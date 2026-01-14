ETV Bharat / state

বয়স্ক-অসুস্থদের রেহাই দিন ! SIR শুনানিতে হাজিরা দিয়ে কমিশনের কাছে আর্জি দেবের

দেবের প্রশ্ন, "SIR যদি হওয়ারই ছিল, তা এক বছর আগে হয়নি কেন ? নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কেন এটা শুরু হবে ?"

এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিলেন দেব (নিজস্ব চিত্র)
Published : January 14, 2026 at 3:54 PM IST

কলকাতা, 14 জানুয়ারি: এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিলেন বাংলার সুপারস্টার তথা সাংসদ দেব । বুধবার যাদবপুরের শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে ভোটের আগে তড়িঘড়ি বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ক্ষোভ ধরা পড়ল তাঁর গলায় ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে দেবের অনুরোধ, বয়স্ক ও অসুস্থদের যেন শুনানি কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো না-হয় ৷

বুধবার যাদবপুরের কাটজুনগর স্বর্ণমন্দির বিদ্যাপীঠে শুনানিতে ডাকা হয় দেব (দীপক অধিকারী)-কে ৷ শুনানিতে তিনি আসছেন - এই খবর নিমেষে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । আর তারপরই সেখানে থিকথিকে ভিড় হয় অনুরাগীদের । নোটিশ অনুযায়ী, বুধবার বেলা 12টায় আসার কথা থাকলেও দেব শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন বেলা সাড়ে 12টায় । শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে তিনি ছিলেন ঠিক 10 মিনিট ।

কী হল শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে ? তা জানতে চাওয়া হলে দেব হালকা মেজাজে বলেন, "ভিতরে অনেকগুলি ছবি তুললাম, অনেকগুলি অটোগ্রাফ দিলাম । আর কিছু কাগজে সই করলাম ।" এরপরই ভোটের আগে এসআইআর করা নিয়ে ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, "SIR যদি হওয়ারই ছিল, তা এক বছর আগে হয়নি কেন ? নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কেন এটা শুরু হবে ? সবাই জানে, বাংলায় নির্বাচন 2026-এ হবে । SIR এক বছর আগে শুরু হল না কেন, এটা সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমার প্রশ্ন । এত কম সময়ের মধ্যে কেন SIR করা হচ্ছে ?"

ক্ষোভের সুরে দেব আরও বলেন, "আমি তো সব ফর্ম ঠিকভাবে ফিল-আপ করেছিলাম । তাও কেন আমাকে ডেকে পাঠানো হল, তা জানি না । তবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমি আজ এসআইআর-এর এখানে এলাম । আমি চাইলে নাও আসতে পারতাম । চিঠি লিখে দিতে পারতাম । কিন্তু আমি তা করিনি । আমি কারওকে দোষারোপ করতে চাইছি না । কিন্তু আমি 2011 থেকে ভোট দিচ্ছি । তাহলে কী আমার ওই ভোটগুলির ভ্যালিডিটি থাকল না !"

অভিনেতা-সাংসদের মতে, "রাজনৈতিক নেতাদের নিজের জীবন থেকে হেনস্তা শব্দটাই সরিয়ে দেওয়া উচিত । কারণ এই দল করলে অন্য দল হেনস্তা করবে । আবার অন্য দল করলে অপর কোনও দল হেনস্তা করবে । এটা এখন নিউ নরম্যাল হয়ে গিয়েছে ।"

শুনানি চলাকালীন বাংলার সুপারস্টারের একটাই দাবি, "অনেক বয়স্ক, অসুস্থ মানুষকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে । তাঁদের যেন এসব থেকে রেহাই দেওয়া হয় । আমি সাংসদ হিসেবে না, সাধারণ মানুষ হিসেবে ইলেকশন কমিশনকে অনুরোধ জানাব, তারা যেন বয়স্ক, অসুস্থ, যাঁরা সিঁড়ি চড়তে পারেন না, হাঁটতে পারেন না, তাঁদের জন্য যদি বাড়িতে পুরো প্রক্রিয়াটার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে ভালো হয় ।"

উল্লেখ্য, এর আগে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামীকেও এসআইআর-এর শুনানিতে ডাকা হয়েছে । শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাজিরা দিতে পারেননি জয় গোস্বামী ।

