ হবে ভবনটির মূল ব্রিটিশ আমলের স্থাপত্যশৈলী, সম্মুখভাগ এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন। এছাড়াও নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এখানে ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী ত্রয়ী—বিনয়, বাদল ও দীনেশের স্মৃতিতে একটি বিশেষ মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্য সরকার আশাবাদী এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যটিকে পুরনো চেহারায় পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আদানি গ্রুপ। এখন দেখার দায়িত্ব পাওয়ার পর এই সংস্কারের কাজ কোন পথে এগোয়।