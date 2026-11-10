কালীঘাট-কাণ্ডের তদন্তভার নিল লালবাজার, ধৃতদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ ​

কালীঘাট-কাণ্ডের তদন্তভার নিল লালবাজার, ধৃতদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পুনর্নির্মাণ
Kolkata Police: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনের কর্মসূচি ঘিরে গত শুক্রবার রাতে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় কালীঘাটে। মঙ্গলবার ধৃত তিন অভিযুক্তকে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ৷
Published : November 10, 2026 at 11:15 AM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: কালীঘাটের সংঘর্ষ ও পুলিশকে হেনস্থার ঘটনার তদন্তপ্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ। এই ঘটনার তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে। একইসঙ্গে মঙ্গলবার সকালে ঘটনায় ধৃতদের নিয়ে পুনর্নির্মাণও করা হয় ।
গত শুক্রবার রাতে শাসক-বিরোধী শিবিরের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জেরেই লালবাজারের অভিজ্ঞ গোয়েন্দারা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত পরিচালনা করবেন। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সব দিক আমরা তদন্ত করে দেখছি ।"
শুক্রবার রাতে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কালীঘাট এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। মাঝরাতে সেখানে সমবেত হন বহু তৃণমূল নেতা-কর্মী। অভিযোগ, স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাঁদের বচসা, ধস্তাধস্তি এবং ইট ছোড়াছুড়ি শুরু হয়। এমনকী তৃণমূলের কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গণ্ডগোল থামাতে গেলে উপস্থিত পুলিশকর্মীদের উপর চড়াও হওয়া ও তাঁদের হেনস্থা করার অভিযোগও ওঠে।
ঘটনায় কালীঘাট থানায় মোট চারটি মামলা রুজু হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি মামলা পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দায়ের করেছে। তৃতীয় মামলাটি দায়ের করেছেন গুড়িয়া হরি নামে এক মহিলা, যিনি অভিষেক-সহ 30-40 জন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে 30-40 জন অজ্ঞাতপরিচয়ের বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলাটি রুজু করা হয়। পুলিশের দায়ের করা দুটি মামলার একটিতেও অভিষেকের নাম আছে ।
ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এ পর্যন্ত তিন অভিযুক্ত, মহম্মদ তৌকির আলম, মহম্মদ এরশাদ এবং শ্রীদীপ দাসকে গ্রেফতার করেছে। কালীঘাট তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ধৃতেরা তাঁদের দলের কর্মী। এদের মধ্যে শ্রীদীপকে ধরা হয়েছে পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলায় এবং বাকি 2 জনকে গুড়িয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে অভিষেকের অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া এফআইআরে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷
গত রবিবার ধৃতদের আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার সকালে কড়া নিরাপত্তার বলয়ে ধৃত তিন অভিযুক্তকে নিয়ে অকুস্থলে পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। সেখানে ঘটনার প্রত্যক্ষ পুনর্নির্মাণ করা হয়। লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর ধৃতদের জেরা করে ঘটনার নেপথ্যে থাকা আরও তথ্য ও বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।