অসুস্থতা কাটিয়ে সুন্দরবনে মহাগুরু, গদখালি থেকে লঞ্চে মিঠুন; সঙ্গী বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর

অসুস্থতা কাটিয়ে সুন্দরবনে মহাগুরু, গদখালি থেকে লঞ্চে মিঠুন; সঙ্গী বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর
Mithun Chakraborty Sundarbans Visit: সম্প্রতি মিঠুন চক্রবর্তী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ৷ শনিবার তিনি সুন্দরবনে আসেন একদিনের সফরে ৷ কেন এই সফর, তা জানা যায়নি ৷
Published : September 12, 2026 at 8:57 PM IST
গোসাবা, 12 সেপ্টেম্বর: একদিনের সফরে সুন্দরবনে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী ৷ শনিবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবার গদখালি ঘাট থেকে লঞ্চে চেপে সুন্দরবনের উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন গোসাবা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর ৷ পাশাপাশি এই সফরে ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও ।
মিঠুনের এই সুন্দরবন সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তৈরি হয়েছে ব্যাপক কৌতূহল ৷ এদিন সকাল থেকেই গদখালি ঘাটে ছিল বিশেষ তৎপরতা ৷ নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী গদখালি থেকে লঞ্চে ওঠেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সেখান থেকেই সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি ৷ একদিনের এই সফরে সুন্দরবনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন বলে খবর ৷
বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে এই সফরে ছিলেন গোসাবার বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্কর ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবে এই সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক গুরুত্বও তৈরি হয়েছে ৷ সুন্দরবনের গোসাবা এলাকা বরাবরই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ৷ নদী, খাঁড়ি, জঙ্গল, পর্যটন, মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা থেকে শুরু করে ভাঙন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ— বহু সমস্যার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের ৷ এই পরিস্থিতিতে বিজেপির অন্যতম পরিচিত মুখ মিঠুন চক্রবর্তীর সফর নতুন করে নজর কেড়েছে ৷
সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী ৷ চিকিৎসাধীন থাকার পর সুস্থ হয়ে ফের সক্রিয় হয়েছেন তিনি ৷ আর সুস্থ হওয়ার পরই সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় তাঁর এই একদিনের সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
অভিনেতা হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিনের ৷ বাংলা তথা সারা দেশের মানুষের কাছে তিনি ‘মহাগুরু’ হিসেবেই পরিচিত ৷ রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর জনপ্রিয়তাকে সাংগঠনিক কাজেও ব্যবহার করেছে বিজেপি ৷ বিভিন্ন সময়ে দলের কর্মসূচি, সভা ও প্রচারে তাঁকে দেখা গিয়েছে ৷
সুন্দরবনে বর্ষাকালে নদী ও সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, বাঁধ ভাঙন, নদীভাঙন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা, চিকিৎসা পরিষেবার সীমাবদ্ধতা এবং কর্মসংস্থানের অভাব— প্রতিনিয়ত এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি হতে হয় প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের ৷ পাশাপাশি সুন্দরবনের পরিবেশ এবং রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ ফলে মিঠুনের এই সফরে সুন্দরবন সংক্রান্ত কোনও বিষয় সামনে আসে কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে ৷
অন্যদিকে, তাঁর সঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বিকর্ণ নস্করের উপস্থিতি নিয়েও রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। দলের সাংগঠনিক বিষয় থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যা—কোনও বিষয় নিয়ে কি আলোচনা হবে ? সুন্দরবনের মানুষের জন্য কোনও বার্তা দেবেন কি মহাগুরু ? নাকি নিছক একদিনের সফরেই সীমাবদ্ধ থাকবে তাঁর এই যাত্রা ? এখন সেই প্রশ্নই ঘুরছে রাজনৈতিক মহলে ৷ তবে আপাতত কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য বা নির্দিষ্ট কর্মসূচির কথা সামনে আসেনি ৷