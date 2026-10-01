বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন জগদ্দলে, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তর

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন জগদ্দলে, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তর
Murder in Jagaddal: নিহতের নাম রাজেশ তিওয়ারি (49) ৷ অভিযুক্তের নাম মহম্মদ সিকন্দর ওরফে কারু ৷ ভাটপাড়া পুরসভার তিনসুকিয়া লেনের ঘটনা ৷
Published : October 1, 2026 at 8:47 PM IST
জগদ্দল (উত্তর 24 পরগনা), 1 অক্টোবর: বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক ব্যক্তিকে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলে ৷ খুনের পর জগদ্দল থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত মহম্মদ সিকন্দর ওরফে কারু ৷ ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ তাদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে ৷
উৎসবের মরশুমের আগে আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়া পুর-এলাকা । বুধবার গভীর রাতে স্থানীয় বাসিন্দা 49 বছরের রাজেশ তিওয়ারিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনাস্থল জগদ্দলের তিনসুকিয়া লেন এলাকা । পুরনো শত্রুতা এবং অর্থনৈতিক লেনদেন সংক্রান্ত গন্ডগোল ও বচসার জেরে খুন বলে প্রাথমিক অনুমান ৷
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতো রাজেশ তিওয়ারি বুধবার রাতেও বাড়িতেই ছিলেন । তার আগে সন্ধ্যায় এলাকার এক যুবক তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান ৷ সেখানে কয়েকজন দুষ্কৃতীর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন এই রাজেশ । এরপর ভাইরা তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ।
অভিযোগ, গভীর রাতে আবারও এলাকায় দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত মহম্মদ সিকন্দর ওরফে কারু পাওনা টাকা দেবেন বলে ফোন করে তাঁকে বাড়ি থেকে ফের ডেকে নিয়ে যান ৷ সেখানেই তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় ৷ এরপর এলাকার অন্যান্য মানুষজন বচসার আওয়াজ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন রাজেশকে ।
খবর দেওয়া হয় তাঁর বাড়িতে ৷ সকলে মিলে রাজেশকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় । অন্যদিকে, এই হত্যার ঘটনা ঘটানোর পরেই জগদ্দল থানায় আত্মসমর্পণ করেন অভিযুক্ত ।
নিহতের দাদা গণেশ তিওয়ারির অভিযোগ, ‘‘বেশ কিছুদিন আগে আমার ভাই রাজেশের সঙ্গে স্থানীয় দুষ্কৃতী সিকন্দর ও তাঁর ভাই এবং তাঁর দলবলের কথা কাটাকাটি হয়েছিল । তারপর থেকেই ওই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে এসে রাজেশকে শাসিয়ে যেত ৷ খুন করে দেবে বলত ৷ চলত অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ।’’
তাঁর দাবি, ‘‘বুধবার সন্ধ্যায় স্থানীয় এক যুবক রাজেশকে প্রথমে ডেকে নিয়ে যান ৷ সেখানেও সিকন্দর এবং তাঁর দলবল রাজেশকে গালিগালাজ করতে শুরু করে ৷ এরপর তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন আমাদের অন্য ভাইরা । রাতে ফের রাজেশকে ফোন করে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে এই দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথমে পেছন থেকে আমার ভাইয়ের মাথায়, তারপর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে । আমার ভাইয়ের শরীর ভালো ছিল না ৷ এই আঘাতের জেরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে মারা যায় । আমরা ওই দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি দাবি করছি ।’’
অন্যদিকে, অভিযুক্ত সিকন্দর ওরফে কারু জগদ্দল থানায় গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে । এই নিয়ে পুলিশের কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ ৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘‘এই ঘটনায় একজন গ্রেফতার হয়েছে ৷ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে ৷ সেই সঙ্গে ধৃত কারুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।’’
আরও পড়ুন -