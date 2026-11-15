ফের এনকাউন্টার ! পুলিশের গুলিতে মৃত বোলপুরে কনস্টেবলকে গুলি কাণ্ডের অভিযুক্ত
Bolpur Encounter Death: ঘটনার পরই আহত কনস্টেবলকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ৷ তার একদিন পরই এনকাউন্টারে মৃত্যু রতন শেখের ৷
Published : November 15, 2026 at 7:22 PM IST
বোলপুর, 15 নভেম্বর: এই নিয়ে রাজ্যে 5 জনের মৃত্যু পুলিশ এনকাউন্টারে ৷ কনস্টেবলকে গুলি কাণ্ডে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল মূল অভিযুক্তের ৷ জানা গিয়েছে, কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখকে নানুর এলাকায় এনকাউন্টার করা হয় ৷
এরপর প্রথমে নানুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন । পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । সেখানে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক গৌরব তরফদার বলেন, "নানুর থানা আগেই মৃত্যু নিশ্চিত করেছে । তাও আমি দেখলাম । মৃতের নাম রতন শেখ । ময়নাতদন্ত না হলে বলা যাবে না কীভাবে মৃত্যু হয়েছে । ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে রাখা হয়েছে ।"
ঘটনার শুরু ও রতনের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়
13 নভেম্বর অপরাধী ধরতে গিয়ে দুষ্কৃতীর গুলিতে গুরুতর আহত হন শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস ৷ তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে গুলি করে চম্পট দেয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী রতন শেখ ।
তাঁর বাড়ি নানুর থানার সাঁওতা গ্রামে ৷ রতনের বিরুদ্ধে নানুর-সহ বোলপুর ও শান্তিনিকেতন থানায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক কারবারের একাধিক অপরাধমূলক অভিযোগ আছে ৷ 2023 সালের একটি মামলায় জামিনে মুক্ত হয়েছিল রতন । অন্য একটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল । সাদা পোশাকে বাইক নিয়ে বোলপুরের লায়েকবাজারের বটতলায় রতনকে ধরতে যায় 3 জন পুলিশকর্মী । সেই সময় বন্দুক বের করে পুলিশকে তাক করে রতন ৷ ধস্তাধস্তিতে পুলিশ কনস্টেবলের পায়ে গুলি করে চম্পট দেন তিনি ৷ আহত কনস্টেবলকে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে, পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এই ঘটনায় চরম আতঙ্কের সৃষ্টি হয় বোলপুর শহরে ৷
এই ঘটনার পরদিন অর্থাৎ, 14 নভেম্বর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে গিয়ে জখম পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখান থেকেই পুলিশকে দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট এলাকা থেকে রতনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এনকাউন্টার ।
এই নিয়ে রাজ্যে পঞ্চম এনকাউন্টার
প্রসঙ্গত, 8 জুলাই দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রভাস মণ্ডলের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷
27 অক্টোবর উত্তর 24 পরগনা জেলার গাইঘাটায় নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত প্রহ্লাদ দাসের এনকাউন্টার হয় ৷ এদিনই মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী সুজিত মণ্ডলকে খুনের ঘটনায় ধৃত সামিউল শেখের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় ৷
9 নভেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় ধৃত দিলীপ রায়ের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় । তারপর 15 নভেম্বর রতন শেখের এনকাউন্টার ৷ পুলিশ সূত্রে দাবি, তখনই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় রতন ৷ গুলিতে জখম হন কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাস। প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে, তারপর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে, শেষে রবিবার কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ওই কনস্টেবলকে।