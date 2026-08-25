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বর্গফুটের দাম হাজার হাজার টাকা, তবু এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার ! কালিকাপুর যেন 'অন্যগ্রহ'

বাইরে থেকে দেখলে কালিকাপুর যেন দক্ষিণ কলকাতার উন্নয়নের চকচকে মুখ। কল খুললে জল আসে, কিন্তু সেই জল খাওয়া যায় না ! মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷

Acute drinking water
দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এলাকা (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2026 at 9:42 PM IST

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কলকাতা, 25 অগস্ট: বাইপাস ঘেঁষে বদলে গিয়েছে দক্ষিণের শহুরে মানচিত্র । মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একের পর এক বহুতল । কোথাও মেট্রোর ছুটে চলা, কোথাও ঝাঁ চকচকে শপিং মল । হাত বাড়ালেই হাসপাতাল, রেস্তরাঁ, বাজার, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর । চওড়া রাস্তা, আলোয় মোড়া আবাসন, চারপাশে আধুনিক নাগরিক জীবনের যাবতীয় আয়োজন ।

এলাকাটি কলকাতা পুরনিগমের 106 নম্বর ওয়ার্ডের অধীন ৷ বাইরে থেকে দেখলে কালিকাপুর যেন দক্ষিণ কলকাতার উন্নয়নের চকচকে মুখ । অথচ সেই মুখের আড়ালেই বছরের পর বছর ধরে জমে রয়েছে এক অদ্ভুত আক্ষেপ, কল খুললে জল আসে, কিন্তু সেই জল খাওয়া যায় না !

বাইপাসের ধার ঘেঁষে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তার পাশে এখানে ফ্ল্যাটের দাম বর্গফুটে প্রায় 7-8 হাজার টাকা । ভিতরের দিকে গেলেও দাম কম নয়, প্রায় 6-7 হাজার টাকা বর্গফুট । রুবি মোড় পেরিয়ে অভিসিক্তা, কালিকাপুরের দিকে এগোলেই চোখে পড়ে আকাশছোঁয়া আবাসনের সারি । নতুন-পুরনো মিলিয়ে গড়ে উঠেছে একাধিক অভিজাত পাড়া । অথচ সেই আবাসনের বাসিন্দাদেরই অভিযোগ, পরিস্রুত পানীয় জল এখনও অধরা ।

বর্গফুটের দাম হাজার হাজার টাকা, তবু এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার ! কালিকাপুর যেন 'অন্যগ্রহ' (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের দাবি, কালিকাপুর ও বাইপাস সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রায় 12-15 হাজার মানুষ এখনও পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবার বাইরে । বাড়ির কল থেকে জল এলেও তা নিয়ে নিশ্চিন্ত নন তাঁরা । কোথাও জল হলদেটে, কোথাও কালচে । জলে অতিরিক্ত আয়রনের অভিযোগ । সেই জল দিয়ে বাসন মাজলে কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে । কাপড় ধুলে নষ্ট হচ্ছে । রান্না করতেও অনেকে দ্বিধায় ভুগছেন । পান করার প্রশ্নই ওঠে না ।

অভিজাত এলাকার এই জল 'সঙ্কট' সবচেয়ে স্পষ্ট স্টেট ব্যাঙ্ক পার্ক, গীতাঞ্জলি পার্ক, রূপাঞ্জলী পার্ক-সহ সংলগ্ন পাড়াগুলিতে । পরিস্রুত পানীয় জলের বদলে ভরসা ভূগর্ভস্থ জল । বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে গভীর নলকূপ । কিন্তু বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেখানেও সমস্যা ক্রমশ বাড়ছে । কোথাও জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপের জায়গা বদলাতে হচ্ছে । আবার কোথাও গভীর নলকূপের জলেও আয়রনের আধিক্য । ফলে 'জল আছে', এই কথাটাই যেন এখানে অর্ধসত্য। জল রয়েছে, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য জল নেই !

বিশ্বনাথ দে-র অভিজ্ঞতা আরও তীব্র । তাঁর কথায়, "জলে থালা-বাসন মাজলেই কালো হয়ে যায় । এই জল খেতে পারি না । 50 টাকা দিয়ে ড্রামের জল কিনতে হয় । কখনও কালো, কখনও হলুদ জল বেরোয় । কাপড়ও নষ্ট হয়ে যায় । মিষ্টি জল একেবারেই দেওয়া হয় না ।"

প্রায় 10 বছর ধরে এলাকায় রয়েছেন বিশ্বনাথ । তাঁর প্রশ্ন, এত বছর ধরে কেন পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল না ? কল থেকে জল এলেও তা যদি পান করা না যায়, তা হলে সেই জল সরবরাহের অর্থই বা কী, প্রশ্ন তাঁর । স্থানীয় বাসিন্দা বিনায়ক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, সমস্যাটি কোনও নতুন বিষয় নয় । বহু বছর ধরে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দরবার করেছেন তাঁরা । তাঁর কথায়, "2014 সালে মাত্র সাত দিনের জন্য পরিস্রুত পানীয় জল পেয়েছিলাম । সেই জল খাওয়া যেত । তার পর আর কোনও দিন পাইনি । কেন বন্ধ হয়ে গেল, জানি না ।"

drinking water crisis
জল পড়ে কিন্তু ব্যবহার করা যায় না (নিজস্ব চিত্র)

শুধু অভিযোগ জানিয়ে থেমে থাকেননি তাঁরা । পুরসভার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানেও বিষয়টি তোলা হয়েছিল বলে জানান বিনায়ক । সেখানে দু'বছরের মধ্যে সমস্যা মিটবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তাঁর কটাক্ষ, "সেই দু'বছর এখনও শেষ হচ্ছে না ।"

এখন বাড়িতে বাড়িতে ফিল্টারই ভরসা । রান্না থেকে পানীয়, যতটা সম্ভব জল পরিস্রুত করে ব্যবহার করছেন বাসিন্দারা । কিন্তু তাতেও আয়রনের সমস্যা পুরোপুরি কাটছে না বলে অভিযোগ । তার উপর ফিল্টারের খরচ, রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং আলাদা করে পানীয় জল কেনার খরচ, সবমিলিয়ে বাড়ছে সংসারের বোঝা ।

স্থানীয় বাসিন্দা পার্থ হালদারের বক্তব্য, "আমাদের এখানে পানীয় জল বলে কিছু নেই । ডিপ টিউবওয়েলের জলই ভরসা । আগের সরকার জল দেওয়ার কথা বলেছিল । দেয়নি । এই জল আয়রনযুক্ত । তাই বোতলবন্দি জল কিনে খেতে হয় ।"

একই সুর এলাকার আর এক বাসিন্দা মেঘনাথ নস্করের ৷ বললেন, "বহু দিন ধরে আমরা পানীয় জলের সমস্যার কথা বলে আসছি । আজও সুরাহা হল না । এই জলে থালা-বাসন, কাপড় নষ্ট হচ্ছে । এবার নতুন সরকার যদি বিষয়টি আন্তরিক ভাবে দেখে তাহলে আমরা উপকৃত হই ।"

তবে কালিকাপুরের জল-সমস্যা শুধু পানীয় জলের সংকট নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দ্রুত নগরায়ণের একটি বড় প্রশ্নও । একের পর এক বহুতল উঠছে, আবাসনের দাম বাড়ছে, নতুন রাস্তা ও পরিবহণ ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে । কিন্তু সেই উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাগরিক পরিষেবা কতটা এগোচ্ছে ?

বর্গফুটের দাম হাজার হাজার টাকা, তবু এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার ! কালিকাপুর যেন 'অন্যগ্রহ' (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের প্রশ্ন, যে এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনতে বর্গফুটে ছ'হাজার, সাত হাজার, আট হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হচ্ছে, সেই এলাকার বাসিন্দাকে কেন প্রতিদিন পানীয় জল কিনতে হবে ? আরও বড় প্রশ্ন ভূগর্ভস্থ জল নিয়েও । দীর্ঘদিন ধরে গভীর নলকূপের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকলে ভবিষ্যতে জলস্তর আরও নামবে কি না, সেই আশঙ্কাও রয়েছে । এখন যে জল কোনও রকমে ব্যবহার করা যাচ্ছে, আগামী দিনে সেটুকুও থাকবে কি না, তা নিয়েও চিন্তিত অনেকে ।

বাইরে থেকে কালিকাপুরের ছবি তাই উন্নত, আধুনিক এবং ঝকঝকে । বাইপাস দিয়ে ছুটছে গাড়ি । মেট্রো স্টেশন থেকে যাত্রীরা ফিরছেন । বহুতলের বারান্দায় আলো জ্বলছে । শপিং মলে ভিড় । হাসপাতালের সামনে গাড়ির লাইন । সব মিলিয়ে আধুনিক শহরের ছবি ।

কিন্তু সেই ছবিরই অন্য প্রান্তে, কোনও একটি বাড়িতে কল খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক গৃহবধূ । জল পড়ছে । কিন্তু সেই জল দিয়ে রান্না করা যাবে না, বাসন মাজা যাবে না, কাচা যাবে না কাপড়ও !

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে বলব একটু ধৈর্য্য ধরুন ৷ কারণ, গত 15 বছর তৃণমূলের সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কোনও কাজ করেনি ৷ এমনকী পরিস্রুত পানীয় জলের মতো পরিষেবা থেকেও ওরা মানুষকে বঞ্চিত করে রেখেছিল ৷"

নিজের বিধানসভা এলাকার পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে শুরু থেকেই তিনি যে ওয়াকিবহাল তা জানিয়ে শর্বরী এও বলেন, "দায়িত্ব নেওয়ার এক মাসের মধ্যে পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে পুরসভার সঙ্গে কথা বলেছি ৷ বাইপাসের ধারে ওভার হেড বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা চূড়ান্ত ৷ আগামী গ্রীষ্মের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ স্থানীয়দের বলব, এতদিন কষ্ট করেছেন, আগামী গ্রীষ্মের আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ৷ তার মধ্যে সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে ৷"

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UPSCALE AREA OF ​​SOUTH KOLKATA
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KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
কালিকাপুরে জলের জন্য হাহাকার
ACUTE DRINKING WATER

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