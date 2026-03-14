কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিতে ঘুষ ! কাঠগড়ায় নামখানার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিতে ঘুষ ! কাঠগড়ায় নামখানার স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক
পুলিশ ও জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের ছাত্রীর বাবার ৷ অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষকের ৷
Published : March 14, 2026 at 8:01 PM IST
নামখানা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 14 মার্চ: পড়ুয়াকে কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিতে অভিভাবকের থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ ৷ এমনই অভিযোগ উঠল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনা দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকার নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষাসদন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ৷ অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভ্রনীল প্রামাণিকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনিক স্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ এদিন দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতির নেতৃত্বে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ৷
জানা গিয়েছে, নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা এক ছাত্রী চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে ৷ সে নারায়ণীতলা ধনেশ্বর শিক্ষাসদন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রী ছিলেন ৷ ওই ছাত্রীর অভিযোগ, "কন্যাশ্রী প্রকল্পের K2 ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য একদিন স্কুলের পক্ষ থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হয় ৷ সেই মতো আমি স্কুলে গিয়ে টিচার ইনচার্জ শুভ্রনীল প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা করি ৷ তখন আমাকে বলা হয়, ফর্মের বিষয়ে আলোচনা করতে আমার অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে ৷"
পরে ওই ছাত্রীর বাবা প্রভাত দাস স্কুলে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় স্কুলের উন্নয়নের অজুহাত দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে 10 হাজার টাকা দাবি করা হয় ৷ প্রভাত দাসের অভিযোগ, "আমি আর্থিক সমস্যার কথা জানিয়ে অনুরোধ করলে, টাকার অঙ্ক কমিয়ে পাঁচ হাজার টাকা করা হয় ৷ শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে সেই টাকাই আমি শিক্ষকের হাতে তুলে দিই ৷" প্রভাত দাস আরও অভিযোগ করেন, টাকা দেওয়ার পর তিনি রশিদ চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু, কোনও রশিদ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর ৷
এই নিয়ে ছাত্রী জানায়, তাঁর বাবা কলকাতায় একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন এবং সংসারের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক ৷ কন্যাশ্রীর টাকা পেলে পড়াশোনার খরচে কিছুটা সাহায্য হবে বলেই তাঁরা আশা করেছিলেন ৷ সম্প্রতি তিনি কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় 25 হাজার টাকা পেয়েছেন ৷ তবে সেই টাকার মধ্য থেকেই 5 হাজার টাকা স্কুলের টিচার ইনচার্জকে দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
এই ঘটনায় ওই ছাত্রীর বাবা নামখানা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ পাশাপাশি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (ডি.আই)-এর কাছেও চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির কাছেও বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন ছাত্রীর বাবা ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে, এমনটাই আশাপ্রকাশ করছেন ছাত্রীর অভিভাবক ৷
তবে, এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শুভ্রনীল প্রামাণিক ৷ তিনি বলেন, "কন্যাশ্রীর টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কোনও ছাত্রীর কাছ থেকে কোনও টাকা নেওয়া হয়নি ৷ ওই ছাত্রী পুজোর আগেই কন্যাশ্রীর ফর্ম জমা দিয়েছিল এবং নিয়ম মেনেই টাকা পেয়েছে ৷ অন্য ছাত্রীরাও একই সময়ে কন্যাশ্রীর টাকা পেয়েছে ৷ কিন্তু, তাঁদের কেউ এ ধরনের অভিযোগ করেনি ৷ আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷"
এদিকে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মুক্তেশ্বর মিদ্দা বলেন, "আমার কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে ৷ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ তদন্তে যদি কোনও অনিয়ম প্রমাণিত হয়, তাহলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷" উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প মূলত আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত মালিক বলেন, "কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রীদের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে ৷ এবার আমরা হাতেনাতে প্রমাণ পেলাম ৷ তাই আমরা এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছি ৷ আর সেই কারণেই ডেপুটেশন জমা দিতে এসেছি ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দুর্নীতি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ অভিযুক্ত টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি আমরা ৷"