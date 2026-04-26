বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে পলাতক, গ্রামে ফিরতেই তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই জনতার
ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়ায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল তৃণমূল নেতার। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন তিনি ৷ গতকাল তাঁকে দেখতে পেয়েই এলাকাবাসীরা ঘিরে ধরেন ৷
Published : April 26, 2026 at 10:20 AM IST
ভাঙড়, 26 এপ্রিল: প্রায় দেড় মাস আগের বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা ছড়াল ভাঙড়ে ৷ ভাঙড়ের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় গত 19 মার্চের ঘটনায় নাম জড়ানো তৃণমূল নেতা ওহিদুল ইসলামকে ঘিরে শনিবার চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর আচমকাই এলাকায় দেখা মেলায় স্থানীয়দের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই ওহিদুল ইসলাম আত্মগোপন করেছিলেন । জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (NIA) তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল । এর মধ্যে শনিবার হঠাৎই চক মরিচা তেঁতুলতলার ঘাট এলাকায় তাঁকে দেখতে পান এলাকার বাসিন্দারা । খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় সেখানে । বিস্ফোরণ কাণ্ডের ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা মানুষজন তাঁকে ঘিরে ধরে এবং বেধড়ক মারধর শুরু করে ।
প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । কীভাবে অভিযুক্ত এলাকায় ফিরে এলেন এবং গণধোলাইয়ের ঘটনায় কারা জড়িত, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে আইন নিজের হাতে না-নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্তকে ধরে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । কিন্তু উত্তেজনা দ্রুত বাড়তে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং শুরু হয় গণধোলাই । ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওহিদুল ইসলাম । পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিজয়গঞ্জ থানার পুলিশ ৷ তারপর কোনওমতে জনতার হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে ।
অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ওহিদুল ইসলামই ওই বিস্ফোরণ কাণ্ডের মূল চক্রী । তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তিনি পলাতক ছিলেন এবং এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছিলেন । এদিন স্থানীয় মানুষই তাঁকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে দাবি আইএসএফ নেতৃত্বের ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গুরুতর আহত অবস্থায় ওহিদুল ইসলামকে উদ্ধার করে দ্রুত নলমুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । সেখানেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, তবে আপাতত তিনি শঙ্কামুক্ত কি না তা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।
ঘটনার জেরে এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঠেকাতে দক্ষিণ বামুনিয়া ও সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । টহলদারি বাড়ানো হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন । উল্লেখ্য, মার্চ মাসের ওই বিস্ফোরণ কাণ্ডে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এলাকায় । সেই ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ওঠে । শনিবার অভিযুক্তকে ঘিরে গণধোলাইয়ের ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ।