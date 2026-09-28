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মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপরতা ! কোচবিহার মেডিক্যালে এক দশক পর হৃদরোগের চিকিৎসা

Cardiac treatment at Cooch Behar MJN Medical College: পড়ে থাকা কোভিড ভবনেই 50 লক্ষের বেশি খরচে তৈরি হবে ক্যাথল্যাব, চালু হতে পারে কার্ডিওলজি বিভাগও ৷

Cooch Behar Medical College
কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2026 at 6:23 PM IST

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কোচবিহার, 28 সেপ্টেম্বর: মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে প্রায় এক দশক । অথচ এত দিনেও কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ছিল না ক্যাথল্যাব । ফলে ছিল না পূর্ণাঙ্গ কার্ডিওলজি পরিষেবাও । হৃদরোগের জটিল সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই যেতে হত অন্যত্র । এ বার সেই ছবিই বদলানোর উদ্যোগ । তৈরি হয়ে পড়ে থাকা কোভিড হাসপাতালের ভবনেই ক্যাথল্যাব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা । সব ঠিকঠাক চললে ওই ভবনেই চালু হতে পারে ক্যাথলজি পরিষেবা, সঙ্গে শুরু হবে কার্ডিওলজি বিভাগও ।

এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে নিউরোলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্ট না থাকার বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর । গুরুত্বপূর্ণ দুই পরিষেবা কেন এখনও চালু হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর দ্রুত সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তার পরেই ক্যাথল্যাব তৈরির জন্য পড়ে থাকা ভবনটিকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে ।

কোচবিহার মেডিক্যালে এক দশক পর হৃদরোগের চিকিৎসা (ইটিভি ভারত)

এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি চিকিৎসক সৌরদীপ রায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই স্বাস্থ্য ভবনে এই সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে । বুধবার জেলাশাসকের কাছেও নিউরোলজিস্ট চেয়ে এবং এই ভবনটি ক্যাথল্যাব হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো করে দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়েছে । আশা করছি, দ্রুত পরিষেবা চালু হবে ।"

কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডের পাশে রয়েছে চারতলা ওই হাসপাতাল ভবন । করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে 2023 সালের গোড়ায় ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল । প্রায় 9 কোটি টাকার বেশি খরচ করে নির্মাণকাজ শেষ হয় 2025 সালে । চারতলা ভবনে রয়েছে 50টি শয্যার ব্যবস্থা । পাশাপাশি রয়েছে 10 শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটও । কিন্তু করোনা পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসার পর সেই ভবনের পূর্ণ ব্যবহার নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা ।

করোনা রোগীর চাপ কমে যাওয়ার পর ওই ভবনে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজের সম্পূর্ণ শিশু বিভাগ স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । পরিকল্পনা ছিল, শিশুদের আউটডোর থেকে ইনডোর, সমস্ত পরিষেবাই ওই ভবন থেকে দেওয়া হবে । কিন্তু দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর ভবনটি হাতে এলেও এখনও সেখানে শিশু বিভাগ পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হয়নি । ফলে কার্যত পড়েই ছিল বড় পরিকাঠামো । এ বার সেই ভবনকেই কাজে লাগিয়ে ক্যাথল্যাব তৈরির পরিকল্পনা সামনে এসেছে ।

প্রাথমিক হিসাবে, ক্যাথল্যাব তৈরিতে 50 লক্ষ টাকারও বেশি খরচ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি এবং যন্ত্রপাতি বসানোর কাজ শেষ হলে পরিষেবা চালুর পথে আর বড় বাধা থাকার কথা নয় বলে কর্তৃপক্ষের আশা ৷

হৃদরোগের চিকিৎসায় ক্যাথল্যাবের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি । বিশেষ করে হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তনালিতে ব্লকেজ শনাক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশনাল চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে এত দিন ক্যাথল্যাব না থাকায় কার্ডিওলজি বিভাগও চালু করা যায়নি ।

ফলে উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা করাতে আসা হৃদরোগীদের অনেককেই অন্য হাসপাতালে যেতে হত । দূরের হাসপাতালে যাওয়ার কারণে সময়, খরচ এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার উপরেও চাপ পড়ত ।

শুধু হৃদরোগের চিকিৎসাই নয়, নিউরোলজি পরিষেবার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে এই মেডিক্যালে । নিউরোলজিস্টের অভাবে জটিল স্নায়ুরোগের রোগীদেরও অন্যত্র যেতে হয় । ফলে চিকিৎসক-সংকটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ঘাটতি, দুই সমস্যাই দীর্ঘদিন ধরে ভোগাচ্ছে কোচবিহারের এই মেডিক্যাল কলেজকে । কর্তৃপক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই নিউরোলজিস্ট চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানানো হয়েছে । একই সঙ্গে ক্যাথল্যাবের জন্য ভবনটিকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দিয়ে প্রস্তুত করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে ।

নতুন পরিষেবা চালুর উদ্যোগে স্বাভাবিক ভাবেই আশাবাদী কোচবিহারের বাসিন্দারা । শহরের বাসিন্দা স্বপন সাহার কথায়, "এই পরিষেবা চালু হলে মানুষের হয়রানি কমবে । বাইরে যেতে হবে না ।" আর এক বাসিন্দা পঙ্কজ মণ্ডল বলেন, "এত দিন ক্যাথল্যাব না থাকায় কার্ডিওলজি পরিষেবা ছিল না । এ বার চালু হলে অনেকটাই উপকারে লাগবে ।"

প্রায় এক দশক আগে মেডিক্যাল কলেজ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল এমজেএন । এত দিন পর পড়ে থাকা একটি ভবনকে নতুন করে কাজে লাগিয়ে যদি সেখানে ক্যাথল্যাব এবং কার্ডিওলজি পরিষেবা চালু করা যায়, তা হলে কোচবিহার তো বটেই, উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার হৃদরোগীদের জন্যও তা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারে । এখন নজর, পরিকল্পনা কত দ্রুত বাস্তবে রূপ নেয় ।

TAGGED:

COOCHBEHAR
CARDIAC TREATMENT
হৃদরোগের চিকিৎসা
কোচবিহার মেডিক্যাল
MJN MEDICAL COLLEGE

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