মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি অ-ভারতীয়দের জন্য মিছিল করছেন ? SIR প্রতিবাদে কটাক্ষ মিঠুনের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি অ-ভারতীয়দের জন্য মিছিল করছেন ? SIR প্রতিবাদে কটাক্ষ মিঠুনের
এদিন রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এর প্রতিবাদে মিছিল করেছে তৃণমূল ৷ এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে আক্রমণ করলেন মিঠুন ৷
Published : November 4, 2025 at 8:52 PM IST
বালুরঘাট, 4 নভেম্বর: বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের খুশি করতেই কি এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ? কাদের জন্য এই প্রতিবাদ মিছিল, অভারতীয়দের জন্য ? প্রশ্ন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীর ৷ এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে বিজেপির কর্মিসভা করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মিঠুন চক্রবর্তী ৷
মঙ্গলবার থেকে 9টি রাজ্য ও 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআর শুরু হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গও ৷ এই প্রসঙ্গে অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "যাঁরা ভারতীয় নয়, তাঁদের জন্য কি প্রতিবাদ মিছিল ? নির্বাচন কমিশন বা বিজেপি কেউই তো বলেনি ৷ যে সব হিন্দুরা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে এসেছেন, তাঁদের আশ্রয় দেওয়া হবে ৷ নাগরিকত্ব দেওয়া হবে ৷ তাঁদের ভোটার করা হবে ৷"
তিনি আরও জানান, এমনকী ভারতের যে মুসলিমরা, তাঁরাও ভোট দেবেন ৷ মিঠুনের প্রশ্ন, "এছাড়া যাঁরা অ-ভারতীয়, বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদের জন্য কি এই মিছিল ? কী বার্তা দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী ? বাংলাদেশকে কি কোনও বার্তা দিতে চাইছেন ? দেখুন, আমরা আপনাদের দেশের জন্য লড়ছি ৷ আমরা তৈরি, আপনারা চলে আসুন ৷"
2026 সালের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবং বর্তমান এসআইআর আবহে বালুরঘাটের রবীন্দ্রভবনে এদিন বিজেপির রুদ্ধদ্বার কর্মিসভা হয় ৷ এই সভায় যোগ দিতে এদিন বালুরঘাটে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, মিঠুন চক্রবর্তী এদিন বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে বিজেপি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "কর্মীদের সভায় কী আলোচনা হয়েছে, তা দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷" এ বিষয়ে কিছু না-বললেও কর্মী সভায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে থাকতে বলেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, এদিন জেলায় 'মিঠুন যোদ্ধা' নামে একটি whatsapp গ্রুপ খোলা হয় ৷ যাতে যে কোনও পরিস্থিতিতে, খবর পাওয়া মাত্র বিজেপি কর্মীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় বা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রতিবাদ মিছিলকে কটাক্ষ করেন মিঠুন ৷ রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর দাবি, এই মৃত্যুগুলি শুধুমাত্র এসআইআর নিয়ে ভুল প্রচারের জন্য হচ্ছে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ মিঠুন চক্রবর্তী বলে জল্পনা ছড়িয়েছে ৷ এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে, বিজেপিই ঠিক করবে, কাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে ৷ এটা বিজেপি নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দিন ৷"