FIR খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে পরমব্রত

FIR খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে পরমব্রত
দায়ের হওয়া এফআইআর (FIR) খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের কাছে আবেদন জানিয়েছেন পরমব্রত ।
Published : May 27, 2026 at 9:46 AM IST
কলকাতা, 27 মে: এফআইআর খারিজের আবেদন করে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ৷ জানা গিয়েছে, আগামী শুক্রবার তাঁর মামলার শুনানি হতে পারে অবকাশকালীন বেঞ্চে ৷
জানা গিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর (FIR) খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের গরমের ছুটির অবকাশকালীন বেঞ্চের কাছে আবেদন জানিয়েছেন অভিনেতা । আগামী শুক্রবার তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে ।
2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে কয়েকদিন আগে কলকাতার গড়িয়াহাট থানায় অভিনেতা পরমব্রত এবং অভিনেত্রী স্বস্তিকা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় । 21-এর নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার প্রসঙ্গও টেনে আনা হয় অভিযোগে ৷ আইনজীবী জয়দীপ সেন নামে এক ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ।
পুলিশ পরে সেটাকে জামিন অযোগ্য ধারায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 109 (প্ররোচনা) ও 153 (A) (ঘৃণা ছড়ানো) ধারায় এফআইআর দায়ের করে । সেই মামলায় পরমব্রত এবং স্বস্তিকাকে তলবও করা হয়েছিল ৷ স্বস্তিকা থানায় হাজিরা দিলেও পরমব্রত সেই তলব এড়িয়ে গিয়েছিলেন ৷ এবার সেই অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় এই অভিনেতা ৷
2021 সালের 2 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন, "আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক ।" এই বক্তব্য আসলে হিংসা ছড়ানোর জন্য উস্কানিমূলক বক্তব্য বলে অভিযোগ করেন আইনজীবী । আগামী শুক্রবার বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানি হবে বলে খবর ।