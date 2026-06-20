হাইকোর্টের দ্বারস্থ মিমি চক্রবর্তী, 'সুরক্ষা' চেয়ে আবেদন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের

হাইকোর্টের দ্বারস্থ মিমি চক্রবর্তী, 'সুরক্ষা' চেয়ে আবেদন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের
কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ৷ জানা গিয়েছে, তিনি সুরক্ষা চেয়ে এই আবেদন করেছেন ৷
Published : June 20, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: সুরক্ষা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ টলি অভিনেত্রী, প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে আগামী সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। বনগাঁর বিজেপি নেতা তনয় শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী।
প্রসঙ্গত, গত 25 জানুয়ারি বনগাঁ পুরসভার নয়া গোপালগঞ্জ যুবক সংঘের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। রাত পৌনে বারোটা নাগাদ তিনি মঞ্চে ওঠেন। অভিযোগ, মিমির গানের মাঝেই ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা তনয় শাস্ত্রী হঠাৎ স্টেজে উঠে পড়েন। গান থামিয়ে মিমিকে মঞ্চ থেকে নেমে যাওয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। জনসমক্ষে এমন আচরণের জেরে চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করেন মিমি। ঘটনার পরপরই বনগাঁ থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন।
মিমির করা লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পেয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তনয় শাস্ত্রী। শুধু তাই নয়, জেল থেকে বেরিয়ে তনয় শাস্ত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে 20 লক্ষ টাকার মানহানির মামলাও দায়ের করেন। তনয় শাস্ত্রী দাবি করেন, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাঁকে অন্যায়ভাবে মামলায় জড়ানো হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে মিমি চক্রবর্তী সাংসদ ছিলেন ৷ সেই প্রভাবেই তাঁকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়।
তারপর থেকে অভিযুক্ত জ্যোতিষী বেশকিছুদিন জেল হেফাজতে ছিলেন ৷ বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে মিমি বনগাঁ মহকুমা আদালতে এসে গোপন জবানবন্দি দিয়েছিলেন । কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী জামিনে মুক্তি পান । বর্তমানে রাজ্যে পালা বদলের পর তিনি নতুন করে ন্যায়বিচারের আশায় পুলিশ সুপার ও বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। জ্যোতিষী তনয় শাস্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে সেদিন বলেছিলেন, তিনি সহজে মিমি চক্রবর্তীকে ছেড়ে দেবেন না । তৎকালীন শাসকদলে থাকার সুযোগ নিয়ে তিনি অন্যায় আচরণ করেছিলেন । সরকার বদল হতে এবার সেই অন্যায়ের বিচার চান বলে জানান তনয় শাস্ত্রী ৷
পাল্টা মিমি চক্রবর্তীও তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠান। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই রাজ্যে বদল হয়েছে শাসকদলের। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতেই এবার সুরক্ষা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী ৷