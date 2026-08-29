পণ্যবাহী গাড়ি থেকে তোলাবাজি ! সাসপেন্ড সার্জেন্ট-সহ কনস্টেবল, ব্যবস্থা সিভিকের বিরুদ্ধেও
দক্ষিণ 24 পরগনার ঘটকপুকুরের ঘটনা ৷ বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
Published : August 29, 2026 at 5:36 PM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: পণ্যবাহী গাড়ি থেকে নিয়মিত টাকা তোলার অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ কলকাতা পুলিশের ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার ঘটকপুকুর চৌমাথা এলাকায় গাড়ি থামিয়ে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছিল ৷ তদন্তে নাম উঠে আসে এক সার্জেন্ট, এক কনস্টেবল এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারের । ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিল কলকাতা পুলিশ ৷
লালবাজার সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তের পরই দুই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট সিভিক ভলান্টিয়ারকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে ডিমোবিলাইজ করা হয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আপাতত তাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে । এবার বিভাগীয় তদন্ত হবে ৷’’
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটকপুকুর চৌমাথা এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী পণ্যবাহী গাড়ি থেকে টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ আসে ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করে ভাঙড় ট্রাফিক পুলিশ গার্ড । তদন্তে ওই এলাকায় দায়িত্বে থাকা কয়েকজন পুলিশকর্মীর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয় । সেই তদন্তেই এক সার্জেন্ট নুরুল ইসলাম মোল্লা, এক কনস্টেবল শিবানন্দ ঠাকুর এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ার আলি হাসান মোল্লার নাম উঠে আসে ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাইয়ের পরই বিভাগীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ সার্জেন্ট নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং কনস্টেবল শিবানন্দ ঠাকুরকে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়েছে । পাশাপাশি, সিভিক ভলান্টিয়ার আলি হাসান মোল্লাকে ডিমোবিলাইজ করা হয়েছে । অর্থাৎ, তাঁকে বর্তমানে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
শুধু প্রশাসনিক পদক্ষেপেই বিষয়টি থেমে থাকছে না । তিনজনের বিরুদ্ধেই নিয়ম মেনে বিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রকৃতি, কতদিন ধরে এই ধরনের ঘটনা চলছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত ছিলেন কি না, তদন্তে সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে । টাকা না দিলে বিভিন্নভাবে গাড়িচালকদের সমস্যায় ফেলা হত কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ৷
বিশেষ করে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ রুটে এই ধরনের অভিযোগকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে পুলিশ । কারণ, গাড়ি থামিয়ে টাকা আদায়ের মতো অভিযোগ উঠলে শুধু পুলিশের ভাবমূর্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, ব্যবসায়ী ও পরিবহণ কর্মীদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে ।
তদন্তকারীরা অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য, ডিউটির দায়িত্ব বণ্টন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন । অভিযোগের ভিত্তিতে কারা, কখন এবং কীভাবে গাড়ি থামাতেন, টাকা নেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল কি না — এসব বিষয়ও তদন্তের আওতায় রয়েছে ।
লালবাজারের তরফে দুই পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারকে ডিমোবিলাইজ করার ঘটনায় স্পষ্ট, কর্তব্যরত অবস্থায় কোনও ধরনের অনিয়ম বা বেআইনি অর্থ আদায়ের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে কলকাতা পুলিশ । বিভাগীয় তদন্ত শেষ হওয়ার পর অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।
তবে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে দেখা হচ্ছে না বলে লালবাজার সূত্রের খবর । বিভাগীয় তদন্তে অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ সত্যতা এবং প্রত্যেকের ভূমিকা স্পষ্ট হবে ।