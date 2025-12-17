ETV Bharat / state

মেসি-কাণ্ড, মাথা নত মানুষের কাছেই; পুলিশি গাফিলতি মেনেও বিজেপিকে ‘আয়না’ দেখালেন অভিষেক

মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে যুবভারতীর বিশৃঙ্খলার ঘটনায় প্রশাসনিক দায় স্বীকার করে নিয়ে অভিষেক স্পষ্ট বার্তা, ভুল হলে মাথা নত একমাত্র মানুষের কাছেই, দিল্লির নেতাদের কাছে নয়।

ABHISHEK ON YUVA BHARATI INCIDENT
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 17, 2025 at 9:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতীতে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠান ঘিরে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় প্রশাসনিক দায় স্বীকার করে নিল বাংলার শাসক দল। বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানালেন, এই ঘটনা রাজ্যের কাছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত ৷ তবে ভুল শুধরে নিতে রাজ্য সরকার যে নজিরবিহীন তৎপরতা দেখিয়েছে, তা মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ভুল হলে মাথা নত একমাত্র মানুষের কাছেই করা হবে, দিল্লির নেতাদের কাছে নয়।

যুবভারতীর ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন কোনও রাখঢাক করেননি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি জানান, আয়োজক বা পুলিশ—যারই গাফিলতি থাক, রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি ৷ ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়েছেন ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ইস্তফা গ্রহণ থেকে শুরু করে পুলিশ কমিশনার ও ডিজিপি-কে শোকজ- হয়েছে সবই ৷ রাজ্য প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে 'নজিরবিহীন' বলে দাবি করেন অভিষেক টেনে আনেন রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ ৷ তাঁর কটাক্ষ, গত কয়েক দশকে অগণিত দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেলেও কখনও কোনও রেলমন্ত্রীকে কখনও প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়নি। সেখানে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন, রাজ্য প্রশাসন দায় এড়ায় না।

মেসি-কাণ্ডে পুলিশি গাফিলতি মেনে নিলেন অভিষেক (ইটিভি ভারত)

মেসির মতো বিশ্বজয়ী তারকাকে সময়ের আগে মাঠ ছাড়তে হয়েছে, যা নিয়ে সাধারণ দর্শকদের ক্ষোভকে 'স্বাভাবিক' বলেই মেনে নিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, "মানুষ তিল তিল করে টাকা জমিয়ে টিকিট কেটেছিলেন ৷ কিন্তু গুটিকয়েক লোকের হঠকারিতায় সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে । এতে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে ঠিকই, তবে এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা যাতে রাজনীতি না-করতে পারে, সে বিষয়েও সতর্ক করেন তিনি। তাঁর কথায়, যারা এই ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে, তারা আদতে বাংলার বদনাম চাইছে । তদন্ত চলছে এবং দোষীদের রেয়াত করা হবে না ৷"

প্রশাসনিক ব্যাখ্যার পরেই রাজনৈতিক ইস্যুতেও বিজেপি-কে তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক । খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ এবং 'অনুপ্রবেশ' তত্ত্ব নিয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করেন তিনি। অভিষেকের যুক্তি, বিজেপি প্রচার করেছিল বাংলায় নাকি দেড় কোটি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী রয়েছে । অথচ নির্বাচন কমিশনের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক নিয়মেই 1.5 থেকে 2 শতাংশ নাম (মূলত মৃত বা স্থানান্তরিত) বাদ পড়েছে । বিজেপির দাবি যে ভিত্তিহীন, তা কমিশনের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, যে ভোটারদের ভোটে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন, আজ হঠাৎ করে তাঁরা অবৈধ হয়ে গেলেন কী করে ? ভোটাররা যদি অবৈধ হন, তবে তো অমিত শাহ-নরেন্দ্র মোদিদের পদও অবৈধ।

এসআইআর (SIR)-এর নামে বিএলও-দের উপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন অভিষেক। ডানকুনির উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, একজন জ্যান্ত কাউন্সিলরকে ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে, যা প্রক্রিয়ার গলদকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রকে পাল্টা প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে তিনি জানতে চান, বাংলায় যদি অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, তবে খাস দিল্লিতে কীভাবে বিস্ফোরণ হয় বা পাহেলগাঁয়ে জঙ্গিরা ঢোকে কী করে ? সেখানে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় নেই। ব্যর্থতার পরেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

TAGGED:

MESSI CHAOS AT YUBA BHARATI
TMC LEADER ABHISHEK BANERJEE
VANDALISM AT MESSI EVENT
যুবভারতীতে মেসিকাণ্ড
ABHISHEK ON YUVA BHARATI INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.