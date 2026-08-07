মৌসুমী বায়ু সক্রিয়, দক্ষিণবঙ্গে চারদিন দুর্যোগের সতর্কতা

মৌসুমী বায়ু সক্রিয়, দক্ষিণবঙ্গে চারদিন দুর্যোগের সতর্কতা
শ্রাবণের শেষ লগ্নে বর্ষণের ঘনঘটা রাজ্যে ৷ কোথাও ভারী তো কোথাও মাঝারি থেকে হালকা, বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে বিভিন্ন জেলায় ৷
Published : August 7, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 9:14 AM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: আগামী চারদিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ঘূর্ণাবর্ত এবং সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে রাজ্যে প্রচুর জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে । এর জেরেই আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির দাপট বজায় থাকবে রাজ্যে । দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।
আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 30 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ 24 পরগনায় 7 থেকে 11 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে । সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । শনিবার 8 অগস্ট শনিবারও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে । 9 অগস্ট রবিবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস । 10 থেকে 12 অগস্ট অর্থাৎ, সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে । এরপর থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে ।
উত্তরের আবহাওয়ার হালচাল
উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে । শনিবার ওপরের পাঁচটি জেলার চারটি অর্থাৎ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
পরশু 9 অগস্ট রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এদিন দুই দিনাজপুর এবং মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 03.04 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 99 এবং সর্বনিম্ন 92 শতাংশ ।