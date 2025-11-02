গঙ্গাসাগর পরিদর্শনে মণিশ জৈন, 15 ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্কার কাজ শেষ করার নির্দেশ
সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপস্থিতিতে জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা এসিএস মণিশ জৈনের ৷ ঘুরে দেখলেন বেনবন ঘাট ৷
Published : November 2, 2025 at 8:52 PM IST
গঙ্গাসাগর, 2 নভেম্বর: বছর ঘুরলেই গঙ্গাসাগর মেলা ৷ 2026 সালের 8 জানুয়ারি শুরু হচ্ছে মকর সংক্রান্তির পূণ্যস্নান ৷ তার আগে ভাঙন কবলিত গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন ঘাট ও স্নানঘাটগুলি পরিদর্শন করলেন সেচ দফতরের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি মণিশ জৈন ৷ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নির্দেশ দিলেন আগামী 15 ডিসেম্বরের মধ্যে সংস্কারের সব কাজ শেষ করতে হবে ৷
উল্লেখ্য, গতবছর মহাকুম্ভ ছিল ৷ ফলে গঙ্গাসাগর মেলায় সাধু-সন্ন্যাসী এবং অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সমাগম খুব একটা হয়নি ৷ কিন্তু, এবার মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থিদের ভিড় হবে, তা ধরে নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷ তার আগে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গঙ্গাসাগরের স্নানঘাট, ফেরিঘাট এবং মেলার মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু করছে প্রশাসন ৷
একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গঙ্গাসাগরের এক থেকে ছয় নম্বর স্নানঘাট পুরোপুরি তছনছ হয়ে গিয়েছে ৷ সেই স্নানঘাটগুলি এদিন পরিদর্শন করেন মণিশ জৈন ৷ ছিলেন সেচ দফতরের অন্যান্য আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়াররা ৷ সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং সাগরের বিডিও এদিন উপস্থিত ছিলেন ৷
সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি এবং তাঁর টিম গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করলেন ৷ বিভিন্ন স্নাটঘাটে ঘুরলেন ৷ আমাদের তপবন ঘাটে গিয়েছিলেন ৷ দ্রুততার সঙ্গে সব স্নানঘাটগুলি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ আশেপাশের অনেক রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে ৷ সব আগামী 15 ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷"
বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, "গতকাল জেলাশাসক এবং অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মণিশ জৈন ৷ সেখানে সাগরে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের টাকায় তৈরি হওয়া ব্রিজ নিয়ে কথা হয়েছে ৷ আরও অন্যান্য কাজের বিষয়ে কথা হয়েছে ৷ এ দিনের পরিদর্শনের পর আজ সন্ধেবেলা ফের জেলাশাসকের দফতরে বৈঠক হবে ৷"
এ দিন মণিশ জৈন এবং তাঁর টিম গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রমের সামনে সমস্ত পয়েন্ট ও স্নানঘাটগুলি ঘুরে দেখেন ৷ শেষে চাঁপাতলা ও কশতলায় ভেঙে যাওয়া নদী বাঁধের কাজও পরিদর্শন করেন ৷ কচুবেড়িয়া পয়েন্টে জেটি ঘাটগুলি ঘুরে দেখেন ৷ পুণ্যার্থীদের সুরক্ষা ও সুষ্ঠুভাবে মেলার আয়োজন নিশ্চিত করতে যত দ্রুত সম্ভব নদী বাঁধ ও স্নানঘাট মেরামতির কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রশাসন সূত্রে খবর, রেকর্ড ভিড় সামলাতে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে ৷