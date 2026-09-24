বাংলায় বিনিয়োগে আদানিদের চোখ বিদ্যুৎ-বন্দর-সড়ক-পর্যটনে

বাংলায় বিনিয়োগে আদানিদের চোখ বিদ্যুৎ-বন্দর-সড়ক-পর্যটনে
Adani Group Investment Plan for Bengal: হাসপাতালের বাইরে রাজ্যে আর কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করবে আদানি গোষ্ঠী, রইল সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : September 24, 2026 at 8:13 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: বাংলায় আদানি গোষ্ঠীর বিনিয়োগ শুধু একটি হাসপাতালেই আটকে থাকবে ? নবান্নের অন্দরের খবর, নিউ টাউনে প্রস্তাবিত ‘আদানি আরোগ্য মন্দির’-এর ভূমিপুজোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ, বন্দর, সড়ক এবং পর্যটন পরিকাঠামো নিয়েও রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে এই শিল্পগোষ্ঠীর ৷
বৃহস্পতিবার নিউ টাউনে 51.75 একর জমির উপর হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শহরে এসেছেন গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ৷ আর এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৷ সরকারি সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই রাজ্যের একাধিক মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগের রূপরেখা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হতে পারে ৷
নিউ টাউনের ওই নির্দিষ্ট জমিটি আদতে আদানি গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল ডেটা সেন্টার তৈরির জন্য ৷ নবান্ন সূত্রের খবর, ডেটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোগত বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল ৷ তাই জমির ব্যবহার বদলে সেখানে একটি বিশ্বমানের হাসপাতাল তৈরির পথে হেঁটেছে সংস্থাটি ৷
এই হাসপাতাল প্রকল্পের জন্য জমির চরিত্র বদল ও আনুষঙ্গিক ছাড় বাবদ রাজ্য সরকার প্রায় 1 হাজার 967 কোটি টাকার বিপুল রাজস্ব ছাড় দিচ্ছে ৷ নবান্নের হিসেব বলছে, এই প্রকল্প চালু হলে হাসপাতাল, আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও গবেষণা এবং চিকিৎসা পর্যটনের হাত ধরে রাজ্যের বার্ষিক আর্থিক সুবিধা বা ‘মনিটাইজড বেনিফিট’ দাঁড়াবে 4 হাজার 85 কোটি টাকারও বেশি ৷ যদিও এই অঙ্কটি আপতত সরকারের একটি পূর্বাভাস ৷ প্রকল্প পুরোদমে চালু হওয়ার পরই বাস্তবে এর আর্থিক সুফল কতটা মিলবে, তা স্পষ্ট হবে ৷
হাসপাতালের পাশাপাশি পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে একটি 1 হাজার 600 মেগাওয়াট ক্ষমতার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তেও বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছে আদানি গোষ্ঠী ৷ নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে আলোচনা এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে ৷ প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ, জমির পরিমাণ, উৎপাদিত বিদ্যুৎ কেনার শর্ত এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি ৷
তবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে আদানিদের অভিজ্ঞতা সুবিদিত ৷ আদানি পাওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে তাদের চালু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাই প্রায় 18 হাজার মেগাওয়াট ৷ পাশাপাশি, আদানি গ্রিন এনার্জির পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পও সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে ৷ তাই সাঁওতালডির প্রকল্পটি দিনের আলো দেখলে রাজ্যের বিদ্যুৎ মানচিত্রে তা একটি বড় সংযোজন হতে পারে ৷
শহরের যানজট কমাতে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলকাতার চারপাশে একটি রিং রোড তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বর্তমান সরকারের ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকারের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ইতিমধ্যে বহুবার এই রিং রোডের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন ৷ সূত্রের খবর, পরিকাঠামো উন্নয়নের এই রিং রোড প্রকল্পেও বিনিয়োগ করতে পারে আদানিরা ৷
অন্যদিকে, রাজ্যের বন্দর প্রকল্প নিয়েও নতুন করে আশার আলো তৈরি হয়েছে ৷ এর আগে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরির জন্য আদানি গোষ্ঠী নির্বাচিত হয়েছিল ৷ কিন্তু সেখানে জমি এবং রেল-সড়ক যোগাযোগের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে বর্তমান সরকার সেই প্রস্তাব বাতিল করে দাদনপাত্রবারে নতুন বন্দর গড়ার পরিকল্পনা করেছে ৷
নবান্ন সূত্রের দাবি, দাদনপাত্রবারের এই নয়া প্রকল্পের জন্য শীঘ্রই গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হবে ৷ জানা গিয়েছে, এই গ্লোবাল টেন্ডারেও অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী ৷ সেক্ষেত্রে এই প্রকল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে তারা ৷ সে ক্ষেত্রে বিনিয়োগের শর্ত এবং আনুষঙ্গিক পরিকাঠামো নিয়ে আরও একপ্রস্থ আলোচনা প্রয়োজন ৷ এছাড়া উত্তরবঙ্গে একটি বড়সড় পর্যটন পরিকাঠামো গড়ার লক্ষ্যে আদানি গোষ্ঠী ইতিমধ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা সেরে ফেলেছে বলে সরকারি সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ রয়েছে আদানি হেলথ সিটির পরিকল্পনাও ৷
আদানি গ্রুপ রাজ্যের এক প্রাক্তন আমলা এসকে থারেকে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে কাজকর্মের জন্য গঠিত দলে নিযুক্ত করেছেন ৷ মনে করা হচ্ছে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গৌতম আদানির বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক থেকেই অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হল এমন বিনিয়োগ টানা, যার মাধ্যমে বাংলায় বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয় ৷ তাই হাসপাতাল নির্মাণের গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্যে আদানিদের বিনিয়োগের রথ আর কোন কোন দিকে এগোয়, এই বৈঠকের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল ৷