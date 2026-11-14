বোলপুরে কনস্টেবলকে গুলির পর 24 ঘণ্টা পার, এখনও অধরা দুষ্কৃতী
Bolpur Police Constable Firing Case: গতকাল ভর সন্ধ্যায় কনস্টেবলকে গুলি করে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত রতন শেখ ৷ এখনও তাকে ধরা যায়নি ৷
Published : November 14, 2026 at 7:39 PM IST
বোলপুর, 14 নভেম্বর: পুলিশকে গুলি করে ফেরার দুষ্কৃতী ! 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্ত রতন শেখকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ ৷ এদিকে, রাজ্যে পালা বদলের পর বোলপুরে দু-দু'বার চলল গুলি, যা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে শহরবাসী ৷ ঘটনার পর থেকে ডিআইজি-সহ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বোলপুরেই আছেন ৷ দফায় দফায় চলছে বৈঠক ৷
তবে প্রশ্ন উঠছে, একাধিক মামলায় অভিযুক্ত একজন দাগি আসামীকে বাইকে চড়ে সাদা পোশাকে কেন ধরতে গিয়েছিল পুলিশ ? বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ বলেন, "তল্লাশি চলছে ৷ দ্রুত গ্রেফতার হবে অভিযুক্ত ।"
গত 27 সেপ্টেম্বর ভর সন্ধ্যায় বোলপুরের ত্রিশূলাপট্টি এলাকার মিলপাড়ায় বিজেপির বুথ সভাপতি চন্দন ভল্লাকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনার এখনও কিনারা করতে পারেনি বোলপুর থানার পুলিশ । এখনও অধরা অভিযুক্ত ।
প্রায় দেড় মাসের মাথায় 13 নভেম্বর ভর সন্ধ্যায় ফের চলে গুলি ৷ এবার পুলিশ কনস্টেবলকে পায়ে গুলি করে পালাল দুষ্কৃতী ৷ ঘটনার 24 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কাউকে ধরা যায়নি ৷ পালিয়ে বেড়াচ্ছে দুষ্কৃতী রতন শেখ ৷
এই রতন শেখের বিরুদ্ধে একাধিক চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ এই রকম একজন আসামীকে এত অসাবধানতার সঙ্গে পাকড়াও করতে গিয়েই এই বিপত্তি ৷ তবে ঘটনার পর থেকেই দুষ্কৃতীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ এলাকায় রয়েছেন ডিআইজি (বর্ধমান রেঞ্জ) শ্রীহরি পাণ্ডে, বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ, বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখ -এর নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিকেরা দফায় দফায় বৈঠক করছেন ৷
এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে ও নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ নানুর থানার সাঁওতা গ্রামের বাসিন্দা রতন শেখ এলাকায় দাগি আসামী হিসাবে পরিচিত ৷ নানুর-সহ বোলপুর, শান্তিনিকেতন থানায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে ৷
2023 সালের একটি মামলায় সদ্য জেল খেটে বেরিয়েছিল রতন ৷ বাকি, মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল ৷ তাই শান্তিনিকেতন থানার তিন জন পুলিশ বাইকে করে রতনকে গ্রেফতার করতে যায় ৷ সেই সময় কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে গুলি করে চম্পট দেয় রতন ৷ বাঁ পায়ের হাঁটুতে গুলি লেগে জখম হন কনস্টেবল ৷ এই মুহূর্তে তিনি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনাস্থল থেকে 7 এমএম গুলির খোল উদ্ধার হয় ৷
বোলপুরে পুলিশকে গুলি করে চম্পট দুষ্কৃতীর, হাসপাতালে জখম কনস্টেবল