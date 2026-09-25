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পাহাড়ের পর্যটনে নয়া চমক, কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে তৈরিতে আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী

Kurseong-Darjeeling Ropeway: প্রস্তাবিত রোপওয়ের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় 25 থেকে 30 কিলোমিটার। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং রুট হলে যাতায়াতের সময় অনেকটাই বাঁচবে ৷

Kurseong Darjeeling ropeway
কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ে তৈরিতে আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 11:45 AM IST

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কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের শিল্পচিত্রে বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে ৷ শুধু শিল্পই নয়, পাহাড়ের পর্যটনেও এবার নয়া দিগন্ত খুলে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলল। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রোপওয়ে তৈরির প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাল আদানি গোষ্ঠী। কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। নবান্ন সূত্রের খবর, এদিনের হাইপ্রোফাইল বৈঠকে পাহাড়ের বুকে মেগা প্রজেক্ট নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

সব মিলিয়ে প্রস্তাবিত রোপওয়ের দৈর্ঘ্য হতে চলেছে প্রায় 25 থেকে 30 কিলোমিটার। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত এই রুট তৈরি হলে পর্যটকদের যাতায়াতের সময় যেমন বাঁচবে, তেমনই পাহাড়ের অর্থনীতিতেও জোয়ার আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে প্রকল্পের রুট ঠিক কোন দিক দিয়ে যাবে, কোথায় কোথায় স্টেশন থাকবে, ঠিক কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এবং কত টাকা লগ্নি হবে, তার কোনও চূড়ান্ত রূপরেখা এখনও স্থির হয়নি। নবান্ন সূত্রে খবর, সরকারি স্তরে প্রকল্পটি সিলমোহর পেলে তবেই নিয়ম মেনে আন্তর্জাতিক টেন্ডার বা দরপত্র ডাকা হবে। প্রশাসনের একাংশের মতে, ওই দরপত্রে অংশ নেওয়ার বিষয়ে রীতিমতো প্রস্তুত আদানি গোষ্ঠী।

উত্তরাখণ্ডে শোনপ্রয়াগ থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত দেশের অন্যতম কঠিন রোপওয়ে প্রকল্পের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই নিজেদের ঝুলিতে পুড়েছে আদানি এন্টারপ্রাইজেস। হিমালয়ের দুর্গম পরিবেশে কাজ করার সেই অভিজ্ঞতাই দার্জিলিংয়ের প্রস্তাবিত রোপওয়ে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়াচ্ছে ৷ প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, পাহাড়ের এই সম্ভাব্য প্রকল্প নিয়ে খোদ গৌতম আদানি ব্যক্তিগতভাবে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যে আদানির কর্মসূচি নিয়ে রাজ্যবাসী চোখ ছিল। সকালে নিউটাউনে 'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর আনুষ্ঠানিক ভূমিপুজোতে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি। রাজ্যে মেগা বিনিয়োগের বার্তা দিয়ে সেখানেই তিনি ঘোষণা করেন, "2035 সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী আদানি গোষ্ঠী।" তাঁর এই বক্তব্য রাজ্যের শিল্পমহল এবং বেকার যুবসমাজের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ এত বিপুল অঙ্কের লগ্নি এলে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

নিউটাউনের অনুষ্ঠানে বন্দর, লজিস্টিকস, সড়ক, সেতু, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন থেকে শুরু করে সিমেন্ট কারখানা এবং হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টার— একাধিক ক্ষেত্রে লগ্নি করার কথা এদিন উঠে এসেছে আদানির কথায়। সেই সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাতেই রোপওয়ের প্রসঙ্গটিও বেশ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেন তিনি। সকালে এই ঘোষণার পরেই দুপুরে 'সৌজন্য' ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিনিধিস্তরের বৈঠক করেন গৌতম আদানি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে রাজ্যের সার্বিক শিল্প পরিস্থিতি এবং দার্জিলিং রোপওয়ের মতো নির্দিষ্ট মেগা প্রকল্প নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়।

জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপ করতে রাজি নয় আদানি গোষ্ঠীও। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ঠিক কোন পথে রোপওয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে নিজেদের মতো করে একটি প্রাথমিক সমীক্ষা ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে রাজ্য সরকার। যদিও সরকারিভাবে এখনও কোনও সংস্থাকে এই সমীক্ষার বরাত দেওয়া হয়নি। প্রশাসন যদি এই রোপওয়ে বাস্তবায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও কাঠামোগত ধাপ পেরোতে হবে। প্রথমেই তৈরি করতে হবে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর।

পাহাড়ের পরিবেশ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাই এই ধরনের মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে জমির ব্যবস্থা করা, পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা যাচাই করা এবং সর্বোপরি আর্থিক সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হবে। এই সমস্ত ছাড়পত্র মেলার পরেই টেন্ডারের মাধ্যমে উপযুক্ত নির্মাণকারী সংস্থা বেছে নেওয়ার কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার।

কেমন হতে পারে এই রোপওয়ে ? নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত এর কারিগরি নকশা প্রকাশ্যে না এলেও ধারণক্ষমতা নিয়ে প্রাথমিক একটি হিসেব কষা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং কেবিনের আয়তনের ওপর নির্ভর করে এই রোপওয়েতে প্রতি ঘণ্টায় 800 থেকে 1800 জন যাত্রীকে অনায়াসে পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এমনিতেই পর্যটনের মরশুমে দার্জিলিং এবং কার্শিয়াংয়ের রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত যানজট লেগেই থাকে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় পর্যটকদের। রোপওয়ে চালু হলে আকাশপথে পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি খুব দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

দার্জিলিঙে রোপওয়ে তৈরি হলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই শৈলশহরের আকর্ষণ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। অনেকেই মনে করছেন, বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্রের ধাঁচেই দার্জিলিংকে সাজিয়ে তোলার এটি একটি বড় পদক্ষেপ। পাশাপাশি এই প্রকল্পকে কেন্দ্র করে স্থানীয় স্তরে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। দিন কয়েক আগেই ইটিভি ভারতের তরফ থেকে এই রোপওয়ে প্রকল্প নিয়ে খবর করা হয়েছিল। আগামী দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে তা যদি আদানি গোষ্ঠীর হতে যায়, তার রাজ্যের জন্য একটা বড় প্রকল্প হতে চলেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

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