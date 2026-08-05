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সাইবার প্রতারণা রুখতে পরিকল্পনা, আরবিআই-ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে বৈঠক কলকাতা পুলিশের

বুধবার লালবাজারে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর সভাপতিত্বে অনলাইন ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট প্রতারণা-সহ সাইবার অপরাধ রুখতে RBI-সহ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করল কলকাতা পুলিশ।

Police Meeting with RBI and banks
আরবিআই-ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে বৈঠক কলকাতা পুলিশের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 5, 2026 at 10:43 PM IST

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কলকাতা, 5 অগস্ট: অনলাইন ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট প্রতারণা-সহ সাইবার আর্থিক অপরাধ রুখতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI) এবং বিভিন্ন জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করল কলকাতা পুলিশ। বুধবার লালবাজারে পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম), কুণাল আগারওয়াল ও কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার আধিকারিক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্তারা।

বৈঠকে সাইবার প্রতারণার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, অনলাইন ব্যাঙ্কিং জালিয়াতি, ডিজিটাল পেমেন্ট জালিয়াতি এবং প্রতারকদের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতারণার অভিযোগ দ্রুত নথিভুক্ত করা, সন্দেহভাজন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দ্রুত ফ্রিজ করা এবং তদন্তের স্বার্থে ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কলকাতা পুলিশের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর করার উপর জোর দেওয়া হয়।

এছাড়াও, গ্রাহকদের সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে আরও সচেতন করা, প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতারণা দ্রুত শনাক্ত করা এবং প্রতারণার শিকারদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বৈঠকের শেষে ভবিষ্যতেও নিয়মিত সমন্বয় বৈঠক, তথ্য ভাগাভাগি এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সাইবার আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তদন্ত আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই বৈঠকে গ্রাহক সুরক্ষা ও জনসচেতনতার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আরও কঠোর গ্রাহক যাচাই ও প্রতারণা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার। একইসঙ্গে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রতারণা ঠেকাতে ব্যবস্থা জোরদার এবং ভুক্তভোগীদের দ্রুত সহায়তা দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সভা শেষে সকল পক্ষই একমত হয়েছেন। নিয়মিত বৈঠক, প্রশিক্ষণ ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গড়ে তোলা হবে। কলকাতা পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের গচ্ছিত অর্থ এখন আরও নিরাপদ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

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TAGGED:

CYBER FRAUD
ACTION AGAINST CYBER FRAUD
ACTION AGAINST BANK FRAUD
KOLKATA POLICE
POLICE MEETING WITH RBI AND BANKS

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